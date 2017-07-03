На базе «Союзмультфильма» создадут анимационный технопарк

3 июля 2017 года стало известно, что президент России Владимир Путин поручил создать в Москве анимационный технопарк на базе киностудии «Союзмультфильм». Это решение было принято по итогам встречи с представителями российских анимационных студий 31 мая, сообщает ТАСС .



Кроме того, правительству России до 1 сентября 2017 года предстоит разработать и утвердить перечень мер, направленных на комплексную поддержку продвижения на зарубежные рынки отечественного анимационного контента. В частности, речь идет о программе, предусматривающей создание анимационных картин по произведениям российской классической литературы, которые в дальнейшем можно использовать в общеобразовательных программах. Кабмин должен будет предусмотреть на эти цели дополнительные субсидии из федерального бюджета.





До 1 августа 2017 года правительству с участием организаций, занимающихся анимационным контентом, предстоит внести предложения по разработке отечественного программного обеспечения (ПО) для нужд индустрии анимационного кино, а администрации президента – до 15 сентября подготовить нормативный акт о выделении средств из резервного фонда президента РФ на финансирование разработки этого ПО.



Помимо этого правительство до 1 февраля 2018 года должно утвердить профессиональные стандарты работников индустрии анимационного кино, а также обеспечить формирование прогноза потребности индустрии анимационного кино в квалифицированных кадрах. На основе этого прогноза нужно будет установить контрольные цифры приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования на бюджетной основе.