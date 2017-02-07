Песков предложил отложить обсуждение «Матильды» до просмотра фильма

7 февраля 2017 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отложить обсуждение драмы Алексея Учителя «Матильда» до того момента, как картина будет готова, и высказывать свои суждения уже после просмотра фильма. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Лента.ру . «Хотелось бы предложить, наверное, когда картина будет готова, ее посмотреть всем тем, кто хочет ее комментировать, и уже обменяться с авторами этой картины и с представителями Минкульта мнениями», - подчеркнул Песков. По его словам, правительство не хочет оставаться в стороне в этой дискуссии, но не может что-то говорить о фильме, которого еще никто не видел».

Ранее в этот же день Союз кинематографистов России выступил с открытым письмом в поддержку «Матильды» . В обращении выражалась озабоченность вопросами цензуры: «Мы, кинематографисты, особенно старшего поколения, хорошо знаем, что такое цензура, в течение нескольких десятилетий советского времени калечившая судьбы художников и препятствовавшая развитию искусства. Мы не хотим, чтобы наша культура попала под пресс новой цензуры, какие бы влиятельные силы ее ни инициировали. Мы хотим жить в светской демократической стране, где не только согласно Конституции, но и на деле цензура запрещена».

Главной угрозой свободе творческого самовыражения авторы письма видят действия Поклонской, направленные против фильма «Матильда»: «Уже не первый месяц против картины ведется кампания, которую лишь недальновидные люди могут счесть своеобразной рекламой. Депутат Госдумы Наталья Поклонская вот уже во второй раз намерена инициировать прокурорскую проверку по подозрению в оскорблении чувств верующих». Также кинематографисты не оставили без внимания заявления организации «Православное государство — святая Русь», выступившей с угрозами тем прокатчикам, кто рискнет показать «Матильду». К подписанию письма приглашались кинематографисты вне зависимости от членства в Союзе кинематографистов, «так как это общая для всех угроза».

Напомним, что несколькими днями ранее режиссер Алексей Учитель рассказал ТАСС, что создатели «Матильды» собираются подать в Генпрокуратуру заявление на депутата Госдумы Наталью Поклонскую, активно выступающую против картины: «Мы готовим юридический ответ Поклонской и общественникам. В ближайшее время направим два заявления в Генпрокуратуру, одно будет касаться лично Поклонской, второе – людей, которые рассылают в кинотеатры письма с призывом отказаться от проката моего фильма».

В ноябре 2016 года депутат Наталья Поклонская направила генпрокурору запрос о проверке фильма «Матильда». В качестве причины она назвала жалобы на картину со стороны общественности. На ответ Учителя, который тогда сказал, что его фильм критикуют «липовые общественники», Поклонская заявила, что этими высказываниями режиссер пытается создать вокруг картины информационное поле.



30 января Поклонская повторно попросила генпрокурора Юрия Чайку проверить фильм Учителя, в частности, изучить сценарий и осуществить мониторинг расходования бюджетных средств, выделенных Фондом кино на ее создание. Депутат высказала предположение, что лента искажает представления о России и искажает образ Императора Николая II, причисленного Русской православной церковью к лику Святых. Действия Поклонской стали причиной подачи режиссером заявления в Генпрокуратуру .

Кроме того, в конце января организация «Христианское государство – Святая Русь» разослала руководителям кинотеатров письма с требованиями отказаться от проката фильма «Матильда». В числе угроз активистов числились поджоги кинотеатров и даже возможные человеческие жертвы. В письме, в частности, сообщалось: «Любой баннер, афиша, листовка с информацией о прокате фильма будет рассмотрена как желание унизить Святых православной церкви и провокация к «русскому майдану»».



Русская православная церковь незамедлительно отреагировала, осудив эти заявления. Замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе прокомментировал: «Любая общественная организация вправе заявить свое мнение по поводу фильма «Матильда», но ни одна из этих организаций не может выдавать свою позицию за общецерковную и ассоциировать себя с Русской православной церковью».



Релиз фильма «Матильда» намечен на 25 октября 2017 года (дистрибьютор – компания Каропрокат). В основе сюжета картины – история первой любви последнего русского Императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Их бурный роман, разразившийся накануне коронации Николая, стал настоящим скандалом: он всерьез взбудоражил общество и поставил под угрозу будущее страны. Алексей Учитель представит зрителю свой взгляд на историю отношений известной балерины и наследника престола. Как ранее заявляли создатели ленты, «Матильда» – не просто историческая драма с множеством сюжетных интриг, а настоящее захватывающее зрелище в жанре детектива, триллера, а местами даже мистики.