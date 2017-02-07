Sony Corporation не станет продавать Sony Pictures

В последнее время эксперты высказывали предположения, что Sony Corporation придется продать Sony Pictures, после того, как компания понесла убытки в размере 1 миллиарда долларов (огромные потери пришлись на киноподразделение). Какое будущее ждет компанию, и есть ли выход из сложившегося положения, сообщает FilmTake .



«Мы верим в долгосрочный потенциал роста кинопроизводства», - заявил главный финансовый директор Кеничиро Йошида на брифинге, посвященном финансовому состоянию компании, подтвердив, что Sony Corporation продолжает рассматривать кинобизнес как важное направление группы.



Убыток от кинокартин, вызванный тем, что в последнее время студии не удается создавать ленты, которые бы привлекли по-настоящему массовую аудиторию, побудило Sony сократить прогноз годовой операционной прибыли на 11%.



Неэффективный менеджмент Эми Паскаль и Майкла Линтона вылился в конфликт внутри компании между акционерами, имеющими разное видение дальнейшей судьбы студии.



Состояние стагнации, которое в настоящее время переживает Sony Pictures, «частично проистекает из того, что в течение многих лет компания Sony фокусировалась на получении краткосрочной прибыли», считает Йошида.



Из-за продажи прав на мерчандайз Человека-паука и латиноамериканского телеканала в 2011 году, которые являются некоторыми из краткосрочных мер по увеличению прибыли в ущерб направлениям, помогающим добиться долгосрочной прибыли, доход снизился.



На подразделение кино приходидся всего 10% от общего объема продаж корпорации. Sony надеется поправить свое финансовое положение за счет экспансии на рынок Китая, а также за счет увеличения объема продаж сопутствующих товаров, сказал Йошида.

