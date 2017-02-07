Алексея Петрухина признали банкротом

Как стало известно 7 февраля 2017 года, Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск о признании Алексея Петрухина банкротом, поданный его партнером по фильму «Вий» Русланом Устиновым. По утверждению истца, долг Петрухина составляет 38,3 млн., из них выплачено менее 1%. В отношении Петрухина начата процедура реструктуризации долгов. О подробностях дела сообщает Коммерсант .

«Иногда, чтобы завершить проект почти за 3 млрд. руб., можно и нужно обанкротиться из-за 30 млн. руб. Я желаю удачи и всего самого хорошего юристам и самому Руслану Устинову, которому я очень благодарен за урок»,- прокомментировал Алексей Петрухин.



Сейчас он в качестве сопродюсера работает над масштабным фильмом «Тайна Железной маски: Путешествие в Китай», со-инвесторами которого выступают Сергей Сельянов, Глеб Фетисов и China Film Group. Бюджет новой картины составил 2,8 млрд. руб., дата релиза пока не назначена.



Однако Руслан Устинов намерен добиться изъятия у Петрухина загранпаспорта, чтобы должник не смог выезжать в Китай на съемки фильма. Соответствующий запрос уже направлен в Федеральную службу судебных приставов.



Пресс-секретарь Глеба Фетисова, который выступает партнером Петрухина на проекте «Тайна Железной маски», уверяет, что лента не является сиквелом «Вия», а представляет собой новый оригинальный фильм, снятый преимущественно на средства китайских инвесторов и господина Фетисова, при этом доля средств Петрухина в проекте не превышает 10%. Поэтому, как считает представитель Фетисова, банкротство продюсера «Вия» не скажется на судьбе нового фильма.

