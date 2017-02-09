Дэнни Бойл и «Трейнспоттинг 2» — считая поезда с 1996 года

8 февраля 2017 года, за месяц до релиза режиссёр Дэнни Бойл приехал в Россию представить продолжение культовой ленты «На игле», «Трейнспоттинг 2», в которой спустя 20 лет возвращаются те же главные герои и их исполнители (картина выходит на российские экраны 3 марта, дистрибьютор - компания WDSSPR).



Очевидный, но интересный факт: к фильму «На игле» испытывают ностальгию те, кто не имеет решительно никакого отношения к шотландскому поколению героиновых наркоманов, и даже те, кто смотрел его не в эпоху VHS. В этом феномен весёлого и страшного фильма, который рассказывает о порочных молодых людях и чудовищных вещах, которые с ними происходят, но заставляет зрителя им сопереживать и симпатизировать вопреки всему. Дэнни Бойл сам определил эту магию, как «смесь брезгливости и красоты», и красота, безусловно, — это заслуга его режиссёрского почерка, а также актёрской игры и искренности литературного первоисточника.





«Мне очень нравится в героях фильма, что у них есть свой собственный голос, уникальный, тревожный, иногда очень смешной, очень индивидуальный, очень определенный. Они отказываются быть жертвами. Люди жалеют их или считают злом, но мы не видим их такими, они такие, как есть и никогда не идут на компромиссы», — сказал Бойл.

«Трейнспоттинг 2» едва ли повторит успех первой части, но вместе они образуют удивительную пару. Первый фильм заканчивается словами героя Эвана Макгрегора, Марка Рентона, о том, что он выбирает жизнь, звучащими, как ирония. «Встреть своё прошлое. Выбери жизнь» — слоган новой картины, и главная фраза оригинала будет идти рефреном и здесь. Особенно пронзительно «выбери свое будущее» прозвучит в монологе Эвана Макгрегора, в котором взрослый Марк одновременно рисуется перед девушкой, сетует на современность и горько вспоминает о том, что эта фраза казалась им смешной.





Как известно, у Дэнни Бойла и Эвана Макгрегора были напряженные отношения из-за того, что актёр не был приглашен в каст фильма «Пляж». «Мы летели из Шанхая одним рейсом с Эваном. Сидели в самолете по разные стороны и не разговаривали все девять часов полета, — вспомнил Дэнни Бойл, признав, что поступил с актёром нехорошо. — Я очень рад, что удалось договориться. Юэн для меня, как моцартовский кларнет. Его внешность, голос, подача — идеальны для проекта. Для нас обоих это личная история, которая касается взросления, поэтому нужно было выстроить личные отношения».

Ещё на подготовительном этапе создатели фильма проводили фокус-группы, которые показали, что зрители однозначно хотят видеть в главных ролях только прежних актеров — Эвана Макгрегора (Марк Рентон), Джони Ли Миллера (Саймон), Юэна Бремнера (Кочерыжка), а также жаждут появления Келли МакДональд. Сыгравшая в первой части подружку Марка, она исполнила второстепенную роль, а главная женская роль досталась болгарской актрисе Анжеле Недялковой. Кстати, славянским образам в «Трейнспоттинг 2» досталось немало внимания. Первое, что видит Марк Рентон по прилёту домой, в Эдинбург, — девушку-промоутера из Словении, приветствующую пассажиров на ломанном английском.





«Эта встреча символизирует колоссальные перемены, произошедшие в Шотландии. Их невозможно было не отметить. Город стал динамичнее, живее, чем 20 лет назад. Появилось много иностранных студентов и эмигрантов. Грустно, что случился Brexit, потому что мы хотели быть в союзе с Европой, и Шотландия как раз голосовала за то, чтобы остаться в ЕС. Мне даже кажется, что если Англия все же выйдет из Евросоюза, Шотландия выберет Европу и уйдет от Британии», — поделился Дэнни Бойл.



Элементы злободневности лишь тенью проникают в основной сюжет — увлекательный, смешной и драматичный. В целом, «Трейнспоттинг 2» состоит из совершенно нескучной истории и бесконечной ностальгии: героев по прошлому, а фильма — по самому себе в 1996 году. Ностальгический коллаж из флэшбеков, монтажа с незабываемыми стоп-кадрами, саундтрека, который преобразился узнаваемыми песнями в современных аранжировках и новыми характерными исполнителями, а также множества отсылок к первой части. Самые яркие из них: Рентон символично проходит мимо «худшего туалета в Шотландии», Рентон в финальной сцене танцует под Игги Попа в своей детской комнате с поездами на обоях. Этот выглядит торжественно и грустно: танец в отчем доме на могиле похороненных возможностей. Герои 1996 года в 2017 году — те, кто может и пытались измениться, может и хотели, но про путь из грязи в князи найдётся множество других фильмов.





Флешбэком в «Трейнспоттинг 2» вошла и сцена из книги «На игле», которая объясняет оригинальное название и отсутствие которой в первом фильме вызвало множество вопросов. Эпизод, где пьяный отец Бэгби на заброшенном вокзале, не узнав сына и его друзей, спрашивает: «Что, ребятки, пришли на поезда посмотреть?». Дэнни Бойл объяснил, почему это было важно: «Книга «На игле» для меня — шедевр, словно «Улисс», великая классика о жизни рабочего класса. Вновь обратиться к роману было просто необходимо. Это, вообще, чуть ли не самый важный момент, потому что главное в фильме — ностальгия и воспоминания, это было едва ли не единственным утешением от ужаса взросления. Чем старше ты становишься, тем сильнее кажется, что все хорошее осталось в прошлом. На самом деле, во взрослении есть преимущество. Это сложно объяснить, но ты начинаешь видеть связь между собой в прошлом и в зрелости, появляется некая временная петля, которую хотелось показать в фильме».