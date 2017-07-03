Подписан закон о блокировке копий пиратских сайтов

1 июля 2017 года стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке «зеркал» пиратских сайтов в интернете. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации , пишет РБК . Закон определяет понятие «копия заблокированного сайта» и устанавливает правила блокировки таких сайтов.



Закон вступает в силу с 1 октября 2017 года. Текст документа был принят в третьем чтении Госдумой 23 июня и одобрен Совфедом 28 июня.



Закон определяет понятие «копия заблокированного сайта»: это сайт, «сходный до степени смешения» с сайтом в интернете, доступ к которому был ограничен по решению Мосгорсуда из-за неоднократного и незаконного размещения информации, содержащей объекты авторских или смежных прав.



Размещение копии заблокированного сайта не допускается. Поисковые системы с момента вступления закона в силу будут обязаны удалять из результатов поиска ссылки на пиратские сайты.



Кроме того, в законе прописана процедура принятия решения Минкомсвязью о признании сайта копией заблокированного сайта. Право инициировать процедуру блокировки получили федеральные органы исполнительной власти и правообладатели.



Роскомнадзор представил свои поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в марте 2016 года. Среди инициатив ведомства было предложено приравнять «зеркала» к заблокированным сайтам, а за пропаганду средств обхода блокировки ввести штрафы.