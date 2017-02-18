«Красавица и чудовище»: Интересные факты о фильме

16 марта 2017 года в российский прокат выходит фильм Disney «Красавица и чудовище» (дистрибьютор – компания WDSSPR). Спасая своего отца, отважная девушка по имени Белль попадает в таинственный дом и вынуждена навсегда остаться его гостьей. Вскоре ей открывается тайна хозяина замка, заколдованного и обреченного на вечное пребывание в образе чудовища. Лишь та, которая способна всей душой полюбить жуткого зверя с человеческим сердцем, разрушит заклятье и вернет ему прежний облик. Читайте занимательные факты о фильме, в котором увидите любимых героев, оживших благодаря самым современным технологиям.
Интересные факты о фильме:
Более 8700 свечей (или 2,65 километра воска) было использовано в декорациях за время производства картины.
Пол бального зала в замке Чудовища, который занимает 1115 квадратных метров, сделан из искусственного мрамора, а его дизайн основан на узоре потолка в Бенедиктинском монастыре, расположенном в аббатстве Браунау-ин-Рор в Германии. Десять стеклянных люстр, освещающих бальный зал, каждая размером 2х4 метра, были сконструированы на основе реальных люстр из французского королевского дворца в Версале, покрыты глазурью, имитирующей иней, и задрапированы тканью.
Примерно 1500 роз были выращены или приобретены за время съёмок в исследовательских целях или для использования в декорациях.
На создание заколдованного леса из живых деревьев и кустарников, который окружает замок Чудовища, покрытого льдом озера и 20 000 сосулек, которые украсили съемочную площадку фильма, ушло более 15 недель.
Более 12000 часов работы было потрачено на создание желтого бального платья Белль. Кроме того, на это платье художники по костюмам израсходовали около 55 метров невесомой органзы, 914 метров нити и 2160 кристаллов Swarovski.
Во время съёмок костюмеры поставили перед собой непростую задачу: сшить качественные и долговечные костюмы из тканей, созданных на производстве, отмеченном знаком «Справедливая торговля» (т.е. использовались только органические ткани от поставщиков, которые платят своим сотрудникам честную зарплату и заботятся об экологии). И этого удалось достичь! Сотрудничая с Eco Age и Green Carpet Challenge, подразделение художников по костюмам использовало натуральные нетоксичные краски, а узоры на ткань были нанесены при помощи традиционных деревянных блоков.
Производственная группа, состоявшая из более чем 1000 человек, работала сутки напролёт, чтобы спроектировать, построить и украсить огромные декорации фильма.
Эмма Уотсон (Белль), Эмма Томпсон (Миссис Поттс), Люк Эванс (Гастон) и Нэйтан Мак (Чип) отмечают день рождения в один день – 14 апреля. И на эту же дату была назначена первая читка сценария.
Фруфру, собачку Мадам де Гардероб (Одра МакДональд) и маэстро Каденцы (Стенли Туччи), играет пёс по кличке Гизмо, который на самом деле является питомцем одного из старейших и самых знаменитых приютов для животных в Великобритании.
На гербе в замке Чудовища изображены лев и кабан, а также стоит анаграмма WD, которые по сценарию являются инициалами вымышленного персонажа по имени Уильям Деверо, но также подходят и Уолту Диснею.
Некоторые строки из песен «Гастон» и «Чудовище и Белль», написанные Ховардом Эшманом для анимационного фильма, но не исполненные в 1991 году, впервые прозвучат в песнях, записанных для кинопостановки.
Фонарики на террасе, лестница в замке Чудовища и розовая колоннада на территории замка – это дань уважения авангардистской версии сказки «Красавица и Чудовище», снятой в 1946 году французским режиссером Жаном Кокто, фильм которого стал источником вдохновения для Билла Кондона. В версии Кокто роль Чудовища исполнил легендарный французский актер Жан Марэ.