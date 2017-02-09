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«Матильда»: Новый трейлер



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09.02.2017 11:35:00

25 октября 2017 года на экраны выйдет новый фильм Алексея Учителя «Матильда» (дистрибьютор – компания Каропрокат). В основе сюжета картины – история любви последнего русского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Их бурный роман, разразившийся накануне коронации Николая, стал настоящим скандалом: он всерьез взбудоражил общество и поставил под угрозу будущее страны. Алексей Учитель представит зрителю свой взгляд на историю отношений известной балерины и наследника престола. Создатели картины позиционируют «Матильду» не просто как историческую драму с множеством сюжетных интриг, а как настоящее захватывающее зрелище в жанре детектива, триллера, а местами даже мистики. 




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Фильм: «Матильда»  

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