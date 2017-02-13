Как обживается Музей кино: Обратный отсчёт до открытия

В июне 2017 года Музей кино готовится открыть свои двери для публики. Пока же состоялось другое важное событие – переезд Музея в новое здание, расположенное на огромной территории ВДНХ. Это павильон №36, исторически — «Мелиорация», но теперь уже на фасаде здания появилась новая надпись — «Музей кино». Скоро этот павильон станет домом для важнейшего из искусств. Пока же он застыл в ожидании посетителей и готовит для них к летнему открытию много интересного. Портал «ПрофиСинема» побывал в гостях у Музея кино.





Пространство экспозиции



«Если театр начинается с вешалки, то Музей кино для наших посетителей будет начинаться… с номерков в гардеробе!», — генеральный директор Музея кино, Лариса Солоницына, показывает фойе главного входа. На каждом номерке в гардеробе помимо цифры – факт из истории кино, связанный с этим числом. Каждую маленькую деталь здесь хотят пропитать историей кино.





В просторном белоснежном фойе на лицевой стене — орнамент и логотип музея. Катя Бочавар, архитектор, художник, куратор выставочных пространств, автор концепции нового здания Музея кино подчеркивает, что орнамент входной зоны — это элемент истории, взятый из дизайна старого павильона: «Мы провели несколько дней в архиве ВДНХ, изучали фотографии интерьеров и нашли орнаменты наборных полов в том же помещении, где у современного музея входная зона».



На первом этаже основного корпуса — три большие выставочные зоны в тёмно-серых цветах: в центральном расположится постоянная экспозиция, а в боковых залах с эркерами — временные. Если подняться на балкон по лестнице — откроется обзор на все три зала. Отсюда можно попасть в стеклянные рукава павильона, два зала, залитые светом из сплошных окон.





«Из этих окон открывается потрясающий вид на ВДНХ: лес, павильоны «Космос» и «Мясная промышленность», скульптура, пруд. Не хотелось лишать музей этой красоты, а капитализировать её, сделать бонусом для посетителей, — подчеркивает Катя Бочавар, — С другой стороны, у Музея кино есть конкретные задачи, поэтому нужно было грамотно распределить и обыграть пространство».



Цветовая гамма продумана функционально. Для стеклянных рукавов выбран светло-серый оттенок, который, как отмечает автор концепции, поддерживает цвет воздуха: пространство растворяется, предоставляя внимание экспонатам. Окна и витрины имеют защиту от УФ-лучей, но выставки здесь не могут быть долгими: подвергать экспонаты солнечному свету и открытому воздуху можно строго определенный хранением срок. В выставочном пространстве — тёмные цвета, которые дают возможность показывать чёткие видеопроекции, а их, безусловно, будет очень много.





«Очень важно было создать место для постоянной и временных экспозиций, так как именно они на регулярной основе приводят в музей людей, которые интересуются новыми знаниями. Предполагается, что постоянная экспозиция будет меняться примерно раз в 4 года, а временные выставки от 1 до 6 месяцев», — рассказывает Катя Бочавар.



Единственной неизменной частью музейной экспозиции станет зона, связанная с жизнью и творчеством Сергея Эйзенштейна, в которой посетители смогут увидеть подлинные вещи режиссёра, его рисунки и рукописи, смотреть в режиме «нон-стоп» работы мастера. Однако эта часть музея откроется в 2018 году к юбилею Сергея Эйзенштейна.

Кино в каждом уголке



Несмотря на то, что территория павильона не так уж велика для Музея кино, при умном подходе удалось найти решения для полноценной деятельности, в частности, для кинопоказа. В первом корпусе расположены три кинотеатра, позволяющих показывать фильмы на пленке 16 мм и 35 мм.



Два небольших уютных зала (по 50 мест каждый), по словам учёного секретаря Музея кино, Милены Мусиной, созданы для того, чтобы смотреть кино в кругу ценителей, от просмотра переходя к обсуждению увиденного с авторами и зрителями. Один из них назван в честь Дзиги Вертова, и здесь планируют проводить собрания тематических киноклубов: документального кино, анимации, экспериментальных фильмов, видео и медиа-арта.





Второй зал, имени Андрея Тарковского, примет тех, кто интересуется творчеством этого режиссера и режиссеров его круга. «Специализацией этого зала станет интеллектуальное и поэтическое кино. Также мы планируем показывать здесь мировую киноклассику, вести «хрестоматию» истории кино и постараемся, чтобы её страницы оказались интересными даже искушенным знатокам», — рассказывает Милена Мусина.



Третий зал пока остаётся безымянным и сотрудники Музея кино будут рады услышать предложения наших читателей. Кинотеатр рассчитан на 132 места и предназначен для событий и фильмов, которые заинтересуют более широкий круг зрителей. Здесь будут проходить большие ретроспективы зарубежных и российских режиссеров, смотры и фестивали. Также Музей кино планирует сотрудничать с российскими кинокомпаниями, специализирующимися на прокате артхауса, российского и зарубежного авторского, независимого кино. Впрочем, Милена Мусина отмечает, что строго ограничиваться только артхаусом Музей кино не намерен: «Наш главный принцип – фильмы должны быть авторскими, но режиссерское высказывание может быть ярким, оригинальным и личностным даже в рамках жанра, чему есть множество примеров в истории кино».







