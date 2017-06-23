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Фонд кино поддержал 16 проектов компаний-лидеров



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23.06.2017 11:56:00

22 июня 2017 года состоялось заседание попечительского совета Фонда кино. По его итогам был сформирован список проектов кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства, которые будут поддержаны в 2017 году. Из 24 проектов, представленных кинокомпаниями на питчинге Фонда кино, 16 получат субсидии. Причем только шесть из них – на безвозвратной основе. На условиях 100%-ной возвратности средств будет поддержано два проекта. Остальным будет выделено финансирование по смешанной схеме.

Список проектов и условия их финансирования:

№ п/п

Организация кинематографии

Проект

Безвозвратные

100% возврат

1.

ООО «Кинокомпания «СТВ»

Конек-Горбунок

+

-

2.

ООО «Кинокомпания «СТВ»

О чем говорят мужчины 3

+

-

3.

ООО «Кинокомпания «СТВ»

Урфин Джюс 2

+

-

4.

ООО «Кинокомпания «СТВ»

Три богатыря и принцесса Египта

-

+

5.

ЗАО «Дирекция Кино»

Союз Спасения

+

+

6.

ООО «Арт Пикчерс Студия»

Притяжение 2

+

-

7.

ООО «Арт Пикчерс Студия»

Мифы

+

+

8.

ООО «Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова»

Тренер

+

-

9.

АО «ВБД Груп»

Последний богатырь

+

+

10.

АО «ВБД Груп»

Трезвый водитель

+

-

11.

АО «ВБД Груп»

Супербобровы. Пора домой

+

+

12.

ООО «ПРОФИТ»

Сердце Пармы

+

-

13.

ООО «ПРОФИТ»

Ну, здравствуй, Оксана Соколова!

+

+

14.

ООО «ТаББаК»

Ёлки 6

+

+

15.

ООО «ТаББаК»

Ёлки 7

+

+

16.

ООО «ТаББаК»

Он - Дракон 2

-

+

В заседании приняли участие советник президента РФ и председатель попечительского совета Фонда кино Владимир Толстой, пресс-секретарь председателя Правительства РФ Наталья Тимакова, замминистра культуры Сергей Обрывалин, директор департамента культуры Правительства РФ Петр Скороспелов, заместитель министра образования и науки Павел Зенькович, первый заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко, глава департамента кинематографии Министерства культуры РФ Вячеслав Тельнов, продюсеры Антон Златопольский, Константин Эрнст, режиссеры Станислав Говорухин, Алексей Попогребский.



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