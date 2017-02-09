Киноафиша на уикенд 9-12 февраля: В российских кинотеатрах станет «На пятьдесят оттенков темнее»

9 февраля 2017 года на российские экраны вышли семь новых фильмов. Это в том числе сиквел «Пятидесяти оттенков серого» и анимационный проект «Лего. Фильм: Бэтмен». С 10 февраля на российских экранах - новая серия известной франшизы о девушке и вирусах, «Обитель зла: Последняя глава». А с 16 февраля в российском прокате семь новинок, среди них новый фильм Джима Джармуша «Патерсон», а также «Великая стена» Чжана Имоу и присутствующие в оскаровских номинациях «Лев» Гарта Дэвиса и «Лунный свет» Барри Дженкинса.

9 февраля на экраны вышли следующие новинки кино:

«На пятьдесят оттенков темнее»

Сиквел скандального фильма, снятого по столь же скандальному роману, эротическая история любви студентки литературного факультета и миллионера со склонностью к БДСМ. Студентка решила остаться с любимым, но теперь жизнь у них пойдет по ее правилам, герою придется учиться справляться со своими темными желаниями. Но его прошлое может помешать им стать счастливыми. Роман «Пятьдесят оттенков серого» британки Э. Л. Джеймс был невероятно популярен во всем мире, переведен на десятки языков, по скорости продаж побил рекорды «Сумерек» и «Гарри Поттера» и стал первым романом, разошедшимся миллионными тиражом для Amazon Kindle. Роман стал частью трилогии, которую решено было перенести на экран. Первая серия вышла на мировые экраны в начале 2015 г., фильм получил в основном негативные отзывы критики, а впоследствии и пять премий «Золотая малина», в том числе и премию за «худший фильм». Но по кассовым сборам он стал на тот момент самым продаваемым фильмом с рейтингом R. Главные роли сыграли ирландец Джейми Дорнан и американская актриса и модель Дакота Джонсон, дочь Дона Джонсона и Мелани Гриффит. Съемки второй части проходили в Париже и в Ванкувере. Первый трейлер нового фильма вышел в сентябре прошлого года и в первые сутки его посмотрели рекордные 114 млн. пользователей, так «На пятьдесят оттенков темнее» побил рекорд «Звездных войн: пробуждение силы». Как и первый фильм трилогии, он получил рейтинг R.

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Пополнение в актерском составе фильма «На пятьдесят оттенков темнее»

Съемки сиквелов «Пятидесяти оттенков серого»: Новые подробности

«На пятьдесят оттенков темнее»: Премьера трейлера

«На пятьдесят оттенков темнее»: Новые подробности





«Джон Уик 2»

Легендарный киллер Джон Уик вынужден вернуться к активной деятельности после того, как один из его бывших коллег замышляет возглавить теневую армию убийц. Связанный клятвой, Джон едет в Рим, там ему предстоит схватиться с одним из самых опасных киллеров. Первый «Джон Уик» вышел в мировой прокат в конце 2014 года, главную роль в нем сыграл Киану Ривз, он же стал исполнительным продюсером ленты. Фильм об экс-киллере, который не поделил автомобиль с русскими мафиозо (те по американской традиции носят слишком странные для русских имена Вигго и Иосиф), очень понравился критике и собрал вчетверо больше бюджета. А уже в начале 2015 года авторы «Джона Уика» заявили, что планируют продолжение. Съемки шли в США, Канаде и Италии (в Канаде снимали, в частности, «московские» сцены). В главной роли снова Киану Ривз, а в эпизоде появится даже его партнер по «Матрице» Лоренс Фишбёрн. Недавно бессменный режиссер новой франшизы Чад Стахелски заявил, что будет и третий фильм.

«Джон Уик 2»: Легендарный киллер возвращается





«Прекрасные дни в Аранхуэсе»

Мужчина и женщина разговаривают в тени деревьев, сидя в саду в прекрасный летний день. Они спорят и размышляют о возможности счастья и гармонии. Им кажется, что они общаются без свидетелей. Но за ними наблюдает писатель, фиксируя на бумаге все, что скажут собеседники. Или на самом деле именно он главный герой этой истории, а пара в саду – лишь плод его воображения, послушные персонажи, произносящие все, что он для них напишет? «Прекрасные дни в Аранхуэсе» - 3D-фильм Вима Вендерса, адаптация пьесы австрийского автора Петера Хандке. Вендерс неоднократно обращался к его творчеству (речь о фильмах «Страх вратаря перед пенальти», «Ложное движение» и, конечно же, «Небо над Берлином»). Приглашенная звезда в фильме – Ник Кейв, фактически играющий самого себя. Премьера «Прекрасных дней в Аранхуэсе» состоялась в рамках международного Венецианского кинофестиваля.





