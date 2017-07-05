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Новые павильоны «Мосфильма» построят к лету 2018 года



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05.07.2017 11:01:00

4 июля 2017 года стало известно, что строительство новых павильонов «Мосфильма», где разместятся киноконцертный комплекс и здание для хранения костюмов и реквизита, планируют завершить к лету 2018 года. Об этом сообщил генеральный директор киноконцерна Карен Шахназаров, пишет ТАСС.

В январе вышло распоряжение президента РФ Владимира Путина о предоставлении ООО «Альтера Парк» земельного участка для создания многофункционального производственно-культурного центра на базе «Мосфильм». Участок, находящийся в федеральной собственности, должны были передать без проведения торгов.

Строительство первого из двух павильонов уже началось, там расположится новое помещение для реквизита и костюмов. Потом будет возведен киноконцертный комплекс с выходом на Мосфильмовскую улицу. По словам Шахназарова, компания обещает «все за год построить, планы наполеоновские, говорят, что к лету 2018 года».

Гендиректор «Мосфильма» подчеркнул, что киностудия – это «единственное предприятие в сфере культуры, которое не получает никаких бюджетных денег, платит налоги и, при этом, сохраняет рентабельность». В основном, киноконцерн существует за счет производства сериалов и телешоу. Около 30 процентов мощностей задействовано в производстве кинофильмов.



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