Киноафиша на уикенд 16-19 февраля: «Великая стена» защитит от полчища чудовищ

16 февраля 2017 года на российские экраны вышли семь новых фильмов, это в том числе «Патерсон» Джима Джармуша, а также «Великая стена» Чжана Имоу и присутствующие в оскаровских номинациях «Лев» Гарта Дэвиса и «Лунный свет» Барри Дженкинса. С 23 февраля в нашем прокате также семь новинок. В частности, блокбастер об отечественных супергероях «Защитники» Сарика Андреасяна, фестивальная сенсация прошлого года «Тони Эрдманн» немки Марен Аде и тонкая биографическая драма «Джеки» Пабла Ларраина с Натали Портман в роли Джеки Кеннеди.

16 февраля на экраны вышли следующие новинки кино:

«Гуляй, Вася!»

Он любит ее и делает предложение, но вот беда: молодой уже женат. Он едет в родной город, чтобы экстренно развестись. Но законная супруга Василиса, или просто Вася, - женщина решительная и бескомпромиссная. Он идет на авантюру, предъявляя ей первую попавшуюся девушку и представив ее своей новой любовью, но у той есть свой собственный жених, местный качок. Все запутывается еще больше, когда жениху решают помочь два его товарища-афериста. Комедию «Гуляй, Вася!» с Любовью Аксеновой в роли Васи снял Роман Каримов, известный по громкому режиссерскому дебюту «Неадекватные люди» (фильм завоевал гран-при фестиваля «Окно в Европу»).

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«Патерсон»

Повседневная жизнь водителя автобуса, мужчины по имени Патерсон, который живет в городе под названием Патерсон и в любую свободную минуту пишет стихи. «Патерсон» с Адамом Драйвером в главной роли участвовал в конкурсной программе Каннского кинофестиваля в 2016 г., но завоевал там лишь Премию пальмовой собаки – у главного героя имеется пес, который действительно безупречен в кадре. Но в целом это кино, несмотря на высочайшие рейтинги критики, скорее обделено наградами. Между тем, вот уже второй фильм подряд главный американский независимый режиссер доказывает, что вернулся к прежней, блистательной форме. Если «Выживут только любовники» абсолютно аргументированно доказывали, что в мире есть любовь, то «Патерсон» столь же железобетонно демонстрирует, что в мире нет пустоты, а поэзия и поэты повсюду.

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«Великая стена»

Времена правления династии Сун. Отряд путешественников из Европы едет в Китай, чтобы разыскать секрет изготовления «Черного пороха». Их путешествие полно опасностей и странных трагических происшествий, в итоге до Великой Китайской Стены добираются только двое. Они попадают в плен к солдатам гарнизона. Будучи в плену, они узнают, что вот уже на протяжении 20 веков каждые 60 лет страну атакуют полчища чудовищ, которых тут называют пожирателями. «Великая стена» - размашистый американо-китайский проект Чжана Имоу, он стал самым дорогим фильмом, полностью снятым в Китае (бюджет – 150 млн. долларов), на съемочной площадке работало более сотни переводчиков, а для съемок было взведено сразу три гигантских макета участков Великой Стены. В главных ролях – Мэтт Дэймон, Уиллем Дефо и Педро Паскаль.

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«Лев»

Сару, пятилетний житель индийских трущоб, вместе с братом отправился в город, там ждал брата в условленном месте, но брат не пришел. Сару потерялся, его усыновила одна добрая австралийская женщина, он вырос, получил образование, вернулся в Индию и ухитрился найти свою биологическую мать, причем при помощи Google. «Лев» - режиссерский дебют австралийского телевизионного режиссера и обладателя многих телевизионных и рекламных наград Гарта Дэвиса, адаптация автобиографической книги Сару Бриерли «Долгий путь домой». В главных ролях снимались Николь Кидман и звезда «Миллионера из трущоб» Дев Патель. Мировая премьера «Льва» состоялась на кинофестивале в Торонто, также фильм получил шесть номинаций на «Оскар», в том числе в категории «Лучший фильм».

