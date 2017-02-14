«Призрак в доспехах» борется с преступностью в мире будущего

30 марта 2017 года в широкий российский прокат выходит фантастический экшн «Призрак в доспехах» (дистрибьютор – компания Централ Партнершип). Главные роли в фильме исполняют Скарлетт Йоханссон, Майкл Питт, Жюльет Бинош и Такеши Китано. Действие разворачивается в недалеком будущем. Кибер-технологии подчинили себе все сферы жизни, а самые опасные преступники переместились в виртуальное пространство. Киборг-гибрид, стоящий во главе элитного подразделения полиции, идет по следу могущественного хакера. Смотрите новый дублированный трейлер ленты, снятой по мотивам культовой научно-фантастической манги Масамунэ Сиро.



