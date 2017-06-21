Сегодня, 21 июня 2017 года в 19:30 «Манеже» состоится лекция Ситоры Алиевой, программного директора фестиваля «Кинотавр» под названием «Что такое фестиваль XXI века». Лекция, которая будет интересна как любителям, так и профессионалам киноиндустрии, пройдет в рамках «Лаборатории PROкино» киностудии Горького и творческого объединения «Манеж».



Ситора Алиева расскажет о фестивальной «кухне» Кинотавра, о том, как фильмы попадают в конкурс – или почему не попадают – и ответит на большинство самых популярных вопросов начинающих кинематографистов, которые стремятся проложить путь в большое кино.



«Фестиваль XXI века – это искусство и технологии. Искусство – это константа любого смотра, а технологии – это то, что меняет мир, облегчает доступ к искусству и создает новые формы искусства.

Фестиваль XXIвека – это один из главных способ донесения фильма до зрителя.

Фестивали давно вышли в онлайн, и многие картины-участницы различных смотров потом доступны на различных платформах. Собственно, сам термин «фестивальный показ» уже не означает показ в конкретном кинозале: практикуются одновременные кинотеатральные премьеры сразу в нескольких странах, когда представляют картину, например, в Роттердаме, а для зрителей в залах Германии и Испании организована онлайн-трансляция представления с возможностью обратной связи», - Ситора Алиева раскрывает некоторые темы, которые затронет на лекции.



Купить билет можно по ссылке



Адрес проведения лекции: ул. Ильинка, дом 4, вход 15 -17, ауд. 271



Трехмесячный лекторий в рамках «Лаборатории PROкино» продлится до 30 августа. За это время гостей ждут двенадцать уникальных встреч с представителями киноиндустрии: Артуром Аристакисяном, Михаилом Ямпольским, Алишером Хамидходжаевым, Ниной Ромодановской, Сергеем Мирошниченко, Юрием Быковым и другими.