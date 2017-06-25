«Легенда о Коловрате»: Воин, ставший легендой

30 ноября 2017 года в прокат выходит экшн «Легенда о Коловрате» (дистрибьютор – компания ЦПЩ). Действие картины происходит в 13-м веке. Русь раздроблена и вот-вот падет на колени перед ханом Золотой Орды Батыем. Испепеляя города и заливая русские земли кровью, захватчики не встречают серьезного сопротивления, и лишь один воин бросает им вызов. Рязанский витязь Евпатий Коловрат возглавляет отряд смельчаков, чтобы отомстить за свою любовь и за свою родину. Смотрите первый трейлер фильма, из которого узнаете, как отвага Коловрата смогла поразить Батыя, и почему имя героя навсегда останется в памяти народа.



