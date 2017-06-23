Крупнейшие мировые киносети объединяются в Федерацию

22 июня 2017 года было объявлено, что несколько крупных международных киносетей объединяются в Глобальную федерацию кинотеатров / Global Cinema Federation – международную организацию, которая будет представлять интересы представителей кинопоказа во всем мире.



Основателями новой организации являются AMC, Cinemark, Cineplex, Cinépolis, Cineworld, CJ-CGV, Event Cinemas, Les Cinemas Gaumont Pathé, Regal Entertainment Group, Vue International и Wanda Cinemas. Эти компании суммарно представлены более чем на 90 территориях.



Как говорится в заявлении организации, «кинематограф сегодня является глобальным и динамичным явлением, с годовыми кассовыми сборами в размере $ 38,6 млрд., которые неравномерно распределяются по различным территориям». В сообщении также отмечается, что в последнее время наблюдается активное развитие промышленности в странах Латинской Америки, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Киносети, работающие в этих регионах, признают, что сталкиваются с рядом трудностей, такими как пиратство, необходимость соответствовать высоким технологическим стандартам, и т.д., и потому чрезвычайно рады партнерству и обмену опытом с коллегами из других территорий.



Новость о создании Федерации прокомментировал генеральный директор Cinépolis Алехандро Рамирес Магания, председатель межотраслевой глобальной рабочей группы, которая разработала план создания Федерации:

«Это захватывающее время для нас и наших бизнес-партнеров по всему миру, так как отрасль входит в новую эру глобального сотрудничества и непрерывной инновационной деятельности. В ближайшие месяцы мы будем активно взаимодействовать с ведущими киносетями и крупными организациями по всему миру, чтобы создать структуру, которая способна выступать от имени подавляющей доли международных киносетей».

Более подробная информация о Глобальной федерации кинотеатров появится в течение ближайших нескольких недель – после собрания учредителей, на котором пройдет обсуждение ключевых направлений деятельности компании.

Участники предварительно назвали следующие возможные приоритетные направления работы организации:



Пиратство

Музыкальные права

Доступность кинематографа

Связь с крупнейшими студиями и творческим сообществом

Технологии и стандарты

Международная торговля и иностранные инвестиции

Наряду с учредителями, которые образуют руководящий орган организации, предполагается, что состав членов компании будет расширен – в него войдут крупные международные киносети, с количеством не менее 250 экранов.



Условия вступления в организацию для сетей с числом менее 250 экранов пока не проработаны, но ожидается, что такие компании также смогут принять участие в обсуждении важных тем и перспективных направлений развития отрасли. Вопрос о вступительных взносах также находится в стадии обсуждения.