Facebook займется производством сериалов

В конце июня 2017 года стало известно, что социальная сеть Facebook начала переговоры с голливудскими киностудиями и агентствами по поводу создания оригинального контента. Компания планирует запустить производство собственных телешоу к концу лета, пишет Fox News .



Переговоры идут, в частности, с такими агентствами, как Creative Artists Agency, United Talent Agency, William Morris Endeavor и International Creative Management Partners.



По словам источников, представители социальной сети выразили готовность предоставить бюджеты в размере трех миллионов долларов за эпизод – приблизительно такие расходы бывают у качественных шоу кабельного телевидения.



Кроме того, Facebook заинтересован в производстве менее дорогостоящих ТВ-проектов. По замечаниям источников, компания планирует вести агрессивную политику по продвижению контента.



На этом социальная сеть не ограничится – также в производство будут запущены малоформатные проекты длительностью не более 10 минут, которые затем появятся в ленте новостей пользователей. Поставками такого контента для соцсети займутся BuzzFeed, ATTN и Refinery 29. Facebook, по словам инсайдеров, гарантирует создателям короткометражных проектов минимальную прибыль от 5 до 20 тысяч долларов за эпизод. Контент будет рассчитан на аудиторию в возрасте от 13 до 34 лет, с особым фокусом на возрастную категорию 17-30 лет.



Тем не менее, сложность заключается в том, что по сравнению с крупнейшими игроками рынка Netflix Inc., Amazon.com Inc. и Hulu, которые занимаются производством ТВ-контента уже много лет, Facebook выходит на этот рынок сравнительно поздно.