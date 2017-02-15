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The Hollywood Reporter и Billboard выставлены на продажу



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15.02.2017 08:43:00

Как сообщает The Wrap, издания The Hollywood Reporter и Billboard выставлены на продажу из-за больших убытков, понесенных в 2016 году. Представитель компании подтвердил, что Дженис Мин уходит с поста со-президента компании – ей предложена должность в компании-учредителе Eldridge Industries, где она займется «разработкой стратегии инвестиций в СМИ». Редакционным директором The Hollywood Reporter станет Мэттью Беллони, а редакционным директором Billboard назначен Майк Бруно.

Дженис Мин и Мэттью Беллони

Тодд Боэли, руководитель Eldridge Industries, бывший глава хедж-фонда Guggenheim Partners, которому принадлежала медиагруппа The Hollywood Reporter-Billboard с декабря 2015 г., когда они отделились от Guggenheim Media, в настоящее время ищет нового покупателя, чтобы избежать дальнейших убытков, которые на протяжении последних семи лет ему приносили издания Billboard, The Hollywood Reporter и другие. В 2016 году компания потеряла около $20 млн. По словам инсайдеров, эта ситуация повторяется несколько лет подряд. 

Представители THR пока не подтвердили известие о продаже издания. Как отмечает один из источников TheWrap, уже несколько компаний заинтересовались покупкой The Hollywood Reporter, однако окончательное решение еще не принято. 

В ноябре прошлого года, Боэли продал еще один свой актив – компанию Dick Clark Productions – китайскому конгломерату Dalian Wanda, сумма покупки составила $1 млрд., сделка будет финализирована к концу февраля 2017.

Дженис Мин, которая с 2014 года занимала пост со-президента и главного креативного директора THR и Billboard с годовой зарплатой более чем $2 млн., займет в компании менее значительную должность. Судя по всему, это решение обусловлено желанием руководства компании сделать издания более привлекательными для потенциальных покупателей за счет сокращения издержек. 

Заслуга Мин состоит в том, что в свое время она превратила безжизненное ежедневное отраслевое издание о шоу-бизнесе в глянцевый еженедельный журнал, интересный не только профессиональному сообществу, но и более широкой аудитории. Но произошло это ценой значительных убытков. Из-за этого планы по запуску кабельного канала на основе брендов Billboard и The Hollywood Reporter так и не были реализованы.

Дженис Мин начала работать в The Hollywood Reporter в 2010 г. после длительной и успешной карьеры в еженедельном журнале о жизни звезд Us Magazine. Она находилась на посту главного редактора The Hollywood Reporter четыре года, прежде чем занять пост со-президента (она обошла своего конкурента Росса Левинсона, бывшего в тот момент главой группы, а до этого - исполняющего обязанности гендиректора Yahoo). На новой должности зарплата Мин выросла более, чем в два раза.

Как отмечала сама Мин в прошлогоднем интервью для NPR, The Hollywood Reporter уступал аналогичному изданию Variety как в области дизайна, так и в плане содержания, и она приняла решение публиковать всю подробную информацию об индустрии на сайте THR.com, отказавшись от ежедневной бумажной версии в пользу глянцевого еженедельника. Согласно данным ComScore, в настоящее время у сайта 15 миллионов уникальных посетителей в месяц.

Мин позиционировала обновленную версию The Hollywood Reporter как аналог издания Vanity Fair от Conde Nast. Тем не менее, количество читателей ее журнала так и не дотянуло до показателей, которые демонстрирует ежемесячное издание Грейдона Картера.   



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