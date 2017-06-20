Глава РАО осужден за мошенничество

20 июня 2016 года Мещанский суд Москвы признал виновным и назначил наказание в виде 1,5 лет колонии главе Российского авторского общества (РАО) Сергею Федотову, обвиняемому в мошенничестве. По его вине организация понесла ущерб в размере более чем 300 млн. рублей, сообщает « Интерфакс ». Поскольку Федотов полностью признал вину и заключил сделку со следствием, дело рассматривалось в особом порядке.

Глава РАО был задержан по подозрению в мошенничестве 28 июня 2016 года, в тот же день Таганским судом Москвы по ходатайству следствия он был отправлен в следственный изолятор (СИЗО), позднее ему было предъявлено обвинение. В ходе судебного заседание обвинение просило приговорить фигуранта к двум годам колонии общего режима. После оглашения приговора, Сергей Федотов заявил о том, что он недоволен решением суда и, возможно, будет его обжаловать.