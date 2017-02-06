Экс-глава «СТС Медиа» Юлиана Слащева назначена председателем правления «Союзмультфильма»

6 февраля 2017 года было объявлено, что экс-глава «СТС Медиа» Юлиана Слащева возглавила правление киностудии «Союзмультфильм». В состав правления также вошли продюсеры Николай Маковский, Мария Смирнова, Борис Машковцев, член правления Ассоциации анимационного кино Антон Гришин и финансовый консультант Ольга Леонтьева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в Министерстве культуры РФ и «Союзмультфильме».



Как отмечают представители «Союзмультфильма», в задачи Слащевой на новом посту войдут «стратегия и развитие киностудии, а также создание на его базе Дома российской анимации, своеобразного технопарка для анимационных специалистов и небольших студий, который будет создавать и развивать новые анимационные проекты, предоставлять техническую, юридическую помощь анимационным студиям, а также помогать им с продвижением проектов, как в России, так и за рубежом». Кроме того, перед правлением будет поставлена задача провести анализ и оптимизацию всех контрактов «Союзмультфильма», связанных с владением и использованием прав на советские мультфильмы и образы их героев.



Эту информацию Слащева подтвердила РБК: «Самое главное, чем я хочу заниматься, — это концепцией создания Дома российской анимации, потому что у него сейчас есть имущественный комплекс, позволяющий это сделать. И он будет технологически хорошо очень оборудован. Эти планы были, просто я собираюсь по-новому подойти к структурированию этой темы и действительно сделать из «Союзмультфильма» место коллективного пользования, которое нужно рынку в целом».

При этом исполняющим обязанности директора студии остается Глеб Давыдов, занимающий эту должность с апреля 2016 года. Конкурс, на котором должны выбрать директора, ранее был перенесен на неопределенный срок.



Юлиана Слащева возглавляла холдинг «СТС Медиа» с 2013 года до конца мая 2016 года. Она покинула пост гендиректора после того, 75% компании приобрела группа UTH Russia. За время ее работы компания провела ребрендинг телеканала «Перец», на частотах которого теперь вещает «Че», запустила CTC Love и приобрела производителя контента Caramba TV.