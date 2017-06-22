Киноафиша на уикенд 22-25 июня: Новые «Трансформеры» врываются в российский прокат

22 июня 2017 года на российские экраны выходят пять новых фильмов. В том числе драма Павла Чухрая «Холодное танго», открывавшая в этом году фестиваль российского кино «Кинотавр», а также очередная серия знаменитой франшизы, «Трансформеры: Последний рыцарь». С 29 июня в прокате четыре новинки. Это в частности третья часть анимационного хита от Illumination Entertainment «Гадкий я», а также экранизация романа блестящего британца Стивена Фрая «Гиппопотам».

22 июня на экраны выйдут следующие новые фильмы:

«Холодное танго»

Фильм номинанта на «Оскар» и «Золотой глобус» Павла Чухрая в рабочем варианте носил название «Балтийское танго». Это адаптация повести Эфраима Севелы «Продай твою мать» о любви еврея и литовской девушки, знакомых с детства и встретившихся снова после 1945 года. Герой вернулся после войны на родину и узнал, что отец его любимой сотрудничал с нацистами. В фильме снимались Юлия Пересильд и Риналь Мухаметов, а также в одной из ключевых ролей Сергей Гармаш, друг режиссера, появлявшийся во многих его фильмах – он играет коменданта приморского города, в котором разворачиваются события. Недавно «Холодное танго» открывало 28-й фестиваль российских фильмов «Кинотавр».

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20 самых ожидаемых российских фильмов 2017 года





«Трансформеры: Последний рыцарь»

В отсутствие Оптимуса Прайма между человечеством и трансформерами началась война. Чтобы спасти наш мир, Кейд Йегер заключил союз с Эдмундом Бертоном, лордом Бамблби. Им предстоит раскрыть главную тайну: почему трансформеры снова и снова возвращаются на Землю. «Последний рыцарь» - пятый фильм знаменитой франшизы, вдохновением для которой послужила линейка игрушек Hasbro. Отец и идеолог этой истории Майкл Бэй еще после прошлой серии («Эпоха истребления») говорил, что не планирует занимать режиссерское кресло в следующих частях, а потом все же пошел на пятый заход. Теперь он снова утверждает, что «Последний рыцарь» будет для него заключительным фильмом франшизы. Съемки шли на Кубе, а также в американских штатах Мичиган, Иллинойс и Аризона, а кроме того в Великобритании, Ирландии и Норвегии. Не обошлось без скандала: для работы один из замков на территории Великобритании оборудовали нацистской символикой, но оказалось, что именно тут в свое время родился Уинстон Черчилль, будущий премьер-министр и непримиримый борец с нацизмом. Это вызвало общественную критику и упреки в неуважении памяти премьер-министра. Майкл Бэй даже специально выступил на ВВС и заявил, что критики не видели фильм и не представляют, каким героем в нем выглядит Черчилль. За режиссера вступился и внук Черчилля Николас Сомс, заявив, что этот спор совершенно искусственный и вообще все это - «самая идиотская история, которую я когда-либо слышал».

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«Трансформеры: Последний Рыцарь»: Или они, или мы

«Трансформеры 5» - последний фильм Майкла Бэя?

«Антропоид»

Основанный на реальных событиях исторический триллер об устранении третьего лица в нацистской иерархии, протектора Богемии и Моравии Рейнхарда Гейдриха. Главные роли в фильме играют Киллиан Мерфи и известный мировой публике прежде всего по роли Кристиана Грея в «Пятидесяти оттенках серого» Джейми Дорнан. «Антропоид» полностью был снят в Чехии, в Праге, и к тому же по возможности в тех местах, где когда-то и развивались события. А сцены в пражском Кафедральном соборе Святых Кирилла и Мефодия сняли в точно воссозданной на студии копии, чтобы сделать фильм узнаваемым для чешских зрителей – об этом говорил режиссер «Антропоида» Шон Эллис.

«Вечно молодой»

Странная французская комедия, после прочтения синопсиса которой может показаться, что перед нами документальное кино. Написал сценарий и снял фильм Гийом Кане, он же сыграл в ленте главную роль - фактически самого себя, 43-летнего актера, сегодня уже не годящегося на роли сексуальных парней, актера, чья слава, кажется, уже позади. Между тем его жена, красавица Марион – первая леди современного французского кино. Эту роль сыграла Марион Котийяр, гражданская жена Кане, родившая ему двоих детей и на сегодняшний день гораздо более успешная и знаменитая, чем ее муж, обладательница премий «Оскар»» «Золотой глобус», «Сезар» и BAFTA. Кане довольно давно хотел реализовать этот проект, причем, сначала именно в псевдодокументальном виде. Но отказался от такой формы после выхода в мировой прокат ленты Кейси Аффлека «Я все еще здесь» с Хоакином Фениксом в главной роли самого себя. «Это был именно тот тип кино, которое я хотел сделать», - заявил тогда Кане.

