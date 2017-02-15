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Мультфильмы «КиноАтиса» на «Мультике»



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15.02.2017 09:00:00

В феврале 2017 года анимационные сериалы «Белка и Стрелка. Озорная семейка» и «Планета Ai» выходят в эфир нового детского телеканала в формате HD «Мультик» телекомпании «Первый ТВЧ».  

Вадим Сотсков, генеральный директор «КиноАтис»: «Мы рады продолжать продуктивное сотрудничество с телекомпанией «Первый ТВЧ», «детская» линейка которой пополнилась новым HD-телеканалом для малышей. Очень важно, чтобы у юных зрителей разных возрастов был хороший выбор, что и где смотреть. Чем более точечно сегментировано телевизионное предложение, тем лучше для детей и их родителей. Мы, как производители контента, в ответе за качественное, увлекательное и познавательное наполнение для детских телеканалов».

кадр из фильма Белка и Стрелка.Озорная семейка

Новый канал «Мультик» ориентирован на самых маленьких телезрителей в возрасте до 6 лет и внутри этого ограничения делит аудиторию на две группы. «Белка и Стрелка. Озорная семейка» и «Планета Ai» будут транслироваться в эфирное время с 8 до 10 часов для детей постарше в компании других популярных мультсериалов —  «Маша и медведь», «Смешарики»,  «Фиксики» и так далее. Утренний эфир, с 6 до 8 часов, посвятят мультфильмам для самых маленьких: «Паровозик Тишка», «Котики, вперёд», «Юху и его друзья», «Врумиз» и другие. В перерывах между мультфильмами будут выходить двухминутные истории: «Профессор Почемушкин», «Сказки-потешки», «Малыши и летающие звери».

Татьяна Паламарчук, программный директор «Первый ТВЧ»: «Сегодня у зрителей есть большой выбор: сотни телеканалов в эфире, множество передач можно найти в Интернете. И если взрослый как-то научился не “тонуть” в этом море контента, то маленьким зрителям не потеряться гораздо сложнее. Информация, которую получают дети в младшем возрасте, должна быть привлекательной, интересной, безопасной и полезной».

кадр из анимационного сериала Планета Ai

Сериал «Белка и Стрелка. Озорная семейка» идет практически по всем детским каналам РФ, на зарубежном ТВ, в частности на французском канале Canal+. Получивший значительную известность в 2012 году, «Белка и Стрелка. Озорная семейка» является лидером по телепоказам сериалов на федеральных каналах России, по предварительной оценке Ассоциации анимационного кино, а также входит в четверку самых популярных российских детских брендов в России. «Планета Аi» выходит на телеканалах «Карусель», «Мульт», «Рыжий». Территория – РФ, СНГ, Прибалтика. 

ЗАО «Первый ТВЧ» — одна из крупнейших телекомпаний в России, специализирующихся на производстве и дистрибуции тематических каналов для спутникового и кабельного вещания. Входит в состав GS Group. В линейку каналов собственного производства входят 11 телеканалов, пять из которых транслируются в формате высокой четкости. Аудитория телеканалов компании «Первый ТВЧ» превышает 43 000 000 зрителей по всей России. 



Просмотров: 86


Фильм: «Белка и Стрелка. Озорная семейка»  Фильм: «Планета Аi»  

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