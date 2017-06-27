Единый цифровой рынок: Ближе, чем кажется

В течение многих лет, Европейская Комиссия (ЕК) работает над тем, чтобы упразднить барьеры, сдерживающие распространение киноконтента в Европе, а именно территориальные права на дистрибьюцию фильмов и цифрового контента. Последние два года концепция Единого цифрового рынка ЕС / Digital Single Market (ЕЦР) обсуждалась особенно активно. Станет ли Европа единой территорией, и к каким последствиям это приведет для производителей аудиовизуальной продукции?

В 2016 году ЕС обнародовал план действий, направленный на поощрение свободного движения цифровых услуг в Европе, пишет FilmTake . Эти положения должны были принять к концу 2016 года, но из-за выхода Великобритании из ЕС и интенсивного лоббирования противников данной инициативы, этого не произошло до сих пор. Эксперты же отмечают, что ждать осталось недолго.



Говоря об этой инициативе, председатель ЕС Жан-Клод Юнкер заявил: «Межконтинентальные телекоммуникационные сети, цифровые услуги, которые пересекают границы государств, и волна европейских инновационных стартапов, - все это должно стать реальностью в самое ближайшее время. Я хочу видеть, что каждый потребитель получает лучшие предложения, а каждая бизнес-идея имеет возможность выйти на широчайший рынок – и неважно, в какой части Европы они находятся».



Однако дистрибьюторы и кинематографисты высказывают ряд опасений. В первую очередь они связаны с тем, не уничтожит ли Единый цифровой рынок независимые европейские фильмы и телевизионные компании, дав преимущество американским гигантам Amazon, Apple, Google и Netflix?



В июне 2017 на заседаниях комитета Европейского парламента после проведения голосования были утверждены окончательные поправки к предложению о ЕЦР. Их закрепление на уровне законодательства будет означать реформирование законов об авторском праве в Европе и затронет систему финансирования независимого кинематографа. Осталось сделать несколько небольших шагов – законодательный акт вступит в силу в начале 2018 года. К следующему Каннскому кинофестивалю, если не произойдут непредвиденные события, уже нельзя будет лицензировать фильмы (или цифровой контент) на определенную территорию.



Fox, Sky и ITV, выступившие с совместным докладом, сообщили, что Единый цифровой рынок будет стоить продюсерам ЕС 9 млрд. долларов в год, при этом производство контента снизится в два раза. Инсайдеры уверяют, что эти цифры завышены, но соглашаются, что ЕЦР увеличит «турбулентность» в отрасли, долгое время сохранявшей стабильность.



Против Единого цифрового выступают организации MPAA, IFTA и Society of Audiovisual Authors (SAA), последняя из которых представляет интересы сценаристов по всей Европе. С учетом того, что инициативу ЕЦР почти единодушно приняли в штыки производители контента, агрегаторы, продюсеры и медиахолдинги, удивляет тот факт, что в течение двух лет в проект закона не было внесено никаких существенных изменений.



Тем не менее, инициативу уже поддержала студия Paramount Pictures – чтобы сдвинуть с мертвой точки антимонопольное дело против крупных американских студий, Sky UK и некоторых европейских вещателей, компания согласилась на ряд уступок по отношению к ЕС, которые, как предполагается, изменят механиз лицензирования контента на территории Европы. Так, Paramount поддержала два фундаментальных изменения. Во-первых, будут упразднены договорные положения о PayTV и SVOD, которые в настоящее время предотвращают трансграничный доступ к контенту в Европейской экономической зоне. Во-вторых, лишатся силы положения, защищающие исключительное лицензирование контента одним поставщиком на определенной территории.