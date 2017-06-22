    Главная     Карта сайта     Контакты     Добавить в избранное                 
Новости
 
Box office
 
Фильмы
 
Интервью
 
Видео
 
Фото
 
Кинобизнес
 
ММКФ
 
  
Актуально о кинобизнесе
Новости кинопроката
Фильмы
Работа в кино
Кинособытия
База данных по киноиндустрии
Фото

Минкульт поддержит в прокате фильм о Хармсе



Версия для печати Опубликовать в блоге Послать ссылку другу
22.06.2017 14:14:00

20 июня 2017 года Министерство культуры России объявило результаты конкурса на поддержку российских полнометражных игровых и анимационных фильмов в прокате. Заявки на получении субсидии в размере не более 1 миллиона рублей подали семь компаний (ООО «ВГИК-Дебют»», ООО «Продайн-медиа», ООО «Северное сияние», ООО «Продюсерский центр ЕРАЛАШ», ООО «Вёрчуал Кик Студио», ООО «АПОЛЛО-ФИЛЬМ», ООО «Кинопрограмма «XXI век»), двум из них было отказано. 

В итоге поддержку получат пять картин: 

Организация

Наименование проекта

1.

ООО «Пролайн-медиа»

Прокат полнометражного игрового национального фильма «Хармс»

2.

ООО «Вёрчуал Кик Студио»

Прокат полнометражного игрового национального фильма «Хит»

3.

ООО «Продюсерский центр ЕРАЛАШ»

Прокат полнометражного игрового национального фильма – Детского юмористического киножурнала «Ералаш» (выпуски 300-311)

4.

ООО «Кинопрограмма «XXI век»

Прокат полнометражного игрового национального фильма «Частное пионерское-3»

ООО «ВГИК-Дебют»

Прокат полнометражного игрового национального фильма «Рок»

В экспертный совет по отбору получателей субсидий на прокат полнометражных игровых и анимационных национальных вошли В.Н.Тельнов, Г.М.Строчкова, А.С.Волков, Е.Н.Громова, С.Ш.Алиева, Т.В.Воронецкая, Г.Н.Подземельный.

Минкульт также распределил средства на проведение кинофестивалей. Поддержу получили 17 смотров. Самые крупные дотации достались кинофестивалю «Окно в Европу» в Выборге (16 млн. рублей), Международному кинофестивалю в Ялте (12 млн рублей) и Санкт-петербургскому международному кинофестивалю «Послание к человеку» (9 млн. рублей).



Просмотров: 138   |      


Фильм: «Рок»  Фильм: «Хармс»  

Все новости о фильмах

16.06.2017«Хармс» Ивана Болотникова едет в Шанхай
19.05.2017Иван Шахназаров: «Рок» - кино о том, чего бы мне хотелось, но что никогда не сбудется»
09.01.201720 самых ожидаемых российских фильмов 2017 года
22.01.2016Творческий вечер «Хармс и Ко» на Новой сцене Александринского театра
28.10.2015На одной волне с Хармсом: Музыканты группы «АукцЫон» записали саундтрек к фильму «Хармс»

Все статьи по теме кинобизнес

22.06.2017ВЦИОМ: Цифры очевидные и невероятные
21.06.2017Питчинг Минкульта 2017: Молодая кровь, война и спорт
20.06.2017Итоги уикенда с 15 по 18 июня 2017: «Тачки 3» обогнали всех
20.06.2017Глава РАО осужден за мошенничество
20.06.2017ФАС обязала кинотеатры Мамута согласовывать повышение цен на билеты

Все статьи по теме Министерство культуры РФ

21.06.2017Питчинг Минкульта 2017: Молодая кровь, война и спорт
20.06.2017На кинофикацию малых городов выделят еще 1 миллиард рублей
10.06.2017Минкульт назначил даты питчингов
01.06.2017Вступает в силу закон о введении субтитров для национальных фильмов
30.05.2017Новая цена прокатного удостоверения: Конец проката авторского зарубежного кино

  Новости кино



 
Все новости  |  Архив за неделю  |  Архив за месяц RSS

 PR агентство |
 
 О проекте |  Контакты |  Реклама на сайте |  Услуги |  Форум
 




База данных по киноорганизациям.
   Система Orphus
    © «ООО Профисинема». +7 (495) 728-6797.Все права принадлежат редакции портала ПрофиСинема
    При перепечатке, цитировании и любом другом использовании любых материалов портала ПрофиСинема активная гиперссылка на ПрофиСинема.ру обязательна.
    Зарегистрировано в Федеральном Агентстве "Роспечать". Свидетельство о регистрации СМИ Эл.№ФС77-25955 от 13.10.2006