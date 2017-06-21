Питчинг Минкульта 2017: Молодая кровь, война и спорт

20 июня 2017 года в Министерстве культуры прошло очное заседание экспертного совета по игровым авторским и экспериментальным фильмам, претендующим на господдержку. Питчинг оказался богат на громкие имена как молодых авторов, так и мэтров. Свои новые проекты представили Юрий Быков, Анна Меликян, Иван И. Твердовский, Роман Каримов, Алексей Красовский, Оксана Бычкова, Андрей Кончаловский, Александр Миндадзе, а также «Ленфильм» и Киностудия им. Горького.



Всего в этот день было представлено 74 проекта, среди которых военные и спортивные драмы, психологические драмы, триллеры, исторические и биографические картины, комедии, мелодрамы, а также семейное кино. Как отметил заместитель министра культуры Сергей Обрывалин, всего в Департамент кинематографии Минкультуры России поступило 111 заявок авторских и экспериментальных фильмов, что, например, в два с половиной раза больше, чем в 2012, когда их было всего 46.

Новое молодое кино





Одно из самых интересных событий питчинга — новый проект Юрия Быкова под названием «Сторож». Режиссер спустя три года после последнего полного метра надеется реализовать новое авторское кино. Продюсером выступает Александр Котелевский. По словам авторов, в новой картине будет не только авторский стиль, но и разворот в сторону зрительского кино. «Сторож» — остросюжетный триллер, но в то же время «серьезное размышление на тему вечных ценностей в современном мире». Производственный бюджет картины — 55 млн рублей, она должна быть закончена к концу 2018 года.

Алексей Красовский, чей дебютный фильм «Коллектор» участвовал в прошлом году в конкурсе «Кинотавра», представил комедию «Элефант» о детском писателе, который страдает серьезной болезнью сердца и соглашается принять деньги на операцию от богатого человека, желающего для своих детей продолжения сказки о слонёнке Мишке. Продюсер картины — Алексей Гуськов. В ролях — Михаил Ефремов, Ирина Старшенбаум.

Анна Меликян презентовала новый проект «Фея», который станет завершением трилогии, начатой работами «Русалка» и «Звезда». Новый фильм расскажет о герое, который неожиданно в храме видит себя в образе Христа, и это событие меняет его жизнь. В главной роли — Константин Хабенский. В отличие от предыдущих фильмов режиссера, «Фея» — высокобюджетный проект (124 млн рублей). Меликян объясняет высокую стоимость будущего фильма тем, что поскольку главный герой — владелец компании по производству компьютерных игр, наряду с обычным изображением в ленте будет много графики.

Роман Каримов рассказал о сиквеле одной из самых популярных российских комедийных мелодрам последних лет — «Неадекватные люди 2». Это будет история о тех же персонажах в исполнении Ингрид Олеринской и Ильи Любимова спустя 7 лет. Каримов упомянул трилогию Ричарда Линклейтера, представляя проект. Продюсером выступит Роман Борисевич («Тряпичный союз», «Как я провел этим летом»).





Автор «Класса коррекции» и «Зоологии», Иван. И. Твердовский снимает психологическую драму «Подбросы» о тяжелых отношениях матери и сына. Продюсер Наталья Мокрицкая рассказала о том, что проект производится в сотрудничестве с литовской и французской компаниями при финансовой поддержке фонда «Евримаж». Бюджет картины — 50 млн, прокатчиком выступит «Артхаус».

Отношениям детей и родителей также посвящен новый проект Валерии Гай Германики «Мысленный волк». Режиссер представила картину вместе с продюсером Андреем Савельевым и автором сценария Юрием Арабовым. По словам Валерии, она долго вынашивала идею этого фильма, но не могла найти сценариста, который бы понял задумку и смог реализовать ее. Но все изменилось, когда она встретилась с Юрием Николаевичем. Режиссер отмечает, что «Мысленный волк» - это фильм о человеческом одиночестве и поисках духовности: «Думаю, у меня получится, как бы странно это ни звучало, околоправославное кино». На главные роли утверждены Ксения Раппопорт и Агния Кузнецова – им предстоит сыграть мать и дочь соответственно. Проектом уже заинтересовались несколько европейских прокатчиков и два российских кинофестиваля – Кинотавр и Послание к человеку. «Этот фильм наведет шороху. Он будет бежать по следам Минкульта, но, будем надеяться, не искусает его», — загадочно отметил Юрий Арабов.