«Захочу и соскочу»

Перспективный нейробиолог из-за экономического кризиса теряет работу в университете. У него нет ни надежды на новый контракт, ни шансов найти другую работу. Эта печальная ситуация вынуждает героя собрать настоящую банду исследователей, в которую кроме него входят химик, антрополог, экономист, археолог и парочка лингвистов. Вместе они создают новый чрезвычайно хитрый наркотик, который до сих пор не известен и не считается незаконным по итальянскому законодательству. К ним пришел немедленный и сногсшибательный успех. Но быстрые деньги слишком огромны для кучки книжных червей. «Захочу и соскочу» - итальянская комедия, которая получила десять номинаций национальной кинопремии «Давид Ди Донателло». Также фильм был отмечен наградами различных кинофестивалей и даже был признан лучшей комедией по версии «итальянского «Золотого глобуса» - Ассоциации иностранной прессы в Италии.

29 июня на экраны выйдут следующие новые фильмы:



«Гадкий Я 3»

Грю живет вместе с Люси и тремя приемными малышками, на заднем плане маячат непоседливые миньоны. Рядом с четырьмя особами женского пола характер у Грю вроде стал лучше. Но однажды он сталкивается с неким Балтазаром Бреттом, бывшим мальчиком-звездой, который вырос и превратился в одержимого своей славой и своим персонажем человека. Интересно, что этого антагониста в новой серии в англоязычном варианте озвучит известная личность, один из соавторов «Южного парка» Трей Паркер. Премьера третьей части анимационного блокбастера состоялась 14 июня на фестивале анимационных фильмов в Анси. В мировом прокате «Гадкий я 3» уже начал свое шествие. Пока он собрал 10 млн. долларов. Но по прогнозам, в Северной Америке, где фильм стартует одновременно с Россией, его сборы только в первые выходные должны составить 85-90 млн. долларов.

«Гадкий Я 3»: Миньоны захватят мировое господство

«Гадкий Я 3»: Миньоны отправляются на «последнее дело»



«Синяя бездна»

Британский ужастик о Лизе и Кейт, двух сестрах на отдыхе в Мексике, которые нашли себе странное развлечение. Они погружаются в глубину моря в гигантской клетке и наблюдают за акулами. Вероятно, так одна из сестер хотела подбодрить другую, только что расставшуюся со своим парнем. Но поразвлечься не вышло. Трос оборвался, клетка упала на пятидесятиметровую глубину, вокруг плавают акулы, а кислорода хватит всего на час. Критика восприняла «Синюю бездну» спокойно, но у фильма неожиданно случился коммерческий успех. Он стартовал одновременно с «Очень плохими девчонками» и «Тачками 3» и по прогнозам в первые дни проката должен был заработать около 5 млн. долларов. Но отметка в 4,5 млн. была преодолена в первый же день, и в итоге за выходные он собрал 11,2 млн. Видимо, для массового зрителя акула и ее челюсти – это все еще очень страшно.

Кинокомпания Вольга представила пакет своих релизов до конца года

«Гиппопотам»

Поэт, пьянчуга, парень, которому не стоит доверять, Тэд Уоллес соглашается на необычное предложение своей крестной дочери. Он едет в имение старого школьного приятеля, чтобы разобраться в имевшей там место череде странных исцелений больных. В центре этой загадки сын лорда-владельца имения, мальчик с ангельским лицом и тайными сексуальными фантазиями. Поездка обещала быть интересной, но оказалась совершенно непредсказуемой. «Гиппопотам» - экранизация романа Стивена Фрая, писателя, актера, журналиста, человека, признанного в наши дни носителем эталонного британского английского языка. В главной роли – заслуженный британский театральный актер Роджер Аллам, известный также и своими работами в кино и на телевидении («Королева», «Пираты Карибского моря: На странных берегах», «Ветер, что качает вереск»). Сценарий написали театральный драматург и режиссер Бланш Макинтайр и Том Ходжсон, ранее работавший над байопиком «Севе», историей жизни прославленного гольфиста Северьяно Бальестероса.





«2:22»

Жизнь авиадиспетчера Дилана пошла под откос после того, как однажды он предотвратил столкновение двух самолетов, одним странным днем, ровно в 14.22. Тогда небо озарила вспышка, приборы навигации вышли из строя, и только мастерство и опыт Дилана спасли множество людских жизней. Однажды он знакомится с Сарой и влюбляется в эту девушку. Вместе они будут искать разгадку того, что же случилось тогда в небе, какая страшная правда стоит за этим событием. Триллер «2:22» интересен уже тем, что снят австралийцами – именно из Австралии на протяжении последних лет десяти выходили действительно очень страшные фильмы самых разных жанров, от «Грузовика-призрака» до «Снежного города» и «Мальчиков на деревьях». Режиссером «2:22» стал известный австралийский продюсер и режиссер Пол Карри (бывший и в числе продюсеров «По соображениям совести» Мэла Гибсона). А сценарий написал Нэйтан Паркер, в фильмографии которого есть, к примеру, «Луна 2112» Данкана Джонса.



