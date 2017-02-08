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Джек Николсон вернется в кино с ремейком «Тони Эрдманна»



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08.02.2017 11:07:00

Как стало известно TheWrapДжек Николсон не собирается оставлять актерскую карьеру, вопреки недавним заявлениям его друга Питера Фонды. Трехкратный обладатель премии Американской киноакадемии подписал контракт, согласно которому он снимется в американском ремейке немецкого фильма «Тони Эрдманн». Дочь главного героя сыграет Кристен Уиг.

Напомним, что в центре сюжета оригинальной картины находится бывший учитель музыки, весельчак и выдумщик Винфред, который решает наладить отношения с дочерью, успешным бизнес-консультантом одной из престижных корпораций. Чтобы завладеть ее вниманием, он выдает себя за эксцентричного бизнесмена Тони Эрдманна. Своими уморительными и шокирующими выходками он надеется изменить ее представление о жизни и завоевать место в ее сердце. Главные роли в «Тони Эрдманне», мировая премьера которого состоялась на Каннском кинофестивале, исполнили Петер Симонишек и Сандра Хюллер.

Права на съемки ремейка приобрела студия Paramount Pictures. Продюсерами картины станут Адам МакКей, Уилл Феррелл и Джессика Елбаум. Режиссер и автор сценария оригинальной ленты Марен Аде выступит исполнительным продюсером совместно с Джонасом Дорнбахом и Джанин Яковски. Режиссерское кресло пока вакантно. 

Отметим, что «Тони Эрдманн» был отмечен многими престижными наградами, в том числе несколькими премиями Европейской киноакадемии. Лента является одним из претендентов на «Оскар 2017» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

В последний раз Джека Николсона можно было видеть на большом экране в комедии «Как знать...». Лента, в актерский ансамбль которой также вошли Риз УизерспунПол Радд и Оуэн Уилсон, вышла на экраны в декабре 2010 года. 



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Фильм: «Тони Эрдманн»  

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