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«Лунный свет»

Драма о становлении мальчика и осознании им своей сексуальности, три периода жизни человека, родившегося в Майами. Фильм основан на автобиографической пьесе Moonlight Black Boys Look Blue, написанной еще в 2003 г. и замороженной на долгое время, прежде чем эта пьеса стала основной для фильма. Режиссер Барри Дженкинс искал финансирование для этого проекта с 2013 г., в итоге к производству подключилась компания Брэда Питта Plan B Entertainment. Фильм снимали в Майами, а его мировая премьера состоялась на кинофестивале в Теллуриде, при бюджете в 5 млн. долларов он уже собрал в США почти 20 млн. «Лунный свет» получил единодушное одобрение критики и считается одним из лучших фильмов 2016 г., критическое резюме ресурса Rottentomatoes гласит: «Он использует историю одного человека, чтобы предложить замечательный и блестяще сконструированный взгляд на жизнь, которую слишком редко можно увидеть в кино». По числу номинаций на «Золотой глобус» фильм был вторым после «Ла-Ла Ленда» и выиграл награду как «Лучшая драма». «Лунный свет» получил восемь номинаций на «Оскар» и фигурирует в главных категориях: «Лучший фильм» и «Лучший режиссер».

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«Не/смотря ни на что»

После того, как Салия, наконец, закончил школу, он планировал начать жить по-настоящему. Как и все его бывшие одноклассники. Проблема в том, что Салия практически слеп, и его зрение продолжает ухудшаться. Но он отчаянно мечтает работать в самом роскошном отеле Мюнхена и намерен добиваться своей цели. Парень устраивается на работу в вожделенный отель, предварительно выучив наизусть все его переходы и повороты. Только его новый приятель и коллега по работе Макс знает о его проблемах со зрением. Но когда Салия влюбляется, скрывать тайну становится все сложнее. Трагикомедия Марка Ротемунда «Не/смотря ни на что» - адаптация одноименного автобиографического бестселлера Салии Кахауате, который сделал все возможное, чтобы скрыть свои проблемы со зрением на работе и не пойти по проторенному пути, которым идут люди с ограниченными возможностями. Основные съемки фильма шли в пятизвездочном мюнхенском отеле Bayerischer Hof.

«Красная черепаха»

Один мужчина после кораблекрушения попадает на необитаемый остров. Тут буйная растительность, много животных, есть все для спокойной жизни, но мужчина все же желает выбраться отсюда. Он несколько раз строит плот, но его попыткам покинуть остров мешает гигантская красная черепаха. Однажды мужчина решает избавиться от нее. Анимационный фильм «Красная черепаха», совместный продукт Studio Ghibli и Wild Bunch. Еще в 2008 г. глава Wild Bunch посетил Хайяо Миядзаки в Японии и предлагал взяться за проект, но тот посоветовал британо-голландского режиссера Майкла Дадока де Уита и предложил нанять его, гарантируя совместное производство со своей компанией. Дадок Де Уит согласился и даже сам написал сценарий. Премьера анимационного фильма состоялась в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля в 2016 г. «Красная черепаха» номинирована на «Оскар» как лучший анимационный фильм года.

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23 февраля на экраны выйдут следующие новинки кино:



«Защитники»

Еще в эпоху Холодной войны в СССР был создан отряд супергероев, представителей разных союзных республик. Это русский, который может превращаться в медведя, казах, владеющий различными боевыми искусствами, двигающий скалы представитель Армении и девушка из Украины, способная исчезать в воде. Они долго скрывались от мира, но в непростые времена им пришлось начать действовать. Ведь могущественный злодей Август Куратов собирает армию клонов и намерен захватить Москву. Режиссер этого блокбастера – Сарик Андреасян. Первый крупный проект об отечественных супергероях заинтересовал и мировую аудиторию. Права на прокат проданы на многие мировые территории – в страны Европы, Латинской и Северной Америки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока.

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«Вурдалаки»

Готический триллер, адаптация новеллы Алексея Константиновича Толстого «Семья вурдалаков» о том, как молодой француз оказался в сербской деревне по делам, остановился на ночь у доме одной доброй семьи, влюбился в дочь хозяев, а когда вернулся сюда через год, вся семья уже превратилась в нелюдей. Толстой написал этот рассказ на французском языке, будучи совсем молодым. За адаптацию взялись компания Михаила Пореченкова «ВВП Альянс» и продюсерский центр «Горад». В киноверсии француз стал русским, посланником императрицы Елизаветы. Он отправляется в монастырь в Карпатах, куда когда-то был сослан Лавр, духовник императрицы. Места тут странные, и посланнику предстоит столкнуться таким, что он не в состоянии объяснить. Ну и влюбиться, разумеется. Режиссером стал Сергей Гинзбург, а Михаил Пореченков сыграл одну из главных ролей.



