Сформирован шорт-лист участников VIII Питчинга дебютантов

27-28 февраля 2017 года в Москве пройдет VIII Питчинг дебютантов, один из крупных индустриальных проектов для молодых кинематографистов. В рамках мероприятия состоятся презентации новых проектов в секциях: «Короткометражное кино», «Документальное кино», «Полнометражное игровое кино» и «Телесериалы». Уже определен шорт-лист участников питчинга и расписание защиты проектов.





Для участия в Питчинге было прислано 854 проекта (356 – по короткому метру, 298 – по полнометражному кино, 131 – по телесериалам и 69 – по документальному кино), из них по 7 проектов в каждой номинации войдут в шорт-лист и будут представлены перед Экспертной комиссией Питчинга.



По традиции, в жюри Питчинга входят ведущие представители киноиндустрии. Так, в этом году, в Экспертную комиссию Питчинга войдут известные российские продюсеры, режиссеры, сценаристы, эксперты. Председателями Экспертной комиссии станут Евгений Герасимов (короткометражное кино), Сергей Мирошниченко (документальное кино), Олег Иванов (полнометражное игровое кино), Игорь Мишин (телесериалы). В экспертную комиссию по телесериалам входит главный редактор портала ПрофиСинема Нина Ромодановская.



В этом году Питчинг пройдет на новых площадках: «Центр документального кино» и «Кинотеатр 35ММ».



В шорт-лист Питчинга вошли следующие проекты:



Номинация «Документальное кино»:



«Бой», Максим Арбугаев

«Вслед за Солнцем», Ирина Власова, Роман Бобылев

«Крымский мост», Юлия Атаманская, Александра Ворожейкина

«Меня зовут Настя», Наталья Дроздова

«Последний вальс», Юлия Бобкова

«Пчелы, шпионы, патриоты, хакеры, торжество идиотизма и пихтовый мед», Александра Ивченко

«Я – не хуже мальчиков», Ксения Баранова



Номинация «Короткометражное игровое кино»:



«Вагонзак», Антон Круглов-Холин

«Девушка с косой», Вера Водынски, Андрей Терехов

«К чёрту любовь!», Иван Меркутов, Константин Тищенко

«Номер шесть», Наталия Беляускене, Ипполита Купреянова

«Перемотать», Наталья Волочаевская

«Семья», Артем Волчков

«Служба доставки», Владимир Копцев, Елена Чугунова



Номинация «Телесериалы»:



«Абсолютная красота», Марина Кравченко, Евгения Никонорова

«Гамлет русской революции», Елена Носикова

«Дело», Николай Рядов

«Картонная Мадонна», Татьяна Короткова

«Петербург. Кровь и кружева», Надежда Карпова

«Уходя, зажгите свет», Галина Курочкина, Анатолий Тюрин, Мария Шило

«Юдифь», Роман Владыкин



Номинация «Полнометражное игровое кино»:



«Бульд», Ксения Баскакова

«Выйти из группы», Мария Тумова

«Ее нельзя еще раз убивать», Алексей Камынин, Егор Никитин

«Кольская», Елена Носикова

«На тот свет», Татьяна Астапова

«Подарок с Лыжной улицы», Татьяна Ра

«Тварь», Ольга Городецкая, Мария Кабанова.



Участники и лауреаты Питчинга могут получить призы от партнеров проекта. Свое участие в формировании призового фонда для молодых кинематографистов подтвердили: корпорация «Русская фильм группа», компания CANON, Санкт-Петербургская студия документальных фильмов, киностудия им. Горького, Sound Designer PRO, компания Nika digital, юридическая компания «Шэттерс», студия «3Q-Cinema», телеканал «24 DOC», NYFA, издательство «Альпина Паблишер», студия «Свободное кино» и другие организации. Кроме того, свои призы вручат организаторы Питчинга – Союз кинематографистов России и «Национальный фонд поддержки правообладателей».



В рамках Питчинга пройдут образовательные мероприятия – открытый мастер-классы от Лидии Седроне (Нью-Йоркская Академия киноискусства), презентация киношкол «ДрамаКит», «Лига кино», проекта «IWANTFILM», семинар по защите авторских прав от компании «SHATTERS».



Дмитрий Якунин, исполнительный директор Питчинга Дебютантов: «Приятно отметить, что наш Питчинг имеет постоянную тенденцию к развитию. Это подтверждает уровень жюри, количество и качество партнеров, рекордное количество присланных заявок, а самое главное – количество реализуемых проектов по итогам Питчинга. Но у нас остается желание экспериментировать, искать новые формы проведения Питчинга, расширять его границы. Потому мы в этот раз наш проект проведем на новых для нас, известных для молодежной аудитории площадках – «Центре документального кино» и «Кинотеатре 35ММ». Нас и руководство кинотеатров объединяет любовь и уважение к молодым талантам, креативность и желание развивать отечественную киноиндустрию».



Подробную информацию о питчинге можно найти на официальном сайте .

Положение Питчинга .



Расписание Питчинга:



«Центр документального кино» (Зубовский бульвар, д.2)



Защита проектов по документальному кино – 27 февраля в 11-00

Защита проектов по короткометражному игровому кино – 27 февраля в 13-30



«Кинотеатр 35ММ» (ул. Покровка, 47/24)



Защита проектов по телесериалам – 28 февраля в 11-00

Защита проектов по игровому полнометражному кино – 28 февраля в 13-30



Вход свободный.



Организаторами питчинга выступают Союз кинематографистов России, Национальный фонд поддержки правообладателей, Молодежный центр Союза кинематографистов России.