«Матильда»: Новый трейлер

25 октября 2017 года на экраны выйдет новый фильм Алексея Учителя «Матильда» (дистрибьютор – компания Каропрокат). В основе сюжета картины – история любви последнего русского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Их бурный роман, разразившийся накануне коронации Николая, стал настоящим скандалом: он всерьез взбудоражил общество и поставил под угрозу будущее страны. Алексей Учитель представит зрителю свой взгляд на историю отношений известной балерины и наследника престола. Создатели картины позиционируют «Матильду» не просто как историческую драму с множеством сюжетных интриг, а как настоящее захватывающее зрелище в жанре детектива, триллера, а местами даже мистики.



