    Главная     Карта сайта     Контакты     Добавить в избранное                 
Новости
 
Box office
 
Фильмы
 
Интервью
 
Видео
 
Фото
 
Кинобизнес
 
Кинорынок
 
  
Актуально о кинобизнесе
Новости кинопроката
Фильмы
Работа в кино
Кинособытия
База данных по киноиндустрии
Фото


 
 
Подписка
 

«Красавица и чудовище»: Интересные факты о фильме



Версия для печати Опубликовать в блоге Послать ссылку другу
18.02.2017 07:27:00

16 марта 2017 года в российский прокат выходит фильм Disney «Красавица и чудовище» (дистрибьютор – компания WDSSPR). Спасая своего отца, отважная девушка по имени Белль попадает в таинственный дом и вынуждена навсегда остаться его гостьей. Вскоре ей открывается тайна хозяина замка, заколдованного и обреченного на вечное пребывание в образе чудовища. Лишь та, которая способна всей душой полюбить жуткого зверя с человеческим сердцем, разрушит заклятье и вернет ему прежний облик. Читайте занимательные факты о фильме, в котором увидите любимых героев, оживших благодаря самым современным технологиям.

кадр из фильма Красавица и чудовище

Интересные факты о фильме:

  • Более 8700 свечей (или 2,65 километра воска) было использовано в декорациях за время производства картины.
  • Пол бального зала в замке Чудовища, который занимает 1115 квадратных метров, сделан из искусственного мрамора, а его дизайн основан на узоре потолка в Бенедиктинском монастыре, расположенном в аббатстве Браунау-ин-Рор в Германии. Десять стеклянных люстр, освещающих бальный зал, каждая размером 2х4 метра, были сконструированы на основе реальных люстр из французского королевского дворца в Версале, покрыты глазурью, имитирующей иней, и задрапированы тканью.
  • Примерно 1500 роз были выращены или приобретены за время съёмок в исследовательских целях или для использования в декорациях.
  • На создание заколдованного леса из живых деревьев и кустарников, который окружает замок Чудовища, покрытого льдом озера и 20 000 сосулек, которые украсили съемочную площадку фильма, ушло более 15 недель.  
  • Более 12000 часов работы было потрачено на создание желтого бального платья Белль. Кроме того, на это платье художники по костюмам израсходовали около 55 метров невесомой органзы, 914 метров нити и 2160 кристаллов Swarovski.
  • Во время съёмок костюмеры поставили перед собой непростую задачу: сшить качественные и долговечные костюмы из тканей, созданных на производстве, отмеченном знаком «Справедливая торговля» (т.е. использовались только органические ткани от поставщиков, которые платят своим сотрудникам честную зарплату и заботятся об экологии). И этого удалось достичь! Сотрудничая с Eco Age и Green Carpet Challenge, подразделение художников по костюмам использовало натуральные нетоксичные краски, а узоры на ткань были нанесены при помощи традиционных деревянных блоков.
  • Производственная группа, состоявшая из более чем 1000 человек, работала сутки напролёт, чтобы спроектировать, построить и украсить огромные декорации фильма.
  • Эмма Уотсон (Белль), Эмма Томпсон (Миссис Поттс), Люк Эванс (Гастон) и Нэйтан Мак (Чип) отмечают день рождения в один день – 14 апреля. И на эту же дату была назначена первая читка сценария. 
  • Фруфру, собачку Мадам де Гардероб (Одра МакДональд) и маэстро Каденцы (Стенли Туччи), играет пёс по кличке Гизмо, который на самом деле является питомцем одного из старейших и самых знаменитых приютов для животных в Великобритании. 
  • На гербе в замке Чудовища изображены лев и кабан, а также стоит анаграмма WD, которые по сценарию являются инициалами вымышленного персонажа по имени Уильям Деверо, но также подходят и Уолту Диснею.
  • Некоторые строки из песен «Гастон» и «Чудовище и Белль», написанные Ховардом Эшманом для анимационного фильма, но не исполненные в 1991 году, впервые прозвучат в песнях, записанных для кинопостановки. 
  • Фонарики на террасе, лестница в замке Чудовища и розовая колоннада на территории замка – это дань уважения авангардистской версии сказки «Красавица и Чудовище», снятой в 1946 году французским режиссером Жаном Кокто, фильм которого стал источником вдохновения для Билла Кондона. В версии Кокто роль Чудовища исполнил легендарный французский актер Жан Марэ.



Просмотров: 120   |      


Фильм: «Красавица и чудовище»  

Все новости о фильме

01.02.2017Дублированный трейлер фильма «Красавица и чудовище»: Необычное прочтение с детства знакомой истории
19.11.2016Фильм «Красавица и Чудовище» отмечает 25-летний юбилей


  Новости кино



 
Все новости  |  Архив за неделю  |  Архив за месяц RSS

 PR агентство |
 
 О проекте |  Контакты |  Реклама на сайте |  Услуги |  Форум
 




База данных по киноорганизациям.
   Система Orphus
    © «ООО Профисинема». +7 (495) 728-6797.Все права принадлежат редакции портала ПрофиСинема
    При перепечатке, цитировании и любом другом использовании любых материалов портала ПрофиСинема активная гиперссылка на ПрофиСинема.ру обязательна.
    Зарегистрировано в Федеральном Агентстве "Роспечать". Свидетельство о регистрации СМИ Эл.№ФС77-25955 от 13.10.2006