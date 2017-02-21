Новый сезон «Молодежки»: Команда «Медведей» вновь берется за клюшки

13 марта 2017 года на СТС стартует продолжение спортивной драмы «Молодежка» производства «Арт Пикчерс Вижн» – вторая часть 4-го сезона, состоящая из 28 серий. Главные герои проекта – участники молодежной хоккейной команды «Медведи». В новых сериях перед спортсменами стоят сложные задачи: вернуть хоккейные лавры, обыграв главных соперников чемпионата «Ледяных королей», а главное – попасть в состав сборной страны. В круговороте ледовых страстей герои решат и личные проблемы: Антипову (Иван Мулин) предстоит вернуть семью, Кострову (Иван Жвакин) узнать правду о своей девушке, а Кисляку (Влад Канопка) научиться жить после сложной операции.





Продюсер и актер сериала Федор Бондарчук уверен, что амбициозные задачи, которые ставили перед собой создатели проекта, выпуская его на телеэкраны в 2013 году, можно считать достигнутыми:

«Когда мы только начинали проект, съемки проходили на пустых ледовых площадках, которые сейчас забиты до отказа. За пять лет столько всего построено, столько всего сделано, что «Молодежку» смело можно назвать зеркалом спортивной жизни нашей страны. Что для меня остается загадкой, так это то, как актеры тренируются, потом снимаются полгода вместе и умудряются не разругаться, не надоесть друг другу, а оставаться дружным коллективом. Так бывает только в настоящей спортивной команде».





К своим ролям в 4-м сезоне вернулись Денис Никифоров, Михаил Жигалов, Сергей Габриэлян, Федор Бондарчук, Сергей Комаров, Владимир Зайцев, Иван Мулин, Иван Жвакин, Влад Канопка, Анатолий Кот, Николай Добрынин, Владимир Стержаков, Андрей Мерзликин, Вячеслав Разбегаев, Серафима Низовская, Елена Галибина и другие. Кроме того, в новых сериях зрители увидят известного хоккеиста Вячеслава Фетисова, популярного видеоблогера Катю Клэп и спортивного комментатора Виктора Гусева.





По словам главного продюсера телеканала СТС Екатерины Андриенко, «Молодежка» - это сильный проект со стабильно высокими рейтингами: «Для любого канала это подарок судьбы – иметь в арсенале такой яркий бренд, который давно перестал быть просто сериалом, а стал целой жизнью поколения. И, конечно, приятно, что столько лет «Молодежка» показывает стабильно высокие рейтинги, что говорит о колоссальном интересе зрителей к нашей истории».