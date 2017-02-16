Даты выхода в прокат «Времени первых» и «Салюта-7» разошлись на весну и осень

15 февраля 2017 года ТАСС сообщил, что даты релизов двух российских игровых фильмов «Время первых» и «Салют-7», выход которых был приурочен ко Дню космонавтики, решением Министерства культуры России разведены на весну и осень 2017 года. В ведомстве пришли к выводу, что выпуск обоих фильмов в апреле негативно скажется на их кассовых сборах.

Первоначально планировалось, что 6 апреля выйдет картина «Салют-7» Клима Шипенко, а 12 апреля – «Время первых» Дмитрия Киселева.

Обе картины показали разным экспертным советам и ветеранам Роскосмоса. «В итоге принято решение, что один фильм, «Время первых», действие которого происходит в 1965 году, выйдет в апреле, второй фильм – «Салют-7», рассказывающий о событиях 1985 года, выйдет в октябре-ноябре 2017 года», - рассказал источник. Поскольку сами продюсеры договориться так и не смогли, поэтому решение пришлось принимать Министерству культуры.



Инсайдеры полагают, что руководство Фонда кино совершило ошибку, одновременно профинансировав два похожих фильма и согласовав их выход с разницей в неделю.

В Минкультуры официально информацию об изменении даты проката фильма Шипенко не комментируют.