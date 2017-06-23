Фонд кино поддержал 16 проектов компаний-лидеров

22 июня 2017 года состоялось заседание попечительского совета Фонда кино. По его итогам был сформирован список проектов кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства, которые будут поддержаны в 2017 году. Из 24 проектов, представленных кинокомпаниями на питчинге Фонда кино, 16 получат субсидии. Причем только шесть из них – на безвозвратной основе. На условиях 100%-ной возвратности средств будет поддержано два проекта. Остальным будет выделено финансирование по смешанной схеме.

Список проектов и условия их финансирования:

№ п/п Организация кинематографии Проект Безвозвратные 100% возврат 1. ООО «Кинокомпания «СТВ» Конек-Горбунок + - 2. ООО «Кинокомпания «СТВ» О чем говорят мужчины 3 + - 3. ООО «Кинокомпания «СТВ» Урфин Джюс 2 + - 4. ООО «Кинокомпания «СТВ» Три богатыря и принцесса Египта - + 5. ЗАО «Дирекция Кино» Союз Спасения + + 6. ООО «Арт Пикчерс Студия» Притяжение 2 + - 7. ООО «Арт Пикчерс Студия» Мифы + + 8. ООО «Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова» Тренер + - 9. АО «ВБД Груп» Последний богатырь + + 10. АО «ВБД Груп» Трезвый водитель + - 11. АО «ВБД Груп» Супербобровы. Пора домой + + 12. ООО «ПРОФИТ» Сердце Пармы + - 13. ООО «ПРОФИТ» Ну, здравствуй, Оксана Соколова! + + 14. ООО «ТаББаК» Ёлки 6 + + 15. ООО «ТаББаК» Ёлки 7 + + 16. ООО «ТаББаК» Он - Дракон 2 - +

В заседании приняли участие советник президента РФ и председатель попечительского совета Фонда кино Владимир Толстой, пресс-секретарь председателя Правительства РФ Наталья Тимакова, замминистра культуры Сергей Обрывалин, директор департамента культуры Правительства РФ Петр Скороспелов, заместитель министра образования и науки Павел Зенькович, первый заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко, глава департамента кинематографии Министерства культуры РФ Вячеслав Тельнов, продюсеры Антон Златопольский, Константин Эрнст, режиссеры Станислав Говорухин, Алексей Попогребский.