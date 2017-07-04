Илья Найшуллер и Алексей Нужный заставят похудеть Сашу Бортич

3 июля 2017 года было объявлено о старте съёмок комедии «Я худею» с Сашей Бортич, Ириной Горбачевой, Евгением Куликом, Романом Курцыным и Сергеем Шнуровым. Это веселая история об испытаниях, через которые проходит человек, решивший похудеть, и о том, что счастье – не в кубиках пресса.



В жизни у Ани две любви – еда и красавец-спортсмен Женя. После того, как Женя бросает её из-за того, что она поправилась, Аня решает бороться за свою любовь и сбросить 20 кг. Но оказывается, что в одиночку бороться с едой и с килограммами непросто. На помощь Ане приходит одержимый здоровым образом жизни толстяк Коля.





Проект «Я худею» собрал интересную команду с опытом создания кассовых комедий, авторского кино и просто необычных проектов. Режиссёр Алексей Нужный прославился благодаря короткометражке «Конверт» с Кевином Спейси и снял популярный сериал «Ольга» для телеканала ТНТ (топ-5 самых известных сериалов 2016 года). Сценарий он писал вместе с Николаем Куликовым – соавтором хитов «Экипаж», «Легенда №17» и народной комедии «Горько!» – и Константином Майером, хедрайтером «Физрука».



Алексей Нужный, режиссёр:

«Мне хорошо знакомы переживания наших героев – я сам когда-то похудел на 28 килограмм. Это всегда сложное и весёлое приключение, во время которого ты лучше понимаешь и себя, и тех, кто рядом с тобой. Наш фильм – это комедийный и позитивный взгляд на жизнь в сочетании с реализмом и настоящими трогательными чувствами. У нас нет шуток ради шуток – всё смешное мы вылавливаем из реальности».





Продюсер Алёна Кремер с уникальным опытом работы в рекламной индустрии планирует маркетинговую кампанию, работает с аудиторией и отвечает за позиционирование фильма. Продюсер Илья Найшуллер создал нашумевший «Хардкор» – экшн, снятый от первого лица, – а Сергей Корнихин одинаково успешно работал и над авторскими проектами («Как меня зовут» Нигины Сайфуллаевой), и над комедиями («Самый лучший день» Жоры Крыжовникова). Продюсер Катерина Кононенко также известна благодаря проектам разных жанров, у нее за плечами «Хардкор» и поэтическая драма Ивана Вырыпаева «Кислород».



Илья Найшуллер, продюсер:

«Во-первых, я действительно смеялся во время чтения сценария. Во-вторых, он заставил меня выйти из дома в 6 утра и отправиться на пробежку. Тема трансформаций и принятия себя близка всем, и в этой картине она очень правильно - легко и весело - обыгрывается. Честно говоря, я никогда не думал, что буду снимать комедии. Но когда речь идёт о таком классном материале и такой удивительной команде, то почему бы и нет!»





На площадке «Я худею» встретились совершенно разные артисты, которые до этого не снимались вместе в кино - Саша Бортич, Ирина Горбачева, Роман Курцын, Евгений Кулик. Как признаются создатели, двух актёров они нашли через интернет – Евгений Кулик и Ирина Горбачёва сделали себе имя благодаря социальным сетям и уже имеют огромную аудиторию подписчиков. Небольшую, но важную роль в фильме сыграл известный музыкант Сергей Шнуров.



Съемки картины «Я худею» планируется завершить к осени, а в 2018 году фильм выйдет в прокат.

