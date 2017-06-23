Анна Ардова, Олеся Железняк и Ольга Тумайкина подарили свои голоса персонажам «Гурвинека»

21 и 22 июня 2017 года на студии «КиноАтис» в здании Киностудии им. Горького прошли первые дни озвучания анимационной семейной приключенческой комедии «Гурвинек и волшебный музей» совместного производства России, Чехии и Бельгии. Режиссером выступает Инна Евланникова. С российской стороны проект продюсируют Сергей Зернов и Вадим Сотсков. Актрисы Анна Ардова, Олеся Железняк и Ольга Тумайкина поработали над образами персонажей новой анимационной картины.





Героиня Анны Ардовой – милая и забавная миссис Катарина – дружит с папой Гурвинека мистером Спэйблом и немного влюблена в него. А еще она очень любит печь разные сладости и однажды сама ненадолго превращается в «печенюшку».

«Ах, ешки-матрешки, как же можно из этого печь! Я пахну имбирем!» - восклицает с экрана миссис Катарина и падает, превратившись в имбирное печенье. В небольшой комнатке сидят режиссер фильма Инна Евланникова и звукорежиссер Владимир Шустер. Они руководят процессом. А за глухой стеной, в другой комнате творит свой образ Анна Ардова. Фраза про «имбирь» повторяется много раз, ищутся интонация, правильный голос, проверяются нюансы и оттенки. Режиссеры и актриса сошлись на том, что у Катарины должен быть голос «женщины-бабушки». С одной стороны героиня уже немолода (хотя нарисованный персонаж не похож на настоящую старушку), а с другой – в ней еще прорывается женское, Катарина очень сильно симпатизирует мистеру Спэйблу и ей трудно это скрыть. «Сейчас было больше женщины, все-таки надо прибавить бабушки» - говорит Анна Ардова. «Давайте поработаем еще», - предлагает Владимир Шустер. «Давайте. Я люблю работать», - отвечает актриса. «Я тоже» - вторит ей звукорежиссер. «Это у нас с вами общее», - улыбается Анна. Между участниками процесса царит полное взаимопонимание. Хотя сначала пришлось немного понервничать.



«Я сначала всегда очень волнуюсь, - призналась чуть позже Анна Ардова. – Так бывает и перед первым съемочным днем и сегодня тоже. Я потом даже извинилась перед Владимиром за свою нервозность. Просто в начале не совсем понимала, чего он хочет, мы притирались друг к другу. Но, мне кажется, так происходит всегда, когда рождается что-то новое».



На экране следующий эпизод «Как говорится, у настоящего храбреца и папа – Спэйбл. О, мой герой!» - произносит миссис Катарина голосом Анны Ардовой и целует Спэйбла. Тот падает от избытка чувств. Спэйбла будет озвучивать Михаил Ефремов. «Сейчас я, конечно, адресую эти слова нарисованному персонажу, - говорит Анна Ардова. – Но я так люблю Мишу, так нежно отношусь к его таланту, человеческому теплу и добру, что, думаю, эта любовь будет передаваться с экрана».



После озвучания еще нескольких фрагментов смена заканчивается. Анимационная миссис Катарина обрела свой голос, характер и душу, которую вложила в нее Анна Ардова.

«Моя героиня – прекрасная молодая бабушка, - рассказала актриса. – У меня дочери 20 лет, и я теоретически уже тоже могла бы быть бабушкой. Хотя пока себе этого не представляю. Катарина – положительная, добрая, боевая, всех подбадривает. Мне она очень понравилась. Вообще, я очень люблю озвучивать мультфильмы. Это всегда интересно, есть возможность похулиганить. Я люблю наблюдать за людьми, потом эти впечатления очень пригождаются в работе. Правда, когда снимаешься в кино, режиссеры часто отвергают мои предложения, говоря, что так в жизни не бывает. Ну как же не бывает, когда я сама это видела?! Ну а для анимационных персонажей мои наблюдения почти всегда подходят. Буду с нетерпением ждать выхода мультфильма «Гурвинек и волшебный музей».





В свою очередь, героини Олеси Железняк и Ольги Тумайкиной — две комичные старушки-подружки, которых зовут Миссис Рискин и Миссис… Сискин. «На чешском языке это звучит прилично! А в самом мультфильме имена не проговариваются, поэтому решили для работы оставить такие смешные имена наших бабушек», — с улыбкой поясняет продюсер и генеральный директор студии «КиноАтис» Вадим Сотсков.



Персонажи – полные противоположности: Миссис Сискин большая и полная любительница острых ощущений, а Миссис Рискин — маленькая, уравновешенная и чинная. По сюжету они сохраняют спокойствие, в то время как в парке, где они вдвоем прогуливались и кормили птичек, начался полный хаос. Главные герои сражаются со злодеем, земля разверзается, луч зловещего лазера попадает в одну из героинь, превращая ее в большую пеструю птицу. «Голубушка, вы сегодня выглядите, как Леди Гага-га-га-га», — замечает героиня Ольги Тумайкиной, тоже превращаясь в пернатое существо.



«В нашем городе ничего не происходит! Скутота!», — произносит Миссис Сискин хрипловатым голосом Олеси Железняк, когда на ее высокую прическу приземляется контуженый голубь.



«Сергей Анатольевич Зернов сказал: «Надо, чтобы было смешно! Вот мы и стараемся!», — в шутку заметила режиссер анимационного фильма, Инна Евланникова. И даже в рабочем процессе, без синхрона и сведенного звука получается уморительно! Актрисы в студии для записи охают, кричат, произносят смешным старушечьим голосом реплики, затем серьезно переключаются, слушают указания Инны Евланниковой и звукорежиссера Владимира Шустера, сами предлагают интонации и просят еще один дубль.





«У меня к процессу озвучания очень серьезное отношение, привитое Кареном Георгиевичем Шахназаровым, с которым я впервые работала в тон-студии. Это всегда проверка на способности, — признается Ольга Тумайкина. — Ведь можно либо улучшить роль, либо нивелировать и превратить в нечто невнятное. К тому же, здесь я чувствую большую ответственность, потому что мультфильм делается для юных зрителей, а также для родителей, которым очень важно, что смотрят дети. Хочется видеть достойный материал с хорошим чувством юмора, взрослым подходом и яркими персонажами, как «Гурвинек»».



Олеся Железняк озвучивала для российского проката героиню Печаль из «Головоломки», а в анимационном фильме «Гурвинек и волшебный музей» ей досталась полная противоположность того персонажа, зато, похоже, очень близкая самой актрисе: «Моя героиня — веселая никогда не унывающая старушка, готовая на что угодно, кроме грусти. Я видела малую только часть всей работы, но мне кажется, это будет очень забавное зрелище. На «Гурвинека» обязательно пойдем в кинотеатр с детьми. Они любят русские мультфильмы — например, «Три богатыря», «Белку и стрелку». Очень хочется, чтобы создавалось больше хороших отечественных мультиков. Спасибо тем, кто над этим трудится!».