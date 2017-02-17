В Лос-Анджелесе открылся первый в мире IMAX VR кинотеатр

14 февраля 2017 года компания IMAX Corporation открыла в Лос-Анджелесе первый в мире кинотеатр виртуальной реальности IMAX VR. Как отмечает Variety, новый центр нельзя назвать кинотеатром в привычном понимании этого слова: в нем отсутствуют залы с огромными экранами, а сами фильмы – далеко не единственный доступный контент. У посетителей теперь есть возможность оценить различные игры и VR аттракционы.





IMAX VR насчитывает четырнадцать отдельных комнат, в каждой из которых есть кресло Dbox, шлем виртуальной реальности HTC Vive или Starbreeze StarVR, жилет Subpac с вибрацией и контроллеры. Помимо фильмов, каталог развлечений включает в себя игры и VR-аттракционы, один из которых называется «Звездные войны: испытания Татуина». Посетители центра оказываются в песках планеты Татуин, где жил Люк Скайуокер.



Одно посещение IMAX VR стоит от 7 до 10 долларов. Контент для IMAX VR будут создавать компании ILMxLABs, Sony, Lionsgate, Starbreeze, Survios и Ubisoft.



Генеральный директор IMAX Ричард Гельфонд рассказал, что сейчас самое подходящее время развивать направление VR: «Планы IMAX по распространению VR-фильмов и аттракционов получили свое первое воплощение в реальности».



В ближайшие несколько месяцев на территории США и Китая появятся еще 4 аналогичных центра.