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«Одноклассницы: Новый поворот»

Продолжение отечественной комедии Дмитрия Суворова, вышедшей в прокат в прошлом году. Тогда три подруги отправились в Сочи на свадьбу к своей однокласснице Кате и планировали попутно насладиться отдыхом, летом и морем. Но за день до свадьбы невеста обнаружила своего возлюбленного с другой, впала в истеричное состояние и решила выйти за первого встречного. За ночь столичные гостьи должны были найти расстроенной невесте нового мужчину. В продолжении Катя уже год как счастлива замужем, теперь по ее стопам планирует пойти Даша, встретившая свою судьбу в лице финансового специалиста. Простой обычной человеческой свадьбы, разумеется, не получится. В главных ролях все те же Светлана Ходченкова, Екатерина Вилкова, Валентина Мазунина (бесподобная Ксюха из «Горько!» Жоры Крыжовникова) и Ольга Кузьмина.

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«Слишком свободный человек»

Документальный фильм Веры Кричевской и Михаила Фишмана о Борисе Немцове, фильм-портрет, рассказывающей не только о политике, который когда-то чуть не стал преемником Бориса Ельцина, но и об эпохе, последней четверти века в российской истории. Авторы подчеркивают, что это не байопик, а политическая биография их героя. Премьера «Слишком свободного человека» состоялась на кинофестивале «Артдокфест».



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«Тони Эрдманн»

Молодая бизнес-консультант престижной корпорации отправляется в традиционную командировку, но там неожиданно становится объектом внимания странного мужчины. Это ее отец, бывший учитель музыки, чудак и большой шутник, хотя его юмор в местах обитания офисных служащих не уместен. Он выдает себя за эксцентричного бизнесмена Тони Эрдманна и намерен непременно наладить отношения с дочерью, пусть и действует весьма экстравагантными методами. Трагикомедия «Тони Эрдманн» немки Марен Аде – главное открытие мировых фестивалей 2016 года, фильм, премьера которого состоялась в Каннах, где он получил там лишь награду кинокритики ФИПРЕССИ, но ни одной награды от жюри фестиваля. Последнее стало поводом для тотального возмущения мировой кинокритики. На сегодняшний день «Тони Эрдманн» признан фильмом года ведущими профильными журналами мира (Cahiers du cinéma, Sight & Sound, Film Comment), он выиграл пять главных наград European Film Awards (лучший фильм, лучший режиссер, лучший сценарий, лучший актер, лучшая актриса) и имеет оскаровскую номинацию «Лучший фильм на иностранном языке».

Канны 2016: Винфрид – учитель музыки, он же Тони Эрдманн – бизнес консультант

«Тони Эрдманн» покорил членов Европейской академии

Джек Николсон вернется в кино с ремейком «Тони Эрдманна»





«Джеки»

Драма о жизни Джеки Кеннеди после того, как в 1963 г. был убит президент Кеннеди, фильм о том, как она была первой леди и как после гибели мужа покидала Белый дом. Частично лента основана на интервью, данном экс-первой леди журналисту Life Теодору Уайту. Первоначально предполагалось, что сценарий Ноя Оппенхайма превратится в мини-сериал для HBO. В ходе разработки проекта в разное время на главную роль планировалась Рейчел Вайс, а занять режиссерское кресло могли Даррен Аронофски и Стивен Спилберг. Но в итоге постановщиком по специальному приглашению Аронофски, который выступил продюсером картины, стал чилиец Пабло Ларраин. А главную роль сыграла Натали Портман. Фильм попал в конкурсную программу 73-го Венецианского кинофестиваля и получил там награду за лучший сценарий. «Джеки» также заслужила три номинации на «Оскар» 2017 г., в том числе за лучшую женскую роль.



Номинанты на 89-ую премию «Оскар»: Фаворитом стал «Ла-Ла Ленд»

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«Призраки Элоиз»

Одному молодому человеку хочется получить наследство. Чтобы заработать эти деньги, он с тремя друзьями проникает в закрытую психиатрическую лечебницу с целью выкрасть некие документы. В лечебнице, носящей имя Элоиз, они узнают не только страшную тайну этого места, но и правду о своем собственном трагическом прошлом. Или будущем – время в этой клинике течет очень странно. «Призраки Элоиз» - полнометражный режиссерский дебют монтажера, оператора и мастера спецэффектов Роберта Легато, обладателя двух «Оскаров» за визуальные эффекты («Хранитель времени» и «Титаник»). Из известных актеров в кадре – Роберт Патрик. Фильм снимали в штате Мичиган. Интересно, что старое здание психиатрической лечебницы, в которой шли съемки, уже несколько лет как выставлено на продажу. Лечебница действовала тут в течение 150 лет и какое-то время была крупнейшей в стране.



