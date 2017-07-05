Московская премьера фильма «Тень» пройдет ночью в метро

В ночь с 8 на 9 июля 2017 года, впервые в истории, Московский метрополитен превратится в кинотеатр — на станции метро Полянка пройдет московский премьерный показ нового игрового полнометражного фильма режиссера Дмитрия Светозарова «Тень», производства студии АСДС, который с 6 июля выходит в прокат (дистрибьютор – компания Cinedoc). Картину на мероприятии представят актриса Варвара Щербакова и продюсер Андрей Сигле.

Картина выйдет в ограниченный прокат на экраны более 30 кинотеатров в Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Тольятти, Ульяновске, Челябинске и других городов.

«Тень» — это история преуспевающего бизнесмена Бориса Гордина (Михаил Пореченков), у которого жизнь удалась. Он молод, красив и имеет все, о чем многие лишь мечтают: успех, семью, большой дом… Но, несмотря на кажущееся благополучие, ничто не наполняет его жизнь смыслом, не вызывает подлинный интерес, не дает импульса почувствовать хоть на мгновение себя по-настоящему живым, наполненным эмоциями, светом, теплом и силой простого человеческого счастья. Пока однажды Гордин не оказывается в старинном доме, на месте которого собирается построить торговый центр, и не находит в нем фото звезды немого кино. Его настолько завораживает красота актрисы, что он решает найти современную девушку, как две капли воды похожую на нее. Ведь Гордин уверен, что только она способна спасти его жизнь.







Показ продолжает цикл мероприятий, организованных в рамках культурно-образовательного проекта «Ночь в метро», в рамках которого уже проходили «Ночь йоги в метро», «Ночь искусств», «Ночь социальной рекламы», но фильм «Тень» станет первой картиной, которую покажут на экране в метрополитене. Теперь зрители смогут погрузиться в уникальную атмосферу и насладиться тишиной и акустикой ночной подземки за просмотром фильма.

Станция «Полянка» Серпуховско-Тимирязевской линии была открыта в 1986 году — тогда на этапе строительства здесь снималась сцена культовой картины Георгия Данелии «Кин-дза-дза». Также в романах Дмитрия Глуховского «Метро 2033» и «Метро 2034» она фигурирует, как Станция судеб. Это колонная станция глубокого заложения, облицованная белым мрамором, с черным гранитом на платформе и украшением в виде скульптурной композиции под названием «Молодая семья», выполненной в цветной керамике. В ночь с 8 на 9 июля станция станет кинозалом. На платформе развернется экран, и появятся кресла для просмотра.

Уважаемые коллеги, приглашаем вас стать свидетелями уникального события!

Время проведения: в ночь с субботы на воскресенье с 8 на 9 июля, с 2:00 до 4:00 утра

Место проведения: метро Полянка

Вход строго по предварительной аккредитации.

Аккредитация гостей: pr@prolinefilm.ru, тел. +7 (964) 335-82-93

Аккредитация прессы: pr@proficinema.ru, тел. +7 (495) 728-67-97