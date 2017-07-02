«Джуманджи»: Джунгли зовут

28 декабря 2017 года в широкий российский прокат выходит фантастический приключенческий экшн «Джуманджи: Зов джунглей» от режиссера «Очень плохой училки» Джейка Кэздана (дистрибьютор – компания WDSSPR). На этот раз в полном опасностей и приключений мире Джуманджи оказываются четверо подростков. Их ждет схватка с носорогами, черными мамбами, а на каждом шагу будет подстерегать бесконечная череда ловушек и головоломок. Чтобы пройти игру и остаться в живых, им придется перевоплотиться в персонажей игры: робкий и застенчивый Спенсер превращается в отважного и сильного исследователя (Дуэйн Джонсон), здоровяк Фридж – в заучку-коротышку (Кевин Харт), модница и красавица Беттани – в профессора (Джек Блэк), а неуклюжая и нескладная Марта становится бесстрашной и ловкой амазонкой (Карен Гиллан). Смотрите первый дублированный трейлер фильма, из которого узнаете, смогут ли друзья привыкнуть к совершенно новым и таким непривычным для себя ролям и найти дорогу домой.