Сарик Андреасян собирается попробовать себя в детском кино. Он представил проект «Робо» — историю о дружбе мальчика и робота-спасателя, который оказался слишком добрым и сбежал от своих создателей, пытавшихся перепрограммировать его в солдата или утилизировать.





Киностудия «Ленфильм» презентовала «Хэппи-энда не будет» - второй фильм молодого режиссера Ксении Баскаковой, дебютировавшей в минувшем мае с музыкальной комедийной драмой «Птица». На этот раз автор берется за триллер. По сюжету во время свадебной вечеринки группа молодых людей случайно засняла на смартфон бандитов, совершивших на их глазах жестокое убийство, с этого момента они сами оказываются под прицелом и пытаются выжить в начавшейся на них охоте. Известный российский музыкант Mujuice напишет для фильма несколько композиций. Бюджет фильма — 53 800 000 руб.

Киностудия им. Горького тоже помогает реализовать свои идеи молодым авторам. «Продавец счастья» — фильм режиссера Екатерины Телегиной («Елки 3», «Елки 1914») по сценарию Алены Орловой («Синдром Петрушки»). Он рассказывает о нескольких простых жителях мегаполиса, которые, несмотря на формальное благополучие, чувствуют себя несчастными и отправляются на сеанс к некому духовному целителю, святому Свамиджи.





Также Киностудия Горького представила новый фильм Оксаны Бычковой («Питер FM») — «Барсук». Это история одинокой 16-летней Даши по прозвищу Барсук, которая не дружит ни с кем кроме своего папы. Но однажды в закрытый мир Даши проникает одноклассник Алеша. Девочка впервые влюблена, ей кажется, что это взаимно, но мальчик относится к ней по-дружески и совершенно напрасно дает надежду. Как отметил продюсер Сергей Зернов, в первых числах сентября начнутся съемки картины, весной 2018 года работа должна быть закончена, чтобы летом лента вышла в прокат. Бюджет картины – 52 500 000 рублей.

Большого внимания заслуживает картина Бакура Бакуразде «Квартира» производства компании «Лемон Филмз Студио»— камерная драма о любви зрелой пары, которые вместе пишут сценарий про влюбленных. Главную мужскую роль исполнит известный уральский режиссер Алексей Федорченко, а пару ему составит Яна Троянова.

О любви и смехе

Идея фильма «Молоко», который снимет Карен Оганесян, является, пожалуй, одной из самых оригинальных среди проектов, заявленных в этом году на питчинге Минкульта. Неподалеку от деревни падает метеорит. С этого момента начинают происходить странные вещи. Так, у главной героини появляется молоко, которое способно лечить любые болезни. Однако каждому, кто отведает этой чудодейственной жидкости, придется иметь дело с необычными побочными эффектами. Сценарий, написанный Екатериной Мавроматис, удостоился восторженных отзывов не только режиссера, но и актеров. Как сказала Юлия Пересильд: «Мне регулярно предлагают сыграть в комедиях, но я с опаской подхожу к этому жанру. В случае с «Молоком» у меня не было никаких сомнений – ничего подобного я до этого не читала, и согласилась сразу же». Карен Оганесян, недавно закончивший работу над фильмом «Жизнь впереди», пообещал в этот раз сделать не чистую комедию, а комедию-сказку. Съемки пройдут зимой в Калининградской области. Бюджет ленты составит 50 млн. рублей, 25 млн. создатели потратят на продвижение. Поддержка, запрашиваемая у Минкульта, - 33 млн. рублей.





Действие мелодрамы «Как дети», продюсером которой выступает Рустам Ибрагимбеков, разворачивается в 1982 году в одном из московских театров. Заносчивый актер-звезда оскорбляет актрису, карьера которой складывается куда менее успешно, чем у него самого. Девушка начинает мстить обидчику, но в итоге оказывается, что «от любви до ненависти – один шаг». Режиссерское кресло займут Фатима Ибрагимбекова и Софья Карпунина. У экспертов возникли вопросы, как они будут делить полномочия. Сами же Фатима и Софья уверены, что проблем не возникнет: «Мы давно дружим и всегда находим общий язык». Образы главных героев воплотят на экране Паулина Андреева и Риналь Мухаметов, в ролях второго плана будут задействованы Петр Федоров, Константин Хабенский, Ирина Горбачева, Владимир Яглыч, Агния Кузнецова и другие. Съемки пройдут в сентябре – октябре 2017 года. Релиз запланирован на лето 2018 года.

