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Состоялось открытие первого в России музейного кинотеатра



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05.07.2017 10:13:00

4 июля 2017 года в Третьяковской галерее открылся первый в России музейный кинотеатр. Всего в Третьяковке будут работать четыре кинозала: два в Лаврушинском переулке, один в Новой Третьяковке и летний кинотеатр на Крымском валу.

«Это первый в России кинотеатр, где можно показывать фильмы с любых носителей: с узкой пленки, с широкой и со всех цифровых носителей. Это прекрасная идея организовать кинотеатр в Третьяковке, потому что ещё с момента строительства Инженерного корпуса предполагалось, что здесь можно будет смотреть кино, но его никогда не показывали», - сказал министр культуры Владимир Мединский.

открытие в Третьяковской галерее первого в России музейного кинотеатра

Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова рассказала, что билеты в кинозалы музея можно будет приобрести как на сайте галереи, так и через автоматизированные онлайн-системы продажи билетов по аналогии с обычными кинотеатрами.

Первым фильмом, который увидели зрители кинотеатра, стала лента фонда Louis Vuitton и телеканала ARTE - «Сергей Щукин. История коллекционера». Она демонстрировалась в рамках фестиваля PERFORM.

открытие в Третьяковской галерее первого в России музейного кинотеатра

Открывшаяся в октябре 2016 года выставка работ из собраний коллекционера Сергея Щукина в Париже произвела настоящий фурор – её посетили 1 миллион 200 тысяч человек. Экспозиция может войти в книгу рекордов Гиннеса как самая посещаемая во Франции. По просьбе французской стороны, у проекта появится продолжение – экспозиция из собраний другого известного русского коллекционера Ивана Морозова.



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