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У 3D-версии фильма «Терминатор 2: Судный день» появился российский дистрибьютор



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17.02.2017 11:00:00

Сегодня, 17 февраля 2017 года на 67-м Берлинском международном кинофестивале состоится мировая премьера 3D-версии фильма «Терминатор 2: Судный день». После показа ленты на прямую связь со зрителями из Новой Зеландии выйдет режиссер Джеймс Кэмерон. Картина, у которой уже появился российский дистрибьютор, выйдет в прокат 24 августа 2017 года. 

Компания «Вольга» выпустит боевик «Терминатор 2: Судный день» в 3D на российские экраны одновременно с мировой датой выхода фильма в прокат. Дата выбрана неслучайно. Именно в конце августа 20 лет назад, согласно прологу картины, и началась война людей и машин: «3 миллиарда человеческих жизней оборвались 29 августа 1997 г. Те, кто выжил в ядерном огне, назвали эту войну Судным днём. Но их ожидал новый кошмар: война против машин».

Руководство «Вольги» уверено, что картину ждет успех в прокате, так как 3D-версии кинохитов показали свою востребованность у российской аудитории. В 2012 году «Титаник» в 3D собрал почти 400 млн. рублей в российском прокате и привел в кинотеатры около 1,5 млн зрителей.

Сегодня, за полгода до выхода 3D-версии фильма «Терминатор 2: Судный день» в прокат у всех желающих есть возможность посмотреть прямой эфир с Джеймсон Кэмероном, который пройдет после премьеры ленты на Берлинале и начнется в 23.55 (GMT+1; 01.55 GMT+3). Он-лайн трансляция мероприятия будет доступна по ссылке.



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