Сами того не ожидая, члены экспертного совета Минкульта приняли участие в съемках нового фильма Александра Гордона «Дядя Саша», иронично отсылающего к чеховскому «Дяде Ване». Комедия с автобиографическими элементами, в которой Гордон выступает не только режиссером, но и исполнителем главной роли, расскажет о режиссере, который готовится к съемкам нового фильма. Гордон начал презентацию со странной двухминутной речи, но оказалось, что это и есть съемки фильма – в данной сцене главный герой презентует свой новый проект на питчинге Минкульта. Всего же запланировано 28 смен, фильм будет готов в декабре. Картина, рассчитанная на «широкого, но глубокого зрителя», предназначена для кинотеатрального проката – в фестивалях режиссер не видит смысла. Актерский ансамбль ленты, помимо самого Гордона, составили Анна Слю, Никита Ефремов, Сергей Пускепалис, Ольга Яковлева, Агния Кузнецова, а в камео появятся режиссер Василий Бархатов и заместитель председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва Петр Толстой.

Титанический труд

Мэтры киноиндустрии не отстают от молодой гвардии и представляют на суд экспертного совета новые фильмы. Один из самых амбициозных, масштабных и высокобюджетных проектов этого питчинга — «Грех» Андрея Кончаловского совместного производства с Италией. Фильм на итальянском языке о знаменитом художнике Микеланджело. Бюджет ленты составит 780 млн. рублей, у Минкультуры создатели фильма запрашивают 60 млн. рублей. Исполнитель главной роли пока не найден. Известно, что в актерский состав войдет Якоб Диль, игравший в картинах «Рай» Кончаловского и «Милый Ханс, дорогой Петр» Александра Миндадзе, который также представил новый фильм на питчинге.





Свою новую ленту режиссер интеллектуального кино посвящает танцевальному искусству. Фильм «Паркет» расскажет о любовном треугольнике в ритме танго, и о встрече влюбленных через 25 лет после расставания. «Это не только история страсти, любви, тоски по прошлому, не только любовный треугольник, но столкновение эфемерного иллюзорного свободного существования, которому предаются танцоры в танго, и реальной жизни, сугубо материальной», — подчеркнул Миндадзе.

Один из проектов, тему которого эксперты сочли наиболее важной, — фильм о советском академике Андрее Дмитриевиче Сахарове, 100-летний юбилей со дня рождения которого Россия будет отмечать в 2021 году. Режиссером ленты под названием «Сахаров» выступит Юрий Кара. На роль Сахарова рассматривают Александра Филиппенко. Картина сосредоточится на одном из эпизодов в жизни академика, когда он и его жена Елена Боннер собирали подписи об отмене смертной казни.





Еще одной великой личности — Льву Толстому — посвятит свою новую работу «История одного назначения» Авдотья Смирнова. Картина тоже представит реальное событие из жизни молодого писателя задолго до окончания титанического труда — произведения «Война и мир». Более того, главным героем будет вовсе не Лев Николаевич, а последователь его идей, офицер Григорий Колокольцев. В основу сценария лег случай, происшедший в 1866 году с писарем Шабуниным, в защиту которого на суде Толстой произнёс знаменитую речь. На роль Толстого рассматривается Евгений Харитонов, а Софью Толстую может сыграть Ирина Горбачева. Бюджет фильма — 114 миллионов рублей.

Одним из самых интересных проектов питчинга стала картина «Танец с саблями» Юсупа Разыкова, продюсером которой выступает Рубен Дишдишян. Лента расскажет о создании одноименного шедевра великого композитора. «Мне всегда было очень интересно сделать фильм о том, как Арам Хачатурян смог написать это удивительное произведение всего за восемь часов. Работа стала всемирно известной, но сам он не относился к ней как к чему-то исключительному, до конца жизни называя «Танец с саблями» не иначе, как «мое шумливое дитя»», — сказал Разыков. А Дишдишян добавил, что фильм будет снят в копродукции с Арменией. Бюджет составит 68 млн. рублей, из них 45 млн. создатели запрашивают у Минкульта.





