«Напарник»: Как «делаются дети»

14 сентября 2017 года в российский прокат выходит комедия «Напарник», продюсерами которого выступили компании СТВ, «Водород», холдинг «СТС Медиа» и студия CGF. Создатели позиционируют картину как единственный российский фильм, главный герой которого полностью сконструирован с помощью компьютерной графики и цифровых технологий. Главным героем станет малыш, одолживший голос и мимику Сергея Гармаша и тело Александра Петрова. Популярные актеры объединились, чтобы вдвоем сыграть одного нарисованного персонажа. Их партнерами по фильму стали Лиза Арзамасова, Ксения Лаврова-Глинка, Ян Цапник и Андрей Назимов.

Смотрите первый тизер и специальный ролик, из которых узнаете, как создавался компьютерный ребенок и какие приключения ждут персонажей.



