Джек Николсон вернется в кино с ремейком «Тони Эрдманна»

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TheWrap, Джек Николсон не собирается оставлять актерскую карьеру, вопреки недавним заявлениям его друга Питера Фонды. Трехкратный обладатель премии Американской киноакадемии подписал контракт, согласно которому он снимется в американском ремейке немецкого фильма «Тони Эрдманн». Дочь главного героя сыграет Кристен Уиг.
Напомним, что в центре сюжета оригинальной картины находится бывший учитель музыки, весельчак и выдумщик Винфред, который решает наладить отношения с дочерью, успешным бизнес-консультантом одной из престижных корпораций. Чтобы завладеть ее вниманием, он выдает себя за эксцентричного бизнесмена Тони Эрдманна. Своими уморительными и шокирующими выходками он надеется изменить ее представление о жизни и завоевать место в ее сердце. Главные роли в «Тони Эрдманне», мировая премьера которого состоялась на Каннском кинофестивале, исполнили Петер Симонишек и Сандра Хюллер.
Права на съемки ремейка приобрела студия Paramount Pictures. Продюсерами картины станут Адам МакКей, Уилл Феррелл и Джессика Елбаум. Режиссер и автор сценария оригинальной ленты Марен Аде выступит исполнительным продюсером совместно с Джонасом Дорнбахом и Джанин Яковски. Режиссерское кресло пока вакантно.
Отметим, что «Тони Эрдманн» был отмечен многими престижными наградами, в том числе несколькими премиями Европейской киноакадемии. Лента является одним из претендентов на «Оскар 2017» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
В последний раз Джека Николсона можно было видеть на большом экране в комедии «Как знать...». Лента, в актерский ансамбль которой также вошли Риз Уизерспун, Пол Радд и Оуэн Уилсон, вышла на экраны в декабре 2010 года.