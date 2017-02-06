Александр Домогаров-мл. заканчивает дебютный фильм «Детки в клетке» по рассказу Стивена Кинга

В феврале 2017 года Александр Домогаров-мл., сын известного актера Александра Домогарова, работает над завершением своего режиссерского и сценарного дебюта – короткометражного фильма «Детки в клетке». Фильм основан на одноименном рассказе Стивена Кинга. Судя по трейлеру картины, зрителей ждет любопытное зрелище с качественной операторской работой, снятое в лучших традициях жанра хоррор.

Это история строгой школьной учительницы, настоящей мегеры, которая однажды заметила, что ее ученики неестественным и страшным образом меняются. Теперь вопрос заключается в том, кто из них выживет, учительница или ее подопечные.



Продюсер фильма – Кристина Рейльян (для нее это также дебют в этом амплуа в кино), оператор – Алексей Стрелов, художник-постановщик – Анна Стрельникова. В работе над сценарием также участвовал Артур Мигранов («Физрук»).



В роли учительницы появится известная советская и российская актриса Татьяна Кузнецова. Также в проекте снимался Александр Ильин, он сыграл единственного положительного персонажа этого триллера, коллегу главной героини, который ей сочувствует. Предполагалось, что в кадре будет и сам Александр Домогаров, но создатели «Деток в клетке» не смогли вписаться в его график, и предназначавшуюся ему роль сыграл один из педагогов молодого режиссера по Щепкинскому училищу Павел Курочкин. Детей-актеров искали по знакомым и через интернет, в роли главного антагониста героини – Энтони Бэшоу, наполовину американец, живущий в Москве, он привлек съемочную группу своим демоническим взглядом.



Бюджет фильма, который авторы задумали еще в 2012г., составил около 1,3 млн. рублей, в проекте есть и спонсорские деньги, но в основном создатели снимали на собственные средства, например, работающая продюсером на «Матч ТВ» Кристина Рейльян отчисляла в общую кассу часть своей зарплаты.



На данный момент «Детки в клетке» практически готовы, фильм находится на стадии пост-продакшн. Лента станет дипломной работой Домогарова-мл., весной предполагается показ короткометражки в Москве. Кроме того, создатели рассчитывают увидеть «Деток в клетке» на фестивальных площадках. «Я очень надеюсь, российские фестивали смогут принять наш фильм, может быть, и студенческие фестивали, - рассказал Александр Домогаров-мл. «ПрофиСинема». - И я очень хотел бы верить, что «Детки в клетке» заинтересуют и Запад, ведь это Стивен Кинг, и наша работа – редкая российская его интерпретация».



