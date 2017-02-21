Вере Алентовой – 75 лет

Сегодня, 21 февраля 2017 года 75-летний юбилей отмечает актриса театра и кино Вера Алентова. Среди фильмов, где она сыграла одни из своих лучших ролей – такие картины, как «Москва слезам не верит», «Время желаний», «Завтра была война», «Ширли-мырли», «Зависть богов» и другие. Также артистка востребована в театре. Сегодня вечером она появится на сцене Театра имени Пушкина в премьерном спектакле «Апельсины & лимоны». После показа актрису поздравят ее многочисленные друзья и коллеги.

Вера Валентиновна Алентова родилась в семье актёров Валентина Быкова и Ирины Алентовой. Ее назвали в честь бабушки по материнской линии, которая умерла в возрасте 28 лет.

В 1961 году Вера Алентова приехала в Москву, где поступила в Школу-студию МХАТ (руководитель курса – Василий Марков). Успешно закончила учёбу в 1965 году, после чего вошла в труппу Московского театра им. А. С. Пушкина, где служит до сих пор. С 2009 года руководит совместно с мужем В. Меньшовым актёрско-режиссёрской мастерской во ВГИКе.

Дебютом Алентовой в кино стал фильм «Дни лётные» (1965 год), в котором она исполнила роль учительницы Лидии Фёдоровны. Широкую известность актриса получила после выхода фильма «Москва слезам не верит» в 1979 году. Картина была удостоена премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». В настоящий момент в фильмографии актрисы – около сорока ролей, в том числе в таких картинах, как «Время желаний», «Завтра была война», «Ширли-мырли», «Зависть богов» и других. Последний фильм с ее участием – «Дорога без конца» (2014).





Но приоритетом для Алентовой является театр - в настоящее время она играет в пяти постановках Театра имени Пушкина. Сегодня вечером именинница исполнит главную роль в премьерном спектакле «Апельсины & лимоны», который Евгений Писарев поставил по пьесе «Сенная лихорадка» драматурга Ноэла Коуарда. Материал был выбран специально для Алентовой, что стало подарком к юбилею Веры Валентиновны от художественного руководителя Театра имени Пушкина.

В фойе театра организована выставка, приуроченная к юбилею Алентовой. В экспозицию вошли фотографии актрисы и ее сценические костюмы. Прямо на стены фойе проецируется 40-минутный фильм об актрисе.

После спектакля состоится «капустник», который труппа театра подготовила для Веры Алентовой. Поздравить артистку с юбилеем придут ее друзья и коллеги, среди которых Олег Табаков, Ирина Муравьева, Станислав Говорухин, Карен Шахназаров и многие другие.

Алентова является лауреатом Государственной премии СССР (1981) и Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1986), а также народной артисткой России (1992) - за большие заслуги в области театрального искусства, и обладателем ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2012) - за большой вклад в развитие отечественного театрального и кинематографического искусства, многолетнюю творческую деятельность.