Большой продюсерский проект совместного производства России и Сирии — картину «Пальмира» производства компании Proline представила исполнительный продюсер проекта Екатерина Борисова. Режиссер Иван Болотников и продюсер Андрей Сигле не смогли присутствовать на защите, так как в настоящее время находятся на Шанхайском кинофестивале, где в основном конкурсе участвует их предыдущая совместная работа – «Хармс». В главной роли создатели хотели бы видеть Хавьера Бардема, с которым сейчас ведутся переговоры.

Еще одну масштабную копродукцию под названием «43» представила продюсер Надежда Горшкова — ее предыдущий проект с режиссером Русудан Глурджидзе «Чужой дом» в прошлом году получил несколько наград на международных фестивалях. На этот раз Русудан выступает продюсером, а режиссер картины — Димитрий Цинцадзе. Фильм расскажет о 43-летней женщине, враче по профессии, которая возвращается домой после отбывания длительного срока в тюрьме.

О героях страны

Патриотическая тематика в особенности, спорт и война, по-прежнему доминирует у претендентов на государственную поддержку, однако и здесь есть разнообразие: жанровое, и содержательное.

Режиссер «Времени первых» и «Черной молнии» Дмитрий Киселев будет снимать новую масштабную картину о мастерах боевых искусств под названием «Начало. Легенда о самбо». Действие фильма разворачивается в 1929 году. Главные герои – Виктор Спиридонов и Василий Ощепков, основатели самбо и вечные соперники. Бывший белый офицер, а позже сотрудник НКВД, мастер боевых искусств Виктор Спиридонов знакомится с опальным агентом советской разведки Василием Ощепковым, который долгое время обучался дзюдо в Японии. Они быстро находят общий язык, потому что оба одержимы идеей создания национального искусства самообороны. Но совместная работа вскоре оборачивается непримиримым противостоянием. Интриги, предательство, эмоции предопределят трагические судьбы двух великих создателей самбо. «В истории нашей страны есть настоящие супергерои, о которых нужно рассказывать», — подчеркнула продюсер Татьяна Воронецкая.





Картина «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», режиссером которой выступает Василий Чигинский, находится в производстве уже три года. К настоящему моменту, как заметил продюсер Олег Капанец, отснято полфильма – на суд экспертного совета была представлена нарезка. Судя по материалам, картина напоминает «Легенду №17», но значительно проигрывает ей по масштабу (впрочем, эстимейты для ленты с бюджетом 380 млн. рублей тоже довольно скромные – создатели рассчитывают на сборы 400-500 млн. рублей). Главные роли исполняют Александр Фокин, Юлия Хлынина, Алексей Гуськов и Алексей Кравченко. Тренер Василий Фролов, внук Яшина, присутствующий на защите проекта, акцентировал внимание на том, что «сейчас молодежи нужны герои, а современные российские футболисты с этой задачей не справляются, поэтому создание картины очень важно». У фильма уже есть дистрибьютор – Каропрокат.

Свердловская киностудия представила спортивную драму «Время легенд». Главная героиня истории – конькобежка Лидия Скобликова, получившая прозвище «Уральская молния». Спортсменка до сих пор остается единственной 6-кратной олимпийской чемпионкой в истории конькобежного спорта. Судя по материалам, картина до боли напоминает «Чемпионов», хотя сама по себе задумка кажется интересной.

Историю на стыке двух тематик представил продюсерский центр «Хорошо продакшн», продюсер Наталья Иванова и режиссер Юрий Суходольский. «Последний честный» рассказывает о пяти днях противостояния на Олимпиаде 1952 года в Хельсинки двух спортсменов — русского и финна, которые десять лет назад были по разные стороны фронта в Великой Отечественной войне.

Живой отклик экспертов вызвал проект компании «Наша молодёжь» — «Работайте, братья!», который рассказывает о сотруднике полиции Магомеде Нурбагандове, которому посмертно присвоено звание Героя России. Мужчина был застрелен боевиками ИГИЛа (запрещенная в России террористическая организация) за отказ призвать на камеру своих коллег покинуть полицию — последними его словами стали: «Работайте, братья!». По словам создателей, в фильме не только история Магомеда Нурбагандова, но и отражение ситуации на Кавказе. Однако фильм еще находится на очень ранней стадии и даже не обзавелся режиссером. Эксперты порекомендовали представителям компании «Наша молодёжь» предложить сценарий Кантемиру Балагову.