«Дорога чести»

Коренной американец Роберт Вольф покарал убийцу своей матери и теперь скрывается от закона. Спустя полгода странствий по Америке на мотоцикле, он встречает такого же, как и он, бродягу. Вдвоем они намерены развеять прах матери главного героя в том месте, в котором она завещала это сделать. Триллер «Дорога чести» в первую очередь интересен тем, что это полнометражный режиссерский дебют Джозефа Джейсона Намакайа Момоа, заслуженного «Кхала Дрого» из «Игры престолов». Он был соавтором сценария, режиссером и продюсером фильма, а также сыграл в нем главную роль. В кадре появится и его жена, актриса Лиза Боне. Бюджет фильма всего 600 тыс. долларов, съемки шли в Калифорнии. Премьера «Дороги чести» состоялась на кинофестивале в Сарасоте, критика приняла ее очень хорошо.





«Кто эти люди?»

36-летний Давид озабочен лишь одним: как бы добиться расположения начальства компании, в которой он работает, и получить повышение. Однажды ему вдруг кажется, что все его мечты близки к осуществлению, ему надо лишь представить новый проект. Но за сутки до этого знаменательного дня он неожиданно знакомится со странным парнем, а на следующее утро у него нет ничего – ни работы, ни девушки, ни денег, ни того самого проекта. Новый знакомый оказался опытным мошенником. Итальянская комедия «Кто эти люди» - полнометражный режиссерский дебют Фабио Бонифаччи и Франческо Миччике. Первый, впрочем, - известный в Италии сценарист, специализирующийся как раз на комедиях. За свой режиссерский дебют они получили номинацию на национальную кинопремию «Давид и Донателло».





«Лего. Фильм: Бэтмен»

Бэтмен, он же богач Брюс Уэйн, должен спасти Готэм-сити от своего врага, сбежавшего из психиатрической лечебницы Аркхэм Джокера. А помогут ему в этом Робин, Харли Куинн и, конечно же, его старинный спутник, дворецкий Альфред. «Лего Фильм: Бэтмен» - компьютерно-анимационная лента от Warner Animation Group, спин-офф «Лего. Фильма», вышедшего на мировые экраны три года назад. События развиваются в той же вселенной, что и первая часть, но все внимание сосредоточено на Бэтмене. В российской версии в озвучании персонажей принимали участие в том числе Александр Ревва и Зара.

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«Love is»

В новой программе короткометражек от Utopia Pictures – шесть красивых романтических историй, фильмы с трех континентов: в стиле джаз и рок, о первом взрослом чувстве, накрывающем в самом нежном возрасте, и науке расставаться, о ревности, идущей с любовью рука об руку, и музыке. В кадре – ссоры, объяснения, разговоры по душам, безответные чувства, страсть и секс – только сильные чувства. Рейтинг соответствующий – 18+.





С 10 февраля в формате широкого превью в кинотеатрах можно увидеть:

«Обитель зла: Последняя глава»

Через три недели после событий, описываемых в третьей части франшизы, «Обитель зла: Возмездие», Элис приходит в себя. Ей предстоит вернуться в самое сердце Раккун-сити. Корпорация «Амбрелла» готовится к последней атаке на тех, кто ухитрился выжить после распространения смертельного вируса. У нее есть всего несколько суток. То, что «Последняя глава» появится на свет, стало известно еще осенью 2012 года, после коммерческого успеха предыдущей серии. Съемки должны были начаться летом 2014 года, но их отложили на год из-за беременности исполнительницы главной роли Милы Йовович. Снимать начали лишь летом 2015 года, в Южной Африке. Известно, что съемки сопровождались трагическими происшествиями. Так, дублерша Йовович Оливия Джексон на мотоцикле врезалась в кран, на котором работали камеры. После этого девушка две недели провела в искусственной коме, кроме того, у нее была сильная черепно-мозговая травма и перелом ключицы. Второе происшествие было еще страшнее – один из членов съемочной группы погиб.

Мила Йовович снова выступит против зомби

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16 февраля на экраны выйдут следующие новинки кино:

«Гуляй, Вася!»

Он любит ее и делает предложение, но вот беда: молодой уже женат. Он едет в родной город, чтобы экстренно развестись. Но законная супруга Василиса, или просто Вася, - женщина решительная и бескомпромиссная. Он идет на авантюру, предъявляя ей первую попавшуюся девушку и представив ее своей новой любовью, но у той есть свой собственный жених, местный качок. Все запутывается еще больше, когда жениху решают помочь два его товарища-афериста. Комедию «Гуляй, Вася!» с Любовью Аксеновой в роли Васи снял Роман Каримов, известный по громкому режиссерскому дебюту «Неадекватные люди» (фильм завоевал гран-при фестиваля «Окно в Европу»).

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«Патерсон»

Повседневная жизнь водителя автобуса, мужчины по имени Патерсон, который живет в городе под названием Патерсон и в любую свободную минуту пишет стихи. «Патерсон» с Адамом Драйвером в главной роли участвовал в конкурсной программе Каннского кинофестиваля в 2016 г., но завоевал там лишь Премию пальмовой собаки – у главного героя имеется пес, который действительно безупречен в кадре. Но в целом это кино, несмотря на высочайшие рейтинги критики, скорее обделено наградами. Между тем, вот уже второй фильм подряд главный американский независимый режиссер доказывает, что вернулся к прежней, блистательной форме. Если «Выживут только любовники» абсолютно аргументированно доказывали, что в мире есть любовь, то «Патерсон» столь же железобетонно демонстрирует, что в мире нет пустоты, а поэзия и поэты повсюду.

