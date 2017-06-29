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Американская киноакадемия: Все больше разнообразия



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29.06.2017 13:22:00

В конце июня 2017 года Американская академия кинематографических искусств и наук, в которой на начало года насчитывалось более 7000 членов, в очередной раз решила пополнить свои ряды. Предложение о вступлении было разослано 774 кинематографистам (на 691 больше, чем в прошлом году) из 57 стран. 

Президент киноакадемии Шерил Бун Айзекс отметила следующее: «Мы горды приветствовать новых членов. Каждый из них – важная составляющая кинематографического ландшафта. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы новые лица и голоса были видны и слышны, и чтобы представители нового поколения могли о себе заявить».

Женщины в составе Американской киноакадемии

Среди потенциальных американских киноакадемиков немало режиссеров, актеров, сценаристов, продюсеров, художников по костюмам, специалистов по пиар и так далее. Судя по статистике приглашенных, Американская киноакадемия сделала все возможное, чтобы увеличить «разнообразие», которого, как было признано после оскаровского скандала 2015 года, ей так не хватает. В этот раз в Академию пригласили на 359% больше женщин, чем в прошлом году, и на 331% больше представителей цвета кожи, отличного от белого.

Люди различных рас в составе Американской киноакадемии

30 кинематографистов были приглашены сразу несколькими отделениями Киноакадемии. При принятии приглашения они сами выбирают, к какому отделению будут принадлежать в дальнейшем. Самому молодому приглашенному кинематографисту – 19 года, а самому старшему – 95 год. Среди новых потенциальных киноакадемиков – 24 лауреата премии «Оскар» и 96номинантов на эту престижную награду.

Номинанты и обладатели премии Оскар в составе Американской киноакадемии

Ранее каждый год каждый член киноакадемии мог предложить одного кандидата своей профессии на его включение в ряды Киноакадемии. Затем после подсчета голосов рассылались приглашения кинематографистам, набравшим наибольшее число рекомендаций. Но в 2016 году киноакадемия внесла ряд поправок в свой устав, что стало реакцией на скандал, вызванный номинациями на «Оскар» в 2015 году, в результате чего было принято решение о расширении членского состава.

С полным списком приглашенных можно ознакомиться по ссылке.



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