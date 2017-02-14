Попечительский совет «Ленфильма» думает, как вернуть «золотую коллекцию» студии

13 февраля 2017 года в Москве состоялось расширенное заседание Попечительского совета «Ленфильма». Генеральный директор Эдуард Пичугин рассказал о деятельности киностудии в прошлом году, а также о планах и перспективах на 2017 год. Глава Попечительского совета киностудии, директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин, отметил, что итоги года внушают осторожный оптимизм, а дальнейшие планы зависят от финансовой устойчивости «Ленфильма».



Сергей Нарышкин считает, что особое внимание в дальнейшем следует уделять социальной и благотворительной работе: «Кино было, есть и остаётся искусством для всех, независимо от возраста и социального статуса. Туристический потенциал киностудии очевиден: возможность побывать в павильонах «Ленфильма» многое значит».





Эдуард Пичугин рассказал о динамике финансовых показателей киностудии «Ленфильм». С 2012 года выручка увеличилась в 2,7 раза с 88,7 млн рублей до 238 млн в 2016 году. По итогам 2016 года прирост выручки по сравнению с аналогичным периодом 2015 года составил 19,7%. Выручка от кинопроизводственной деятельности — 41,5 млн рублей. Это 60% в общей структуре доходов компании и больше аналогичного периода на 3%.



В соответствии с поручением Президента России с осени 2012 года реализуется проект модернизации киностудии. Финансирование осуществляется за счёт кредита банка ВТБ в сумме 1,53 млрд сроком на 10 лет под обеспечение в виде государственной гарантии РФ. По словам Эдуарда Пичугина, киностудия осуществляет все платежи строго в соответствии с кредитным соглашением, в прошлом году выплатив проценты в размере 54,5 млн рублей.



По словам генерального директора, модернизация «Ленфильма» находится в завершающей стадии: введено в эксплуатацию всё приобретенное оборудование. В 2017 году планируется запуск комплекса постпродакшен, который, как предполагается, увеличит выручку почти в два раза.



«Комплекс постпродакшен и запуск в эксплуатацию нового оборудования даст киностудии возможность выйти на новый производственно-технический уровень и оказывать услуги полного цикла от подготовки к съёмкам до передачи цифровых копий, благодаря реализации проекта кинофикации, что тоже увеличит доходность предприятия», — подчеркнул генеральный директор «Ленфильма».





Что касается кинопроизводства, в 2016 году киностудия завершила пять полнометражных игровых фильмов («Контрибуция» Сергея Снежкина, «Птица» Ксении Баскаковой, «Три дня до весны» Александра Касаткина, киноальманах «Петербург. Только по любви», «Софичка» Киры Коваленко совместно с фондом Александра Сокурова), а также 2 документальные картины («Одна на всех», «Елки на берегах Невы»). Сейчас в производстве находятся два дебютных проекта — «Свадебное путешествие» Виктора Татарского и «Слухач» Александра Золотухина, завершается совместное производство картины Алексея Германа (Младшего) «Довлатов». Также «Ленфильм» работает в копродукции с другими студиями, в том числе будет запущено два совместных проекта с «Беларусьфильмом»: многосерийный «Господин нет» о министре иностранных дел СССР Андрее Громыко и «Память дождей» о холокосте.



В прошлом году киностудия оказала производственные услуги 165 проектам (в то время как за период с 2012 по 2015 год — 150 проектам). На базе «Ленфильма» снимались такие картины, как «28 панфиловцев», «Дуэлянт», «Ледокол», «Матильда», «Елки 5», «Екатерина. Взлёт», «Довлатов», «Гоголь» и другие.



Эдуард Пичугин отметил, что производственные мощности киностудии расписаны на год вперёд, в 2017 году около 190 проектов будут реализованы на базе «Ленфильма». Руководство киностудии рассчитывает на выручку 350 млн рублей за счёт загрузки мощностей.



«Также мы стали получать дополнительный доход от продажи прав на показ наших фильмов, то есть кинопрокатной деятельности», — добавил Пичугин.



В 2016 году в полную силу заработал Киноцентр «Ленфильма», общественно-культурное пространство, в котором проходят экскурсии и показы для жителей и гостей Санкт-Петербурга. Киностудия за год провела 113 благотворительных мероприятий для малообеспеченных граждан, людей с ограниченными возможностями и детей, а также общегородские праздники (Ночь Музеев, День знаний) и совместные мероприятия с «Эрмитажем» и «Петергофом». В апреле 2016 года киностудия отметила 120-летний юбилей первого киносеанса в России. Первый показ прошёл в 1896 году в театре «Аквариум», нынешнем 4-м павильоне «Ленфильма». Также «Ленфильм» возглавил 15-й Международный фестиваль дебютного кино «Начало» и будет организовывать смотр в этом году. В 2017 году планируется проведение Международного симпозиума спецэффектов, рассчитанного не только на профессионалов, но и всех заинтересованных любителей. Совместно с Центральным выставочным залом «Манеж» будет организована выставка «Революция в кино».



Киностудия развивает собственный учебный центр, на базе которого создано творческое объединение «Кинолофт». В рамках проекта в 2016 году прошёл конкурс сценариев под девизом «Все жанры, кроме скучного». Проекты, ставшие победителями, «Гаджет» Варвары Кузнецовой и «Последнее путешествие» Алексея Юрьева, включены в сценарный портфель киностудии, в котором всего находится 17 проектов на 2017 год. Сценарии отобраны для последующего участия в конкурсах и будут претендовать на финансирование Фонда кино и Министерства культуры.





Также в минувшем году киностудия начала возрождать мультипликацию, возобновив творческое объединение «Ленмультфильм». Эдуард Пичугин напомнил, что именно на «Ленфильме» в 20-х годах был создан первый мультфильм. В стадии разработки находятся анимационные проекты «Азбука России», «Капитан кошка и компас времени», «Чапаев против инопланетян», «Корюшки News».



В закрытой части заседания Попечительского совета «Ленфильма» также приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, заместитель руководителя аппарата Государственной Думы РФ Денис Молчанов, первый заместитель президента – председателя правления ПАО «Банк ВТБ» Василий Титов.



««Ленфильм» встал на ноги, большое количество кинолент снято собственно киностудией, а также на её производственных мощностях, а впереди амбициозные творческие планы. Наша задача создать все условия, чтобы «Ленфильм» занял по-настоящему лидерские позиции в России и в мировой индустрии. Потенциал для этого есть, и попечительский совет будет способствовать его реализации», — отметил Сергей Нарышкин.



Глава попечительского совета после закрытой части мероприятия рассказал, что большое внимание на заседании было уделено вопросу возвращения прав на «золотую коллекцию» (фильмы, снятые на студии до 2002 года), которая в настоящий момент принадлежит Госфильмофонду. Напомним, что в октябре прошлого года Минкульт обратился с просьбой к Премьер-министру Дмитрию Медведеву вернуть «Ленфильму» и студии им. Горького права на фильмы, но Минфин, Минэкономразвития и Росимущество не поддержали прошение.

«Я попросил коллег с «Ленфильма» подготовить материалы, чтобы я мог обратиться в Правительство России, попытаться восстановить справедливость», — заявил Сергей Нарышкин.