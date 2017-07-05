Состоялось открытие первого в России музейного кинотеатра

4 июля 2017 года в Третьяковской галерее открылся первый в России музейный кинотеатр. Всего в Третьяковке будут работать четыре кинозала: два в Лаврушинском переулке, один в Новой Третьяковке и летний кинотеатр на Крымском валу.



«Это первый в России кинотеатр, где можно показывать фильмы с любых носителей: с узкой пленки, с широкой и со всех цифровых носителей. Это прекрасная идея организовать кинотеатр в Третьяковке, потому что ещё с момента строительства Инженерного корпуса предполагалось, что здесь можно будет смотреть кино, но его никогда не показывали», - сказал министр культуры Владимир Мединский.





Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова рассказала, что билеты в кинозалы музея можно будет приобрести как на сайте галереи, так и через автоматизированные онлайн-системы продажи билетов по аналогии с обычными кинотеатрами.



Первым фильмом, который увидели зрители кинотеатра, стала лента фонда Louis Vuitton и телеканала ARTE - «Сергей Щукин. История коллекционера». Она демонстрировалась в рамках фестиваля PERFORM.





Открывшаяся в октябре 2016 года выставка работ из собраний коллекционера Сергея Щукина в Париже произвела настоящий фурор – её посетили 1 миллион 200 тысяч человек. Экспозиция может войти в книгу рекордов Гиннеса как самая посещаемая во Франции. По просьбе французской стороны, у проекта появится продолжение – экспозиция из собраний другого известного русского коллекционера Ивана Морозова.