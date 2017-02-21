    Главная     Карта сайта     Контакты     Добавить в избранное                 
Новости
 
Box office
 
Фильмы
 
Интервью
 
Видео
 
Фото
 
Кинобизнес
 
Кинорынок
 
  
Актуально о кинобизнесе
Новости кинопроката
Фильмы
Работа в кино
Кинособытия
База данных по киноиндустрии
Фото




 
 
Подписка
 

Минкульт и студия «Рок» уладят проблемы с фильмом «Сокровища Ермака» до конца года



Версия для печати Опубликовать в блоге Послать ссылку другу
21.02.2017 12:14:00

20 февраля 2017 года было обнародовано совместное заявление главы Департамента кинематографии Минкультуры и директора киностудии «Рок». Министерство культуры России и киностудия «Рок» Алексея Учителя придут к соглашению по поводу фильма «Сокровища Ермака» до конца года.

Ранее студия «Рок» получила поддержку Министерства культуры в размере 35 миллионов рублей на производство ленты «Сокровища Ермака». После завершения производственного цикла фильм был представлен в Минкульт, но в приемке фильма было отказано, так как создатели внесли ряд изменений в принятый ведомством сценарий.

«В процессе производства возникли непреодолимые обстоятельства, которые вынудили киностудию внести изменения в сценарий, при этом художественное содержание фильма было улучшено…. Однако по правилам государственное финансирование предоставляется только при условии соответствия фильма сценарию, представленному для участия в отборе. Министерство культуры Российской Федерации, справедливо руководствуясь законодательным порядком, вынуждено было отказать в приемке картины», - говорится в заявлении.

В документе уточняется, что экспертный совет по игровому кино для детей фильм рекомендовал Департаменту кинематографии принять картину, и «между ведомством и киностудией «Рок» достигнута договоренность о положительном разрешении сложившейся ситуации до конца 2017 года». 

Главный герой фильма «Сокровища Ермака» Ермак Мышкин — крайне неуверенный в себе человек, который всю жизнь хотел стать актёром. Помочь в исполнении его мечты берётся 8-летняя девочка Даша, которая преследует и свои цели: ей очень хочется выйти из тени своей звёздной мамы, ведь та не обращает на дочь никакого внимания. Даша предлагает Ермаку отправиться из Петербурга в Москву на кастинг нового мюзикла, при этом «путешествие» выглядит так, будто Ермак похитил девочку…

Продюсерами ленты выступают Алексей Учитель и Кира Саксаганская. Сценарий написал Илья Казанков, он же поставил картину. Главные роли исполнили Ярослава Базаева, Михаил Трухин, Ирина Пегова, Константин Воробьев и Михаил Пореченков. Дата релиза фильма пока не определена.



Просмотров: 82   |      


Фильм: «Сокровища Ермака»  

Все статьи по теме Министерство культуры РФ

14.02.2017В Минкультуры России обсудили вопросы поддержки детского кино
06.02.2017Экс-глава «СТС Медиа» Юлиана Слащева назначена председателем правления «Союзмультфильма»
23.01.2017Российское кино усилят протекционизмом
20.12.2016Общественный совет при Минкультуры обсудил планы на 2017 год
07.12.2016Изменения в конкурсе на должность директора «Союзмультфильма»

  Новости кино



 
Все новости  |  Архив за неделю  |  Архив за месяц RSS

 PR агентство |
 
 О проекте |  Контакты |  Реклама на сайте |  Услуги |  Форум
 




База данных по киноорганизациям.
   Система Orphus
    © «ООО Профисинема». +7 (495) 728-6797.Все права принадлежат редакции портала ПрофиСинема
    При перепечатке, цитировании и любом другом использовании любых материалов портала ПрофиСинема активная гиперссылка на ПрофиСинема.ру обязательна.
    Зарегистрировано в Федеральном Агентстве "Роспечать". Свидетельство о регистрации СМИ Эл.№ФС77-25955 от 13.10.2006