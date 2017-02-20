    Главная     Карта сайта     Контакты     Добавить в избранное                 
Новости
 
Box office
 
Фильмы
 
Интервью
 
Видео
 
Фото
 
Кинобизнес
 
Кинорынок
 
  
Актуально о кинобизнесе
Новости кинопроката
Фильмы
Работа в кино
Кинособытия
База данных по киноиндустрии
Фото




 
 
Подписка
 

Сформирован шорт-лист участников VIII Питчинга дебютантов



Версия для печати Опубликовать в блоге Послать ссылку другу
20.02.2017 12:06:00

27-28 февраля 2017 года в Москве пройдет VIII Питчинг дебютантов, один из крупных индустриальных проектов для молодых кинематографистов. В рамках мероприятия состоятся презентации новых проектов в секциях: «Короткометражное кино», «Документальное кино», «Полнометражное игровое кино» и «Телесериалы». Уже определен шорт-лист участников питчинга и расписание защиты проектов.

VII питчинг дебютантов, лауреаты секции Короткий метр

Для участия в Питчинге было прислано  854 проекта (356 – по короткому метру, 298 – по полнометражному кино, 131 – по телесериалам и 69 – по документальному кино), из них по 7 проектов в каждой номинации войдут в шорт-лист и будут представлены перед Экспертной комиссией Питчинга.

По традиции, в жюри Питчинга входят ведущие представители киноиндустрии. Так, в этом году, в Экспертную комиссию Питчинга войдут известные российские продюсеры, режиссеры, сценаристы, эксперты. Председателями Экспертной комиссии станут Евгений Герасимов (короткометражное кино), Сергей Мирошниченко (документальное кино), Олег Иванов (полнометражное игровое кино), Игорь Мишин (телесериалы). В экспертную комиссию по телесериалам входит главный редактор портала ПрофиСинема Нина Ромодановская. 

В этом году Питчинг пройдет на новых площадках: «Центр документального кино» и «Кинотеатр 35ММ».

В шорт-лист Питчинга вошли следующие проекты:

Номинация «Документальное кино»:

«Бой», Максим Арбугаев
«Вслед за Солнцем», Ирина Власова, Роман Бобылев
«Крымский мост», Юлия Атаманская, Александра Ворожейкина
«Меня зовут Настя», Наталья Дроздова
«Последний вальс», Юлия Бобкова
«Пчелы, шпионы, патриоты, хакеры, торжество идиотизма и пихтовый мед», Александра Ивченко
«Я – не хуже мальчиков», Ксения Баранова

Номинация «Короткометражное игровое кино»:

«Вагонзак», Антон Круглов-Холин
«Девушка с косой», Вера Водынски, Андрей Терехов
«К чёрту любовь!», Иван Меркутов, Константин Тищенко
«Номер шесть», Наталия Беляускене, Ипполита Купреянова
«Перемотать», Наталья Волочаевская
«Семья», Артем Волчков
«Служба доставки», Владимир Копцев, Елена Чугунова

Номинация «Телесериалы»:

«Абсолютная красота», Марина Кравченко, Евгения Никонорова
«Гамлет русской революции», Елена Носикова
«Дело», Николай Рядов
«Картонная Мадонна», Татьяна Короткова
«Петербург. Кровь и кружева», Надежда Карпова
«Уходя, зажгите свет», Галина Курочкина, Анатолий Тюрин, Мария Шило
«Юдифь», Роман Владыкин

Номинация «Полнометражное игровое кино»:

«Бульд», Ксения Баскакова
«Выйти из группы»,  Мария Тумова
«Ее нельзя еще раз убивать», Алексей Камынин, Егор Никитин
«Кольская», Елена Носикова
«На тот свет», Татьяна Астапова
«Подарок с Лыжной улицы», Татьяна Ра
«Тварь», Ольга Городецкая, Мария Кабанова.

