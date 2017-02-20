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Новое выгодное решение для кинотеатров — терминалы самообслуживания UCS-Премьера



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20.02.2017 13:01:00

С конца 2016 года на базе билетных систем UCS-Премьера сеть кинотеатров «MORI CINEMA» реализовала новое решение — терминалы самообслуживания, встроенные под удобным наклоном в кассу и оснащенные функцией продажи как билетов, так и барной продукции. Посетитель может самостоятельно выбрать и оплатить товар в одном заказе с билетами, после чего на соседней барной стойке по электронной очереди получить свой заказ в отдельном окне выдачи. 

Решение не только снижает потребность в кассирах, но и оптимизирует работу барменов — заказы с киосков идут в общую очередь сборщиков заказа, бармен при этом не тратит время на диалог и расчет с покупателем, посетитель же может в комфортном для него темпе определиться с выбором и произвести оплату. Новизна продукта на российском рынке состоит также в отсутствии корпуса терминала, что делает его стоимость существенно ниже. При этом терминалы выглядят оригинально и эстетично, гармонично вписываются в интерьер холла кинотеатра. 

Евгений Бугров, директор IT сети кинотеатров «MORI CINEMA»: «Встроенные терминалы позволяют значительно расширить ускорить процесс продажи билетов и сопутствующих товаров. Кроме того, решение оказалось намного более выгодным, чем распространенные на рынке отдельно стоящие билетные киоски».

Федеральная сеть кинотеатров «MORI CINEMA» представлена в городах: Москве, Мытищи, Красногорске, Санкт-Петербурге, Сыктывкаре, Череповце, Волгограде, Красноярске, Тольятти. Новое решение от USC-Премьера уже внедрено в столичных кинотеатрах, а также в Мытищах и Тольятти, и в дальнейшем планируется расширять его по всей сети.

Компания UCS – разработчик билетной системы UCS-Премьера, которую используют более 90% крупных кинотеатральных сетей в России, среди которых «Синема Парк», «Формула кино», «Киномакс», «Люксор», «Синема Стар», «Мори Синема», «Монитор». UCS постоянно модернизирует систему, предлагая своим клиентам новые выгодные и эффективные технологические решения. 



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