Для цифрового показа будет использоваться почти все пространство музея — выставочные залы, зона экспозиции, учебные аудитории в Научно-образовательном центре, а также прилегающая территория. Один кинотеатр расположится во внутреннем дворике между двумя корпусами, а на входе оборудуют большую лаундж-зону, где вечером будут проходить показы на открытом воздухе. Изображение на экран будет подаваться с помощью риир-проекции из здания павильона.



Обратный отсчёт



Отдельный вход со своим ресепшеном ведёт во второй корпус павильона — к самому сердцу Музея кино — фондам, а также Научно-образовательному комплексу, где будет циркулировать «молодая кровь». Три образовательные аудитории и хранилища расположили рядом специально, чтобы учёные и студенты могли легко взаимодействовать с хранителями. Более того, сами фонды частично будут открытыми для обозрения специалистами и специальными группами.



«Часть пространства решили отвести под частично открытое хранение за стеклянными витринами. Можно назвать это временно-постоянной экспозицией. Не хотелось бы, чтобы потрясающие экспонаты были похоронены в архивах на долгие годы», — подчеркнула Катя Бочавар.





Это касается, в первую очередь, фонда кинофототехники и предметно-мемориального фонда, хранительница которых, Эмма Малая, устроила корреспонденту «ПрофиСинема» небольшую экскурсию по помещению, попутно рассказывая интересные исторические факты:

«Конечно, работа проделана огромная — целый месяц мы с бригадой рабочих упаковывали коллекцию, а впереди — распаковка. Я располагаю экспонаты тематически и по хронологии развития. Киноаппарат — производное от фотоаппарата, поэтому в начале — фототехника и фотопринадлежности, затем диапроекция, так называемые, «волшебные фонари», далее съёмочная аппаратура, начиная с камеры 1908 года до 80-х годов. На витрине же я поставлю крупногабаритную технику и интересные экспонаты из предметно-мемориального фонда».



Несмотря на то, что коллекция в целости и сохранности переехала, стройка близится к завершению, а до открытия ещё четыре месяца, сотрудников Музея кино страшит эта цифра, ведь впереди еще очень большая работа.





Первый серьёзнейший этап — распаковка фондов — продлится вплоть до открытия и дальше. «Фондохранители осваивают новое архивное оборудования, располагая экспонаты в новых шкафах и стеллажах. Одновременно происходит повторная сверка — внутри упаковки с экспонатом находится опись, которая должна совпасть с аналогичным документом у хранителя», — рассказывает Лариса Солоницына.



Главный хранитель Музея кино, Кристина Юрьева, вместе со своей командой проводит на работе время с утра до ночи, стремясь уложиться с распаковкой в график и предоставить экспозиционерам полный доступ к коллекции: «Важно, чтобы они имели возможность видеть предметы воочию, ведь изображение может обманывать в размерах».



«Одно из приятных приобретений на новом месте — большой сканер формата А0, который позволяет легко, не прибегая к посторонней помощи, оцифровать большие плакаты, эскизы, графику и т.д. Также скоро заработает небольшая фотолаборатория. На новом месте Музей кино располагает всеми внутренними ресурсами для хранения и изучения коллекции. Пожалуй, единственное, чего не хватает, — это отдела реставрации, но даже эту проблему мы собираемся решить. Хранители и другие сотрудники работают с большим энтузиазмом и надеждой, что новое здание нам даст новые возможности», — отмечает Кристина Юрьева.





«Ещё один серьёзный этап подготовки, которым сейчас занимаются учёный секретарь и начальник выставочного отдела, — работа над экспозициями, которыми откроется Музей кино, — продолжает Лариса Солоницына «обратный отсчёт».



Сейчас разработан детальный план-график организации трех разнообразных выставок, подробными анонсами которых Музей кино собирается удивлять аудиторию ближе к открытию. Главная экспозиция будет называться «Лабиринт истории», то есть в зале выстроят настоящий лабиринт, в котором представят экспонаты. Соответственно, этот этап работы требует не только внутренних ресурсов, но и привлечения профессионалов для застройки зон.

Ещё одно важнейшее направление, в котором собирается развиваться Музей кино — научно-образовательная деятельность. Уже составлен учебный план и есть договоренности с преподавателями, в том числе из ВГИКа. Кроме того, Музей кино будет сотрудничать с руководством ВДНХ по части организации мероприятий для детей.

По словам Ларисы Солоницыной, научно-образовательный комплекс Музея кино будет работать по принципу зарубежных школ и институтов, когда студент может сам сформировать себе курс по интересу к конкретной дисциплине, теме или лектору.





«Важно, чтобы люди, которые будут здесь работать, были профессионалами, а студенты получали полезные знания. В целом, очень хочется, чтобы Музей кино со временем стал не только резонатором истории кинематографа, но и источником анализа современных тенденций и экспертных оценок. Мы ставим амбициозную стратегическую цель и будем всеми силами стремиться к её достижению», — подчеркивает директор Музея кино.