Одним из самых амбициозных военных проектов стала «Зимняя гроза» Александра Мельника. Фильм об обороне Москвы в 1941 году и подвиге московских курсантов. В главных ролях задействованы молодые артисты Павел Табаков, Евгений Сангаджиев, Василий Буткевич, Стася Милославская и другие. Бюджет ленты – 600 млн. рублей, из них 60 млн. создатели запрашивают у Минкульта. Натурные съемки начнутся 20 сентября 2017 года и продлятся до конца декабря. В планах компании «Андреевский флаг» - создать эпическое кинополотно о войне. Настораживает тот факт, что создатели не сказали ни слова о бюджете на продвижение, словно прокатная судьба фильма для них не имеет значения. Достаточно посмотреть на результаты кассовых сборов предыдущих картин, снятых компанией на государственные деньги. «Новая земля» и «Территория», обладая солидным бюджетом (у последней ленты он составил 500 млн. рублей), в кинотеатрах провалились.

«Продюсерский центр «Синема Продакшн» представил сразу два проекта на военную тему, сценарии к которым получили положительную оценку экспертов. Первый из них – психологический триллер «Алиме», с бюджетом 90 млн. рублей (плюс 40 млн. рублей на продвижение). Картина расскажет о «самой засекреченной советской разведчице» Алиме Абденановой, которая во время Великой Отечественной войны была заброшена в оккупированный Крым, где добывала сведения о немецких и румынских войсках, но была раскрыта и впоследствии, после страшных пыток, расстреляна. Продюсер Шамиль Джафаров подчеркнул, что о подвиге Алиме до сих пор мало кому известно, до сих пор не снят гриф секретности с большей части информации о деятельности её разведгруппы. В главных ролях создатели хотели бы видеть Любовь Аксенову и Риналя Мухаметова, однако договоренностей с артистами пока нет. Картина будет готова к декабрю 2019 года.

Режиссером военной драмы «Высота 220» производства «Продюсерского центра «Синема Продакшн» выступит Леонид Пляскин. Главный герой картины – пулеметчик Ханпаша Нурадилов, который во время Великой Отечественной войны уничтожил более 920 немецких солдат, 7 пулемётных расчетов, взял в плен 12 солдат противника. Зрелищности фильму добавит кавалерия. Шамиль Джафаров считает, что кассовые сборы составят 380 млн. рублей. Производственный бюджет картины – 120 млн. рублей, еще 50 млн. рублей планируется потратить на продвижение, у Министерства культуры создатели запрашивают 60 млн. рублей.

Создателям военно-патриотической драмы «Улицы героев», рассказывающей о драматических событиях в Осетии, эксперты посоветовали «не делать из картины блокбастер», подчеркнув, что это должно быть «жесткое и бескомпромиссное авторское кино, тогда вас ждет успех». Такой же совет получили авторы фильма «Балканский рубеж», продюсером которого выступает Гоша Куценко.





А вот военная драма «Рождение легенды», рассказывающая о пограничниках, вызвала у экспертов сомнения в целесообразности ее реализации, так как сценарий является калькой с фильма «Государственная граница» 1980 года. Создатели пытались возразить, что картина чрезвычайно актуальна, и что они расскажут ее современным киноязыком, но эти аргументы, похоже, мало кого убедили. Еще один неоднозначный проект – это драма «Эшакор» о войне в Афганистане. Как сказал режиссер Валерий Барханов, он рассчитывает, что в кинотеатрах картину посмотрит не менее 1 млн. зрителей. Но с учетом того, что целевая аудитория – это ветераны войны в Афганистане, число потенциальных зрителей кажется несколько завышенным.

Питчинг этого года, несмотря на ожидаемое преобладание фильмов с явно выраженной идеологической направленностью, приятно удивил активностью молодых, но достаточно известных авторов, новые проекты которых становятся событиями в авторском кино. Мэтры же закономерно берут на себя интеллектуальное просвещение и образование зрителя — будущие картины вызывают любопытство, удивляют масштабом и оригинальностью сюжетов. Остается пожелать, чтобы самые достойные проекты получили государственную поддержку и добрались до экранов кинотеатров.