Минкульт и студия «Рок» уладят проблемы с фильмом «Сокровища Ермака» до конца года

20 февраля 2017 года было обнародовано совместное заявление главы Департамента кинематографии Минкультуры и директора киностудии «Рок». Министерство культуры России и киностудия «Рок» Алексея Учителя придут к соглашению по поводу фильма «Сокровища Ермака» до конца года.

Ранее студия «Рок» получила поддержку Министерства культуры в размере 35 миллионов рублей на производство ленты «Сокровища Ермака». После завершения производственного цикла фильм был представлен в Минкульт, но в приемке фильма было отказано, так как создатели внесли ряд изменений в принятый ведомством сценарий.



«В процессе производства возникли непреодолимые обстоятельства, которые вынудили киностудию внести изменения в сценарий, при этом художественное содержание фильма было улучшено…. Однако по правилам государственное финансирование предоставляется только при условии соответствия фильма сценарию, представленному для участия в отборе. Министерство культуры Российской Федерации, справедливо руководствуясь законодательным порядком, вынуждено было отказать в приемке картины», - говорится в заявлении.



В документе уточняется, что экспертный совет по игровому кино для детей фильм рекомендовал Департаменту кинематографии принять картину, и «между ведомством и киностудией «Рок» достигнута договоренность о положительном разрешении сложившейся ситуации до конца 2017 года».



Главный герой фильма «Сокровища Ермака» Ермак Мышкин — крайне неуверенный в себе человек, который всю жизнь хотел стать актёром. Помочь в исполнении его мечты берётся 8-летняя девочка Даша, которая преследует и свои цели: ей очень хочется выйти из тени своей звёздной мамы, ведь та не обращает на дочь никакого внимания. Даша предлагает Ермаку отправиться из Петербурга в Москву на кастинг нового мюзикла, при этом «путешествие» выглядит так, будто Ермак похитил девочку…



Продюсерами ленты выступают Алексей Учитель и Кира Саксаганская. Сценарий написал Илья Казанков, он же поставил картину. Главные роли исполнили Ярослава Базаева, Михаил Трухин, Ирина Пегова, Константин Воробьев и Михаил Пореченков. Дата релиза фильма пока не определена.