Участники и лауреаты Питчинга могут получить призы от партнеров проекта. Свое участие в формировании призового фонда для молодых кинематографистов подтвердили: корпорация «Русская фильм группа», компания CANON, Санкт-Петербургская студия документальных фильмов, киностудия им. Горького, Sound Designer PRO, компания Nika digital, юридическая компания «Шэттерс», студия «3Q-Cinema», телеканал «24 DOC», NYFA, издательство «Альпина Паблишер», студия «Свободное кино»  и другие организации. Кроме того, свои призы вручат организаторы Питчинга – Союз кинематографистов России и «Национальный фонд поддержки правообладателей».

В рамках Питчинга пройдут  образовательные мероприятия – открытый мастер-классы от Лидии Седроне (Нью-Йоркская Академия киноискусства), презентация киношкол «ДрамаКит», «Лига кино», проекта «IWANTFILM», семинар по защите авторских прав от компании «SHATTERS».

Дмитрий Якунин, исполнительный директор Питчинга Дебютантов: «Приятно отметить, что наш Питчинг имеет постоянную тенденцию к развитию. Это подтверждает уровень жюри, количество и качество партнеров, рекордное количество присланных заявок, а самое главное – количество реализуемых проектов по итогам Питчинга. Но у нас остается желание экспериментировать, искать новые формы проведения Питчинга, расширять его границы. Потому мы в этот раз наш проект проведем на новых для нас, известных для молодежной аудитории площадках – «Центре документального кино» и «Кинотеатре 35ММ». Нас и руководство кинотеатров объединяет любовь и уважение к молодым талантам, креативность и желание развивать отечественную киноиндустрию».

Подробную информацию о питчинге можно найти на официальном сайте.  
Положение Питчинга

Расписание  Питчинга:

«Центр документального кино» (Зубовский бульвар, д.2)

Защита проектов по документальному кино – 27 февраля в 11-00
Защита проектов по короткометражному игровому кино – 27 февраля в 13-30

«Кинотеатр 35ММ» (ул. Покровка, 47/24)

Защита проектов по телесериалам – 28 февраля в 11-00
Защита проектов по игровому полнометражному кино – 28 февраля в 13-30

Вход свободный.

Организаторами питчинга выступают Союз кинематографистов России, Национальный фонд поддержки правообладателей, Молодежный центр Союза кинематографистов России.



Просмотров: 86   |      


Все статьи по теме кинобизнес

20.02.2017Новое выгодное решение для кинотеатров — терминалы самообслуживания UCS-Премьера
20.02.2017Сборы в США и Канаде за уикенд с 17 по 19 февраля 2017 года: Мэтт Дэймон не смог совладать с игрушечным Бэтменом и любителями БДСМ
17.02.2017Отчет Фонда кино за 6-ю неделю 2017 года: «Оттенки» вернули зрителей в кинотеатры
17.02.2017В Лос-Анджелесе открылся первый в мире IMAX VR кинотеатр
16.02.2017Даты выхода в прокат «Времени первых» и «Салюта-7» разошлись на весну и осень

Все статьи по теме питчинг

03.02.2017VIII Питчинг дебютантов расширяется
23.11.2016VIII питчинг дебютантов прокладывает молодым кинематографистам путь в большое кино
07.10.2016Новые проекты Игоря Волошина, Михаила Идова и Майка Лернера представят на питчинге в «Октябре»
07.10.2016MIPJunior 2016: Российская анимация снова в финале питчинга
31.08.2016Кино ближайшего будущего

  Новости кино



 
Все новости  |  Архив за неделю  |  Архив за месяц RSS

 PR агентство |
 
 О проекте |  Контакты |  Реклама на сайте |  Услуги |  Форум
 




База данных по киноорганизациям.
   Система Orphus
    © «ООО Профисинема». +7 (495) 728-6797.Все права принадлежат редакции портала ПрофиСинема
    При перепечатке, цитировании и любом другом использовании любых материалов портала ПрофиСинема активная гиперссылка на ПрофиСинема.ру обязательна.
    Зарегистрировано в Федеральном Агентстве "Роспечать". Свидетельство о регистрации СМИ Эл.№ФС77-25955 от 13.10.2006