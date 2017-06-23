Фонд кино поддержал 16 проектов компаний-лидеров

22 июня 2017 года состоялось заседание попечительского совета Фонда кино. По его итогам был сформирован список проектов кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства, которые будут поддержаны в 2017 году. Из 24 проектов, представленных кинокомпаниями на питчинге Фонда кино, 16 получат субсидии. Причем только шесть из них – на безвозвратной основе. На условиях 100%-ной возвратности средств будет поддержано два проекта. Остальным будет выделено финансирование по смешанной схеме.
Список проектов и условия их финансирования:
|
№ п/п
|
Организация кинематографии
|
Проект
|
Безвозвратные
|
100% возврат
|
1.
|
ООО «Кинокомпания «СТВ»
|
Конек-Горбунок
|
+
|
-
|
2.
|
ООО «Кинокомпания «СТВ»
|
О чем говорят мужчины 3
|
+
|
-
|
3.
|
ООО «Кинокомпания «СТВ»
|
Урфин Джюс 2
|
+
|
-
|
4.
|
ООО «Кинокомпания «СТВ»
|
Три богатыря и принцесса Египта
|
-
|
+
|
5.
|
ЗАО «Дирекция Кино»
|
Союз Спасения
|
+
|
+
|
6.
|
ООО «Арт Пикчерс Студия»
|
Притяжение 2
|
+
|
-
|
7.
|
ООО «Арт Пикчерс Студия»
|
Мифы
|
+
|
+
|
8.
|
ООО «Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова»
|
Тренер
|
+
|
-
|
9.
|
АО «ВБД Груп»
|
Последний богатырь
|
+
|
+
|
10.
|
АО «ВБД Груп»
|
Трезвый водитель
|
+
|
-
|
11.
|
АО «ВБД Груп»
|
Супербобровы. Пора домой
|
+
|
+
|
12.
|
ООО «ПРОФИТ»
|
Сердце Пармы
|
+
|
-
|
13.
|
ООО «ПРОФИТ»
|
Ну, здравствуй, Оксана Соколова!
|
+
|
+
|
14.
|
ООО «ТаББаК»
|
Ёлки 6
|
+
|
+
|
15.
|
ООО «ТаББаК»
|
Ёлки 7
|
+
|
+
|
16.
|
ООО «ТаББаК»
|
Он - Дракон 2
|
-
|
+
В заседании приняли участие советник президента РФ и председатель попечительского совета Фонда кино Владимир Толстой, пресс-секретарь председателя Правительства РФ Наталья Тимакова, замминистра культуры Сергей Обрывалин, директор департамента культуры Правительства РФ Петр Скороспелов, заместитель министра образования и науки Павел Зенькович, первый заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко, глава департамента кинематографии Министерства культуры РФ Вячеслав Тельнов, продюсеры Антон Златопольский, Константин Эрнст, режиссеры Станислав Говорухин, Алексей Попогребский.