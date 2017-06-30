У канала ТНТ - новый генеральный продюсер

В конце июня 2017 года было объявлено, что телеканал ТНТ меняет генерального продюсера – это происходит впервые с 2009 года. Вместо Александра Дулерайна эту должность займет Вячеслав Дусмухаметов из Comedy Club Production, спродюсировавший многие популярные проекты канала, сообщает Коммерсант . В свою очередь, Дулерайн вместе с экс-гендиректором ТНТ Романом Петренко займется новым для канала направлением — разработкой проектов для международной аудитории.



«Вячеслав Дусмухаметов — один из лучших продюсеров страны. Цель в том, чтобы воспользоваться его навыками и умениями в этот сложный момент — не только для ТНТ, но и для всех телеканалов»,— говорит Артур Джанибекян, гендиректор субхолдинга «Газпром-медиа Развлекательное ТВ», управляющего ТНТ.



Александр Дулерайн, который был генпродюсером ТНТ с 2009 года, остается на телеканале и будет развивать международное направление. Последний год параллельно с генпродюсированием он занимался разработкой проектов для глобальной аудитории. «Мы пробуем сделать что-то для мировой аудитории. И оригинальный контент, и проекты, основанные на форматах ТНТ,— те, что могут быть реализованы в глобальном масштабе»,— рассказывает Дулерайн. В этом проекте задействован и экс-гендиректор ТНТ Роман Петренко, однако подробности его участия пока не сообщаются.



ТНТ сейчас переживает не лучшие времена: его аудитория снижается с 2015 года. Доля канала среди его целевой аудитории 14–44 лет в январе-мае этого года составила 10,4%, хотя годом ранее она составляла 11,5%. Несколько лет назад компания начала экспериментировать с жанрами – на ТНТ, помимо раскрепощенного юмора и традиционных ситкомов, стали появляться более серьезные проекты, драматические сериалы, такие как «Чернобыль» или «Измены». Но минувшим летом от этих экспериментов отказались.