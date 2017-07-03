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Подписан закон о блокировке копий пиратских сайтов



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03.07.2017 13:40:00

1 июля 2017 года стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке «зеркал» пиратских сайтов в интернете. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации, пишет РБК. Закон определяет понятие «копия заблокированного сайта» и устанавливает правила блокировки таких сайтов.

Закон вступает в силу с 1 октября 2017 года. Текст документа был принят в третьем чтении Госдумой 23 июня и одобрен Совфедом 28 июня.

Закон определяет понятие «копия заблокированного сайта»: это сайт, «сходный до степени смешения» с сайтом в интернете, доступ к которому был ограничен по решению Мосгорсуда из-за неоднократного и незаконного размещения информации, содержащей объекты авторских или смежных прав.

Размещение копии заблокированного сайта не допускается. Поисковые системы с момента вступления закона в силу будут обязаны удалять из результатов поиска ссылки на пиратские сайты.

Кроме того, в законе прописана процедура принятия решения Минкомсвязью о признании сайта копией заблокированного сайта. Право инициировать процедуру блокировки получили федеральные органы исполнительной власти и правообладатели.

Роскомнадзор представил свои поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в марте 2016 года. Среди инициатив ведомства было предложено приравнять «зеркала» к заблокированным сайтам, а за пропаганду средств обхода блокировки ввести штрафы.



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