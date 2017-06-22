Минкульт поддержит в прокате фильм о Хармсе

20 июня 2017 года Министерство культуры России объявило результаты конкурса на поддержку российских полнометражных игровых и анимационных фильмов в прокате. Заявки на получении субсидии в размере не более 1 миллиона рублей подали семь компаний (ООО «ВГИК-Дебют»», ООО «Продайн-медиа», ООО «Северное сияние», ООО «Продюсерский центр ЕРАЛАШ», ООО «Вёрчуал Кик Студио», ООО «АПОЛЛО-ФИЛЬМ», ООО «Кинопрограмма «XXI век»), двум из них было отказано.

В итоге поддержку получат пять картин:

№ Организация Наименование проекта 1. ООО «Пролайн-медиа» Прокат полнометражного игрового национального фильма «Хармс» 2. ООО «Вёрчуал Кик Студио» Прокат полнометражного игрового национального фильма «Хит» 3. ООО «Продюсерский центр ЕРАЛАШ» Прокат полнометражного игрового национального фильма – Детского юмористического киножурнала «Ералаш» (выпуски 300-311) 4. ООО «Кинопрограмма «XXI век» Прокат полнометражного игрового национального фильма «Частное пионерское-3» ООО «ВГИК-Дебют» Прокат полнометражного игрового национального фильма «Рок»

В экспертный совет по отбору получателей субсидий на прокат полнометражных игровых и анимационных национальных вошли В.Н.Тельнов, Г.М.Строчкова, А.С.Волков, Е.Н.Громова, С.Ш.Алиева, Т.В.Воронецкая, Г.Н.Подземельный.

Минкульт также распределил средства на проведение кинофестивалей. Поддержу получили 17 смотров. Самые крупные дотации достались кинофестивалю «Окно в Европу» в Выборге (16 млн. рублей), Международному кинофестивалю в Ялте (12 млн рублей) и Санкт-петербургскому международному кинофестивалю «Послание к человеку» (9 млн. рублей).