Минкульт поддержит в прокате фильм о Хармсе

20 июня 2017 года Министерство культуры России объявило результаты конкурса на поддержку российских полнометражных игровых и анимационных фильмов в прокате. Заявки на получении субсидии в размере не более 1 миллиона рублей подали семь компаний (ООО «ВГИК-Дебют»», ООО «Продайн-медиа», ООО «Северное сияние», ООО «Продюсерский центр ЕРАЛАШ», ООО «Вёрчуал Кик Студио», ООО «АПОЛЛО-ФИЛЬМ», ООО «Кинопрограмма «XXI век»), двум из них было отказано.
В итоге поддержку получат пять картин:
|
№
|
Организация
|
Наименование проекта
|
1.
|
ООО «Пролайн-медиа»
|
Прокат полнометражного игрового национального фильма «Хармс»
|
2.
|
ООО «Вёрчуал Кик Студио»
|
Прокат полнометражного игрового национального фильма «Хит»
|
3.
|
ООО «Продюсерский центр ЕРАЛАШ»
|
Прокат полнометражного игрового национального фильма – Детского юмористического киножурнала «Ералаш» (выпуски 300-311)
|
4.
|
ООО «Кинопрограмма «XXI век»
|
Прокат полнометражного игрового национального фильма «Частное пионерское-3»
|
|
ООО «ВГИК-Дебют»
|
Прокат полнометражного игрового национального фильма «Рок»
В экспертный совет по отбору получателей субсидий на прокат полнометражных игровых и анимационных национальных вошли В.Н.Тельнов, Г.М.Строчкова, А.С.Волков, Е.Н.Громова, С.Ш.Алиева, Т.В.Воронецкая, Г.Н.Подземельный.
Минкульт также распределил средства на проведение кинофестивалей. Поддержу получили 17 смотров. Самые крупные дотации достались кинофестивалю «Окно в Европу» в Выборге (16 млн. рублей), Международному кинофестивалю в Ялте (12 млн рублей) и Санкт-петербургскому международному кинофестивалю «Послание к человеку» (9 млн. рублей).