Дэниел Рэдклифф: от мальчика с волшебной палочкой к агенту под прикрытием

Удивительно, как одна роль может полностью изменить жизнь начинающего актера! До появления в фильме «Гарри Поттер и философский камень» родившийся в 1989 году в Лондоне Дэниел Рэдклифф был мало известен широкой публике, что и неудивительно: ведь на момент съемок ему было одиннадцать лет. Сейчас Рэдклифф — один из самых высокооплачиваемых британских актеров кино и театра, причем он, к счастью, не остался «лицом одной роли».

Например, одна из последних работ Дэниела представлена на IVI.RU — это художественный фильм «Абсолютная власть», где молодому дарованию пришлось перевоплотиться в агента ФБР, внедрившегося в банду неонацистов. Задача Нейта, как зовут героя Рэдклиффа, узнать о планах преступной группировки и войти в доверие к ее главарям, причастным к торговле цезием. Нужно сказать, что с ролью Дэниел справился блестяще: ни на секунду не возникает сомнения, что этот вежливый и начитанный молодой человек, ведущий в основном бумажную работу, действительно с трудом вникает во все трудности и особенности работы «под прикрытием». И как разительно меняется все в его облике, когда он наконец становится «своим» у преступников: походка обретает твердость, взгляд — даже безжалостность. Разумеется, герою не раз придется оказаться на грани разоблачения: ведь тех, кто возглавляет деятельность неонацистов, вовсе нельзя назвать глупцами, и переодетых копов они чуют за версту.

Среди других интересных работ Рэдклиффа можно, наверное, назвать фильм «Иллюзия обмана 2», где он сыграл помешанного на технике богача, обожающего жестокие розыгрыши, — Уолтера Мэбри. Именно он оказывается тем, кто срывает планы «Всадников» и заставляет их работать на себя, чтобы добыть чип, способный взломать любую программу в мире. Противостояние между иллюзионистами и одержимым властью магнатом перерастает в новое умопомрачительное шоу.

А вот получившая неоднозначные отзывы картина «Человек — швейцарский нож» вызвала немало споров критиков и зрителей. Кто-то говорит о фильме как о прорыве в трагикомическом жанре, кто-то, напротив, считает получившийся результат попыткой сыграть на низменных инстинктах зрителя. Как бы то ни было, за роль покойника по имени Мэнни Рэдклифф не получил наград, хотя сама картина отмечена за режиссуру на фестивале «Сандерс».

Наверняка у Дэниела Рэдклиффа впереди еще немало интересных ролей. Творчество актера достойно того, чтобы внимательно за ним следить.