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«Великая стена»

Времена правления династии Сун. Отряд путешественников из Европы едет в Китай, чтобы разыскать секрет изготовления «Черного пороха». Их путешествие полно опасностей и странных трагических происшествий, в итоге до Великой Китайской Стены добираются только двое. Они попадают в плен к солдатам гарнизона. Будучи в плену, они узнают, что вот уже на протяжении 20 веков каждые 60 лет страну атакуют полчища чудовищ, которых тут называют пожирателями. «Великая стена» - размашистый американо-китайский проект Чжана Имоу, он стал самым дорогим фильмом, полностью снятым в Китае (бюджет – 150 млн. долларов), на съемочной площадке работало более сотни переводчиков, а для съемок было взведено сразу три гигантских макета участков Великой Стены. В главных ролях – Мэтт Дэймон, Уиллем Дефо и Педро Паскаль.

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«Лев»

Сару, пятилетний житель индийских трущоб, вместе с братом отправился в город, там ждал брата в условленном месте, но брат не пришел. Сару потерялся, его усыновила одна добрая австралийская женщина, он вырос, получил образование, вернулся в Индию и ухитрился найти свою биологическую мать, причем при помощи Google. «Лев» - режиссерский дебют австралийского телевизионного режиссера и обладателя многих телевизионных и рекламных наград Гарта Дэвиса, адаптация автобиографической книги Сару Бриерли «Долгий путь домой». В главных ролях снимались Николь Кидман и звезда «Миллионера из трущоб» Дев Патель. Мировая премьера «Льва» состоялась на кинофестивале в Торонто, также фильм получил шесть номинаций на «Оскар», в том числе в категории «Лучший фильм».

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«Лунный свет»

Драма о становлении мальчика и осознании им своей сексуальности, три периода жизни человека, родившегося в Майами. Фильм основан на автобиографической пьесе Moonlight Black Boys Look Blue, написанной еще в 2003 г. и замороженной на долгое время, прежде чем эта пьеса стала основной для фильма. Режиссер Барри Дженкинс искал финансирование для этого проекта с 2013 г., в итоге к производству подключилась компания Брэда Питта Plan B Entertainment. Фильм снимали в Майами, а его мировая премьера состоялась на кинофестивале в Теллуриде, при бюджете в 5 млн. долларов он уже собрал в США почти 20 млн. «Лунный свет» получил единодушное одобрение критики и считается одним из лучших фильмов 2016 г., критическое резюме ресурса Rottentomatoes гласит: «Он использует историю одного человека, чтобы предложить замечательный и блестяще сконструированный взгляд на жизнь, которую слишком редко можно увидеть в кино». По числу номинаций на «Золотой глобус» фильм был вторым после «Ла-Ла Ленда» и выиграл награду как «Лучшая драма». «Лунный свет» получил восемь номинаций на «Оскар» и фигурирует в главных категориях: «Лучший фильм» и «Лучший режиссер».

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Лауреаты «Золотого глобуса» 2016: И снова «Ла-Ла Ленд»







«Не/смотря ни на что»

После того, как Салия, наконец, закончил школу, он планировал начать жить по-настоящему. Как и все его бывшие одноклассники. Проблема в том, что Салия практически слеп, и его зрение продолжает ухудшаться. Но он отчаянно мечтает работать в самом роскошном отеле Мюнхена и намерен добиваться своей цели. Парень устраивается на работу в вожделенный отель, предварительно выучив наизусть все его переходы и повороты. Только его новый приятель и коллега по работе Макс знает о его проблемах со зрением. Но когда Салия влюбляется, скрывать тайну становится все сложнее. Трагикомедия Марка Ротемунда «Не/смотря ни на что» - адаптация одноименного автобиографического бестселлера Салии Кахауате, который сделал все возможное, чтобы скрыть свои проблемы со зрением на работе и не пойти по проторенному пути, которым идут люди с ограниченными возможностями. Основные съемки фильма шли в пятизвездочном мюнхенском отеле Bayerischer Hof.

«Красная черепаха»

Один мужчина после кораблекрушения попадает на необитаемый остров. Тут буйная растительность, много животных, есть все для спокойной жизни, но мужчина все же желает выбраться отсюда. Он несколько раз строит плот, но его попыткам покинуть остров мешает гигантская красная черепаха. Однажды мужчина решает избавиться от нее. Анимационный фильм «Красная черепаха», совместный продукт Studio Ghibli и Wild Bunch. Еще в 2008 г. глава Wild Bunch посетил Хайяо Миядзаки в Японии и предлагал взяться за проект, но тот посоветовал британо-голландского режиссера Майкла Дадока де Уита и предложил нанять его, гарантируя совместное производство со своей компанией. Дадок Де Уит согласился и даже сам написал сценарий. Премьера анимационного фильма состоялась в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля в 2016 г. «Красная черепаха» номинирована на «Оскар» как лучший анимационный фильм года.

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Номинанты на 89-ую премию «Оскар»: Фаворитом стал «Ла-Ла Ленд»



