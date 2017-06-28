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Facebook займется производством сериалов



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28.06.2017 11:30:00

В конце июня 2017 года стало известно, что социальная сеть Facebook начала переговоры с голливудскими киностудиями и агентствами по поводу создания оригинального контента. Компания планирует запустить производство собственных телешоу к концу лета, пишет Fox News

Переговоры идут, в частности, с такими агентствами, как Creative Artists Agency, United Talent Agency, William Morris Endeavor и International Creative Management Partners.

По словам источников, представители социальной сети выразили готовность предоставить бюджеты в размере трех миллионов долларов за эпизод – приблизительно такие расходы бывают у качественных шоу кабельного телевидения. 

Кроме того, Facebook заинтересован в производстве менее дорогостоящих ТВ-проектов. По замечаниям источников, компания планирует вести агрессивную политику по продвижению контента.

На этом социальная сеть не ограничится – также в производство будут запущены малоформатные проекты длительностью не более 10 минут, которые затем появятся в ленте новостей пользователей. Поставками такого контента для соцсети займутся BuzzFeed, ATTN и Refinery 29. Facebook, по словам инсайдеров, гарантирует создателям короткометражных проектов минимальную прибыль от 5 до 20 тысяч долларов за эпизод. Контент будет рассчитан на аудиторию в возрасте от 13 до 34 лет, с особым фокусом на возрастную категорию 17-30 лет.

Тем не менее, сложность заключается в том, что по сравнению с крупнейшими игроками рынка Netflix Inc., Amazon.com Inc. и Hulu, которые занимаются производством ТВ-контента уже много лет, Facebook выходит на этот рынок сравнительно поздно.



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