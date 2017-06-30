Лекторий «Лаборатории PROкино»: Расписание на июль

С 7 июня по 30 августа 2017 года киностудия Горького совместно с объединением «Манеж» проводит трехмесячный лекторий в рамках «Лаборатории PROкино». Лекции для любителей и профессионалов киноиндустрии проходят каждую среду в выставочном комплексе «Гостиный Двор». В июле гостей лектория ждут четыре уникальных встречи с представителями киноиндустрии: Ниной Ромодановской, Александром Коттом, Юрием Грымовым и Алишером Хамидходжаевым.



Лекторий включает в себя лекции и мастер-классы преподавателей ведущих киношкол Москвы, среди которых – ВГИК имени С. А. Герасимова, ВКСР, МШНК, ГИТР и других. Приглашенные специалисты расскажут о том, как на самом деле создается кино – от написания сценария до звукозаписи и монтажа. Лекции адресованы тем, кто планирует сделать свои первые шаги в профессиональной киносреде, а также любителям кино и всем заинтересованным.



5 июля – Нина Ромодановская

Лекция на тему:

«Как найти своего зрителя. Секреты киномаркетинга»

Нина Ромодановская, старший преподаватель кафедры продюсерского мастерства ВГИК им.Герасимова, расскажет, как правильно выстраивать стратегию продвижения кинопроекта от определения целевой аудитории до формирования медиаплана. Разберет с точки зрения киномаркетинга конкретные кейсы последних лет, проанализирует типичные ошибки продюсеров при продвижении своих фильмов к зрителю.



Главный редактор интернет-портала «ПрофиСинема».

Преподает маркетинг во ВГИК им.С.А. Герасимова на кафедре продюсерского мастерства и на Высших курсах кино и телевидения ВГИК с 2007 года.

Ведет научную работу в области киномаркетинга (пишет диссертацию во ВГИК им. С.А. Герасимова, на кафедре продюсерства и экономики по теме «Киномаркетинг»).

Имея большой опыт управления, выстраивает редакционную политику таким образом, чтобы издание наряду с высоким качеством профессиональных материалов, имело широкий спектр актуальных тем, и было интересно широкому кругу любителей отечественного кино. Активно участвует в общественной жизни, выступает в качестве спикера на конференциях по развитию кинематографии, делает доклады на мероприятиях, посвященных поддержке и продвижению отечественного кино.

Автор постоянной ежемесячной рубрики «Индекс предпринимательских настроений в киноиндустрии».

Эксперт Комиссии Фонда кино по проведению экспертизы заявок, поступивших от организаций кинопоказа.

Член Гильдии киноведов и кинокритиков России.



12 июля – Александр Котт



Российский кинорежиссёр и сценарист, обладатель премии Берлинского кинофестиваля 2000 года. Выпускник ВГИКА отделения режиссуры игрового фильма Владимира Хотиненко. Дебютный полнометражный фильм «Ехали два шофера» (2001) был удостоен приза «За лучшую режиссуру» на фестивале «Киношок» в Анапе (Краснодарский край). В 2010 году Котт снял фильм «Бресткая крепость» об обороне в первые дни войны, что вызвало волну положительных отзывов среди зрителей и критиков. Картина была отмечена в восьми номинациях на премии «Ника» в 2011 году. Одним из успешных проектов Александра Котта был 16-серийный сериал «Обратная сторона Луны», являющийся адаптацией сериала компании BBC «Жизнь на Марсе», который вышел в ноябре 2012 года на Первом канале. На счету режиссера также несколько частей фильма «Ёлки», имевших широкий прокат и успех среди публики.

19 июля - Юрий Грымов

Российский режиссёр театра и кино, лауреат премии президента РФ (2003) и обладатель свыше 70 наград, среди которых премии «Ника» и приз на фестивале «Кинотавр». Является академиком Российская академии кинематографических искусств «Ника», также академик рекламы (АКАР). Одной из самых успешных работ Грымова в качестве режиссера является сериал «Казус Кукоцкого» и фильм «Му-му» (по повести Ивана Тургенева «Муму»). Карьера Юрия Грымова не ограничивается только режиссерской деятельностью, он также снял клипы и сотрудничал с такими певцами и группами как: Алла Пугачева («Сильная Женщина»), Алсу («Зимний сон», «Иногда»), Олег Газманов («Родники»), Uma2rmaH («Кино») и многие другие. Разработал фирменный стиль для более чем 50 компаний, среди которых: Большой театр, Rambler и телеканал «Дождь». Для последнего также делал телевизионную заставку. В 2013 ставил спектакль «Цветы для Элджернона» (по книге Дэниела Киза), а в сентябре этого года пройдет премьера спектакля «О дивный новый мир» (по антиутопическому роману Олдоса Хаксли).



26 июля - Алишер Хамидходжаев

Российский кинооператор. Обладатель премии «Ника» и «Золотого льва» венецианского кинофестиваля (2008 г.) за лучшую операторскую работу. Окончил ВГИК (мастерская В. Д. Нахабцева, А. Л. Княжинского). С 1993 по 1999 гг. работал на Санкт-петербургской студии документальных фильмов. Среди лучшими работ: полнометражные игровые фильмы «Жить» (2011г.), «Антон тут рядом» (2012г.), «Звезда» (2014г.), сериал «Завещание Ленина» (по мотивам произведений Варлама Шаламова).



Приобрести билеты на события можно в кассе Гостиного двора, а также на сайте «Манежа».



Встречи пройдут в выставочном комплексе «Гостиный Двор» (ул. Ильинка, д. 4, ауд. 271).

