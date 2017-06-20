На кинофикацию малых городов выделят еще 1 миллиард рублей

В 2017 году в рамках субсидии на продолжение программы кинофикации малых городов, стартовавшей в декабре 2015 года, будет потрачено около 1 миллиарда рублей, что по предварительным оценкам позволит поддержать ещё около 200 кинозалов.



Напомним, Всероссийская программа поддержки кинотеатров в населенных пунктах России стартовала в декабре 2015 года. Она нацелена на расширение географии кинопоказа в стране и повышение доступности современного кинопоказа, а также на увеличение доли российского кино в прокате. Изначально программа распространялась на населенные пункты с количеством жителей до 100 тысяч человек, однако в октябре 2016 года постановлением Правительства ее действие было расширено на населенные пункты с количеством жителей до 500 тысяч человек.



В результате проведения трех конкурсных отборов были выделены средства субсидии на безвозвратной основе в размере до 5 миллионов рублей на модернизацию и оснащение цифровым оборудованием 437 кинозалов в 70 субъектах Российской Федерации (400 населенных пунктов). Средства были предоставлены при условии, что в обновленных кинозалах в течение трех лет после открытия будут демонстрироваться отечественные фильмы в объеме не менее 50% сеансов в квартал.



Во всех поддержанных кинозалах первый киносеанс должен состояться не позднее 31 декабря 2017 года. На данный момент открылось более 250 кинозалов, которые уже посетили около 3 миллионов человек. Планируется, что к концу 2017 года появится более 115 тысяч зрительных мест и более 12 миллионов человек получат доступ к современному цифровому кинопоказу.

