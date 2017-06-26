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Новым председателем КиноСоюза избран Алексей Попогребский



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26.06.2017 11:01:00

24 июня 2017 года в Москве прошел очередной съезд  КиноСоюза. Союз кинематографистов и профессиональных кинематографических организаций и объединений существует уже 7 лет. В него входят около 200 российских кинематографистов, среди которых Александр Сокуров, Алексей Федорченко, Марина Разбежкина, Александр Митта, Юрий Норштейн, Валерий Тодоровский, Павел Лунгин и Андрей Кончаловский. На съезде состоялись перевыборы руководства КиноСоюза. По итогам открытого голосования председателем избран режиссер Алексей Попогребский.

На пост председателя КиноСоюза также выдвигались кандидатуры Андрея Прошкина, Виталия Манского, Валерия Тодоровского, Олега Березина, Бориса Хлебникова. 

На съезде были обновлены составы комиссий и Правления, которое расширено до 15 человек: Григорий Амнуэль, Олег Березин, Евгений Гиндилис, Рустам Ибрагимбеков, Владимир Котт, Виталий Манский, Андрей Плахов, Алексей Попогребский, Андрей Прошкин, Марина Разбежкина, Андрей Смирнов, Валерий Тодоровский, Алексей Федорченко, Алексей Ханютин, Борис Хлебников.

Съезд КиноСоюза 2017

Избран состав и руководство комиссий: 

Социальная комиссия: Григорий Амнуэль (руководитель), Олег Березин, Рустам Ибрагимбеков.
 
Ревизионная комиссия: Вадим Островский (руководитель), Александр Нахимсон, Екатерина Шагалова. Так же на ревизионную комиссию возложены обязанности конфликтной комиссии. 
 
Приёмная комиссия: Ирина Васильева (руководитель), Марина Разбежкина, Евгений Цымбал.

Съезд КиноСоюза 2017 - Андрей Прошкин

С отчётами о проделанной работе выступили Андрей Прошкин (о деятельности КиноСоюза за прошедшие 5 лет), председатели комиссий: Григорий Амнуэль (социальная комиссия), Евгений Гиндилис (ревизионная комиссия), Павел Финн (приёмная комиссия).
Все доклады съездом были приняты с оценкой «удовлетворительно».
За работу социальной комиссии, съезд проголосовал вынести благодарность Григорию Амнуэлю. 

Андрей Плахов сделал обзор российского присутствия в мировом контексте, побед на международных кинофестивалях с акцентом на вклад членов КиноСоюза. Плахов затронул проблему государственной цензуры и последствий вмешательства органов власти в кинопроизводство, а также проблемы которые мы сегодня наблюдаем в фестивальной деятельности и отечественном кинопрокате.

Съезд КиноСоюза - Виталий Манский и Алексей Попогребский

Выступление  Олега Березина, продолжило тему. В его докладе подробно проанализированы последствия для индустрии стремления Минкульта регулировать кинопроизводство и кинопрокат. 

В прениях выступали: Наталья Нусинова, Виктор Матизен, Андрей Смирнов, Виталий Манский и другие. 

Съезд КиноСоюза - Алексей Попогребский

Избранный Председателем КиноСоюза Алексей Попогребский поблагодарил за доверие и предложил сразу после съезда приступить к практической работе правления.



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