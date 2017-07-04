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Налоговая Vs Enjoy Movies



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04.07.2017 12:30:00

3 июля 2017 года стало известно, что Арбитражный суд Москвы признал недействительными и несоответствующими Налоговому кодексу РФ действия Федеральной налоговой службы, доначислевшей компании Enjoy Movies (ООО «Энджой мувиз») 71 млн. рублей налога на прибыль (с учетом штрафов и пени). Часть этих средства уже списана со счетов компании, и теперь ФНС должна будет их вернуть, говорит гендиректор Enjoy Movies Ангелина Павличенко. 

Как сообщают Ведомости, счета «Энджой мувиз» были заблокированы в начале апреля 2017 по требованию налоговой, которая также списала все деньги с этих счетов (размер списанных средств не уточняется). В результате компания не смогла вовремя вернуть Фонду кино 50 млн. рублей, предоставленных ей в 2015 на производство фильма «Защитники» (поддержка была оказана на условиях возврата 100% суммы после проката картины). Также из-за блокировки счетов 28 июня (то есть до вынесения решения суда по иску против ФНС) Enjoy Movies предупредила контрагентов о возможном банкротстве, говорится в сообщении единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц. Но генеральный директор компании надеется, что до банкротства дело не дойдет.

Кроме того, из-за сложившейся ситуации в этом году Enjoy Movies не получила поддержку Фонда кино – кинокомпания представила несколько проектов на питчинге, но в последний момент попросила попечительский совет Фонда не голосовать по ее проектам, так как банковские счета были заблокированы из-за спора с ФНС. 

Положение компании осложняет и то, что партнеры намерены разделить бизнес. В конце мая Сарик Андреасян сообщил, что вместе с братом покинули Enjoy Movies, так как хотят сосредоточиться на собственных проектах. Источники уверяют, что раздел бизнеса не оформлен до сих пор, и там «много сложных вопросов», одним из которых являются претензии ФНС.

В 2015 г. ФНС начала проверять, как Enjoy Movies платила налоги в 2012–2014 гг. В июне 2016 налоговая вынесла решение о доначислении налога на прибыль в сумме 51 млн. рублей, а с учетом штрафов и пени общая сумма составила 71 млн. рублей. В ФНС сочли, что компания неправильно рассчитала срок амортизации фильмов: он должен составлять не один год, а 10 лет, соответственно, компания должна списывать расходы на фильм в течение 10 лет, что резко увеличило чистую прибыль Enjoy Movies в 2012–2014 гг. 
В свою очередь, Enjoy Movies возражала, что подавляющую часть доходов (90–100%) от фильма кинокомпания получает в течение 12 месяцев после его выхода в прокат, в том числе 70% доходов – в течение первых двух-трех месяцев, пока картина идет в кинотеатрах. Арбитражный суд согласился с этими доводами.



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